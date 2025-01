Thị trường ngày 9/1: Giá dầu giảm hơn 1%, vàng, đồng, cao su đồng loạt tăng

Dầu giảm hơn 1%

Giá dầu giảm hơn 1% do USD mạnh lên và dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước, đảo ngược chiều tăng trước đó do nguồn cung khan hiếm từ Nga và các thành viên OPEC khác,.

Chốt phiên 9/01, dầu thô Brent giảm 0,89 USD hay 1,16% xuống 76,23 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 0,93 USD hay 1,25% xuống 73,32 USD/thùng. Trước đó trong phiên cả hai loại dầu này đã tăng hơn 1%.

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng vọt trong tuần trước trong khi dự trữ dầu thô giảm do hoạt động lọc dầu mạnh hơn. Dự trữ xăng tăng 6,3 triệu thùng trong tuần trước lên 237,7 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters tăng 1,5 triệu thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 6,1 triệu thùng lên 128,9 triệu thùng, so với dự đoán tăng 600.000 thùng.

Dự trữ dầu thô giảm 959.000 thùng xuống 414,6 triệu thùng, so với dự đoán giảm 184.000 thùng.

USD mạnh lên cũng gây áp lực lên giá khiến dầu đắt hơn cho người giữ các ngoại tệ khác.

Hạn chế đà giảm là sản lượng dầu thô từ OPEC giảm trong tháng 12/2024 sau 2 tháng tăng do việc bảo trì các mỏ dầu tại UAE bù cho sản lượng tăng từ Nigeria và những nơi khác trong tổ chức này.

Tại Nga sản lượng dầu đạt trung bình 8,971 triệu thùng/ngày trong tháng 12, dưới mục tiêu của quốc gia này.

Giới phân tích dự đoán giá dầu trung bình giảm trong năm nay so với năm 2024 một phần do sản lượng tăng từ các nước ngoài OPEC.

Vàng tăng nhẹ

Giá vàng cao nhất trong gần 4 tuần sau một báo cáo số việc làm tư nhân trong tháng 12 yếu hơn dự kiến khiến một số người trên thị trường yên tâm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể ít thận trọng hơn về việc giảm lãi suất trong năm nay.

Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 2.657,38 USD/ounce và đã đạt cao nhất kể từ ngày 13/12/2024. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2 đóng cửa tăng 0,3% lên 2.672,4 USD/ounce.

Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy kinh tế Mỹ bổ sung 122.000 việc làm trong lĩnh vực tư nhân trong tháng 12/2024, so với ước tính của các nhà kinh tế tăng 140.000 việc.

Một báo cáo khác của Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 201.000 trong tuần trước, thấp hơn ước tính là 218.000.

Đồng tiếp tục tăng

Giá đồng tiếp tục tăng phiên thứ 5 do một một số quỹ đã tham gia vào thị trường, nhưng USD mạnh và sự không chắc chắn về khả năng áp thuế đối với Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới đã kìm hãm đà tăng.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,4% lên 9.041 USD/tấn, giá bật tăng sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng tại 8.757 USD trong tuần trước.

Đồng Comex của Mỹ tăng 1,3% lên 4,23 USD/lb.

Nhiều nhà đầu tư đứng bên lề sau các báo cáo xung đột về kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc Donald Trump.

Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng hôm thứ hai (ngày 7/01), Trump đã phủ nhận một báo cáo của tờ Washington Post cho biết các trợ lý của ông đang xem xét các kế hoạch chỉ áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu quan trọng.

Chỉ số USD mạnh lên bởi số liệu của Mỹ mạnh đã gây áp lực cho thị trường kim loại, khiến các hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh này đắt hơn cho người mua sử dụng các ngoại tệ khác.

Quặng sắt Đại Liên tiếp tục giảm

Quặng sắt Đại Liên giảm phiên thứ 4 liên tiếp, do các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc khiến các nhà đầu tư thất vọng và triển vọng thị trường thép vẫn yếu.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa giảm 0,73% xuống 747,5 CNY (101,96 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, hợp đồng này đã chạm mức thấp nhất 7 tuần tại 743,5 CNY.

Tại Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2025 tăng 0,29% lên 96,9 USD/tấn.

Trung Quốc đã mở rộng phạm vi chương trình trao đổi hàng tiêu dùng và sẽ trợ cấp nhiều hơn cho các giao dịch mua hàng kỹ thuật số trong năm nay, nhằm nỗ lực phục hồi nhu cầu trong nước đang trì trệ.

Các biện pháp này được đưa ra sau một loạt thông báo được đưa ra kể từ tháng 9 nhằm củng cố tăng trưởng kinh tế và làm giảm tác động từ việc dự kiến tăng thuế quan thương mại của Mỹ. Bắc Kinh hy vọng thúc đẩy tăng trưởng nội địa trong năm nay, nơi khủng hoảng bất động sản nghiêm trọng đã làm xói mòn tài sản của người tiêu dùng và gây ảnh hưởng tới chi tiêu của hộ gia đình. Tuy nhiên thông báo cho thấy lĩnh vực tiêu dùng giảm 1,3%.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 1,14%, thép cuộn cán nóng giảm gần 1% và dây thép cuộn giảm 1,37% trong khi thép không gỉ tăng 1,4%.

Cao su Nhật Bản phục hồi sau hai ngày giảm

Cao su Nhật Bản tăng sau hai phiên giảm liên tiếp, với hoạt động thị trường sôi động và thời tiết khắc nghiệt của Thái Lan đang hỗ trợ thị trường cao su.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1,07% hay 4,1 JPY lên 358,2 JPY (2,27 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 3/2025 giảm 120 CNY hay 0,88% xuống 13.490 CNY/tấn.

Tại Thái Lan, gió mùa đang thịnh hành ở Vịnh và miền nam sẽ mạnh lên với nhiều mưa hơn, theo cơ quan khí tượng của nước này.

Đồng JPY của Nhật yếu hơn khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này rẻ hơn cho khách mua nước ngoài.

Cà phê giảm

Cà phê arabica trên sàn giao dịch ICE đóng cửa giảm 4,05 US cent hay 1,3% xuống 3,1645 USD/lb với việc tái cân bằng quỹ chỉ số cũng gây ra một số áp lực giảm giá.

Thị trường này vẫn được củng cố bởi những lo ngại rằng thời tiết khô tại Brazil năm ngoái dường như làm giảm quy mô của vụ mùa năm nay.

Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 12/2024 giảm 17% so với một năm trước xuống 3,36 triệu bao.

Cà phê robusta giảm 1,3% xuống 4.956 USD/tấn.

Đường giảm

Đường thô đóng cửa giảm 0,21 US cent hay 1,1% xuống 19,24 US cent/lb.

Các đại lý cho biết thị trường này bị kẹt trong một phạm vi với mức hỗ trợ quanh mức thấp gần đây 19,04 US cent và mức kháng cự khi giá tăng hướng tới 20 US cent.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 giảm 0,8% xuống 503,7 USD/tấn.

Đậu tương, ngô, lúa mì giảm

Đậu tương, ngô trên sàn giao dịch Chicago giảm do mưa được dự báo ở khu vực trồng trọt Argentina trong nhưng tuần tới và đồng USD tăng.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 2-3/4 US cent xuống 9,94-1/2 USD/bushel.

Ngô CBOT đóng cửa giảm 4 US cent xuống 4,54 USD/bushel.

Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 3 mềm đỏ vụ đông đóng cửa giảm 6-1/4 US cent xuống 5,36-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 9/1: