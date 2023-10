Thị trường ngày 10/10:  Dầu tăng vọt 4%, vàng cao nhất 1 tuần

Giá dầu tăng vọt do xung đột Trung Đông gây lo ngại thắt chặt nguồn cung

Giá dầu đã tăng 4% vào ngày đầu tuần, bù đắp một số tổn thất nặng nề của tuần trước, khi các cuộc đụng độ quân sự giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Dầu thô Brent chốt phiên tăng 3,57 USD, tương đương 4,2%, lên 88,15 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đóng cửa ở mức 86,38 USD/thùng, tăng 3,59 USD hay 4,3%. Ở mức cao nhất trong phiên, cả hai điểm chuẩn đều tăng vọt hơn 4 USD, tương đương hơn 5%.

Tuần trước, dầu Brent giảm khoảng 11% và WTI giảm hơn 8%, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2023, khi triển vọng kinh tế vĩ mô u ám làm gia tăng lo ngại về nhu cầu toàn cầu.

Cuối tuần qua, Hamas đã phát động cuộc tấn công quân sự lớn nhất vào Israel trong nhiều thập kỷ. Israel đã trả đũa bằng một làn sóng không kích vào Gaza. Do vậy, cảng Ashkelon của Israel và cảng dầu của nước này đã bị đóng cửa sau cuộc xung đột.

Sự bùng nổ bạo lực đe dọa làm chệch hướng những nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian cho mối quan hệ hữu nghị giữa Saudi Arabia và Israel, trong đó vương quốc này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel để đổi lấy một thỏa thuận quốc phòng giữa Washington và Riyadh.

Goldman Sachs cho biết cuộc xung đột làm giảm khả năng bình thường hóa quan hệ của Israel với Saudi Arabia và thúc đẩy sản xuất của Saudi Arabia theo thời gian. Điều này sẽ không ảnh hưởng lớn ngay lập tức đối với tồn kho dầu ngắn hạn.

Riyadh và Moscow đã đồng ý cắt giảm tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2023. Sự gián đoạn mới sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt nguồn cung dự kiến trong thời gian còn lại của năm.

Sản lượng của Iran đã tăng gần 600.000 thùng mỗi ngày trong năm qua trong khi dầu thô được lưu trữ trong và ngoài khơi đã được bán ra thị trường, giảm thiểu một số sự thắt chặt đang được dàn xếp bởi Saudi Arabia và Nga, Ole Hansen của Ngân hàng Saxo cho biết.

Trong khi đó, Venezuela và Mỹ đã tiến triển trong các cuộc đàm phán có thể giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt cho Caracas bằng cách cho phép ít nhất một công ty dầu mỏ nước ngoài bổ sung lấy dầu thô của Venezuela để trả nợ nếu Tổng thống Nicolas Maduro nối lại đàm phán với phe đối lập ở Mexico, các nguồn tin cho biết.

Cuộc xung đột có khả năng dẫn đến sự biến động và đầu cơ cao hơn trên thị trường dầu mỏ, Giám đốc điều hành của Petrobras PETR4.SA Brazil cho biết.

Về phía cầu, các hãng hàng không quốc tế lớn đã đình chỉ hoặc thu hẹp các chuyến bay đến hoặc đi từ Tel Aviv sau cuộc tấn công. Các nhà phân tích cho biết, giá dầu cao do xung đột có thể thúc đẩy lạm phát , buộc phải tăng lãi suất có thể làm giảm nhu cầu.

Vàng cao nhất trong 1 tuần do xung đột Trung Đông

Ngày 9/10, giá vàng tăng cao nhất một tuần sau khi xung đột ở Trung Đông, củng cố sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của kim loại này.

Giá v àng giao ngay tăng 1,1% lên 1.853,20 USD/ounce vào lúc 1741 GMT, cao nhất kể từ ngày 29/9/2023. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1% lên 1.864,30 USD.

Nếu cuộc chiến tiếp tục leo thang ở Trung Đông thì giá vàng có thể tiến về mức 1.900 USD, Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết.

Trọng tâm thị trường cũng tập trung vào biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ công bố vào cuối tuần này.

"Chúng tôi không tin rằng FOMC sẽ tiếp tục tăng lãi suất khi sự không chắc chắn gia tăng và triển vọng lãi suất đỉnh đột nhiên tiến gần hơn bất chấp tác động lạm phát tiềm tàng của giá dầu cao hơn", Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, viết trong một lưu ý.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Bạc giao ngay tăng 1,2% lên 21,86 USD/ounce. Platinum tăng 1% lên 885,81 USD, trong khi palladium giảm gần 2% xuống 1.135,99 USD.

Đồng cao nhất 1 tuần

Giá đồng đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần khi người mua Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần, nhưng mức tăng tiếp theo khó có thể xảy ra do nhu cầu nói chung yếu ở nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc, USD mạnh và tồn kho tăng.

Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,6% lên 8.090 USD/tấn, sau khi trước đó chạm 8.142 USD, cao nhất kể từ ngày 2/10/2023.

Giá kim loại được sử dụng trong ngành điện và xây dựng tuần trước chạm mức 7.870 USD, mức thấp nhất trong hơn bốn tháng.

Các cuộc đụng độ quân sự giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine cũng là một nguồn gây bất ổn cho thị trường, các thương nhân cho biết.

Đồng tiền Mỹ cao hơn làm cho kim loại định giá bằng đô la đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, điều này cuối cùng sẽ làm giảm nhu cầu và giá cả.

Dự trữ đồng tại các kho được LME ở mức 170.425 tấn, tăng hơn 200% kể từ giữa tháng 7 và ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Dữ liệu mới nhất từ Trung Quốc cho thấy doanh số bán nhà trung bình hàng ngày trong kỳ nghỉ lễ đã giảm 17% so với năm ngoái, bất chấp một loạt các biện pháp hỗ trợ từng phần để khôi phục niềm tin vào thị trường bất động sản ốm yếu.

Trong các kim loại khác, nhôm ít thay đổi ở mức 2.240 USD, kẽm giảm 0,2% xuống 2.505 USD, chì giảm 0,7% xuống 2.127 USD, thiếc tăng 1,6% lên 25.050 USD và niken tăng 1,6% lên 18.880 USD.

Giá quặng sắt thấp nhất 1,5 tháng

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm vào thứ Hai, với giá quặng tại Đại Liên chạm mức thấp nhất trong gần sáu tuần sau kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, do biên lợi nhuận của nhà máy thép âm, hạn chế sản xuất và sự phục hồi kinh tế không chắc chắn ở Trung Quốc đè nặng lên tâm lý.

Giá quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn Đại Liên chốt phiên giảm 2,8% còn 828 nhân dân tệ (113,50 USD)/tấn, trước đó đạt 822,5 nhân dân tệ, mức yếu nhất kể từ ngày 30/8/2023.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 2,3% xuống 112,25 USD/tấn, kéo dài mức lỗ lên phiên thứ năm liên tiếp.

Sau khi tăng mạnh trong quý III được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích của Trung Quốc đối với nền kinh tế đang suy yếu và lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, giá quặng sắt có thể dịu đi trong thời gian tới khi các nguyên tắc cơ bản của thị trường suy yếu và sự phục hồi của Trung Quốc vẫn không chắc chắn, các nhà phân tích cho biết.

Tại sở giao dịch thép Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,7%, thép cuộn cán nóng giảm 1,5%, thanh thép giảm 4,8% và thép không gỉ giảm 1,1%.

Ngô, đậu tương giảm trong khi lúa mì tăng

Giá ngô và đậu tương kỳ hạn tại Chicago giảm do tốc độ thu hoạch ở Trung Tây Hoa Kỳ, đảo ngược mức tăng trước đó do lo ngại về cuộc xung đột ở Trung Đông.

Giá ngô kỳ hạn trên sàn Chicago Board of Trade (CBOT) giảm 0,8% xuống 4,88-1/4 USD/bushel, sau khi leo lên 4,97 USD qua đêm. Đậu tương tăng lên 12,77-1/2 USD trước khi ổn định ở mức 12,64-1/4, mất khoảng 0,1%.

Giá đậu tương vẫn ở gần mức thấp nhất trong 3 tháng và ngô đang dao động ở mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 1/2021. Cả hai đều bị kìm hãm bởi nhu cầu xuất khẩu yếu, trầm trọng hơn bởi đồng đô la mạnh, bất chấp sự thắt chặt trong dự trữ đậu nành của Mỹ, nguồn cung đậu nành Brazil ổn định đã kìm hãm giá.

Giá lúa mì tăng 0,8% lên 5,72-3/4 USD/bushel. Lúa mì giao tháng 12 giao dịch lên tới 5,81-1/2 USD qua đêm, nhanh chóng vượt qua mức trung bình động 20 ngày của hợp đồng, sau đó giảm trở lại khi xung đột giữa nhóm Hồi giáo Hamas và Israel leo thang.

Giá đường kỳ hạn tăng, cà phê robusta chạm đáy 6 tháng



Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng cao do xung đột ở Trung Đông, trong khi giá cà phê robusta giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 chốt phiên tăng 0,6% lên 26.90 cent/lb. Giá đường trắng kỳ hạn tăng 0,9% lên 715,80 USD /tấn.

Ủy ban châu Âu đã nâng ước tính sản lượng đường trắng trong niên vụ 2023/24 hiện tại lên 15,6 triệu tấn, từ mức 15,5 triệu tấn dự báo trước đó và hiện cao hơn 7,0% so với sản lượng năm ngoái.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn giảm 1,1% xuống 2.254 USD/tấn sau khi chạm mức thấp nhất 6 tháng là 2.244 USD .

Các đại lý lưu ý rằng thời tiết nhìn chung thuận lợi ở nhà sản xuất robusta hàng đầu Việt Nam, nơi thu hoạch sẽ bắt đầu tăng tốc vào tháng tới.

Cà phê arabica kỳ hạn giảm 0,2% xuống 1.4575 USD/lb.

Thịt lợn hơi Trung Quốc giảm mạnh 4% do cung vượt cầu

Giá lợn hơi kỳ hạn tại Trung Quốc đóng cửa giảm 4%, mức giảm lớn nhất trong sáu tuần, do nguồn cung dư thừa bù đắp cho bất kỳ sự thúc đẩy nào đối với tiêu thụ từ kỳ nghỉ tuần trước.

Giá lợn hơi tại thị trường thịt lợn hàng đầu thế giới thường tăng trước kỳ nghỉ lễ nhưng nay lại giảm trước kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần bắt đầu vào ngày 29/9.

Giá lợn hơi đã giảm từ 16,48 nhân dân tệ/kg vào ngày 24/9/2023 xuống còn 15,66 nhân dân tệ vào ngày 8/10/2023.

Hợp đồng tương lai tháng 11 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 15.945 nhân dân tệ (2.185,68 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 21/7.

Giá giảm là do cả nguồn cung tăng và nhu cầu yếu. Từ tháng 2 đến tháng 7, số lượng heo con sơ sinh tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức tiêu thụ yếu do sự phục hồi kinh tế chậm, các nhà phân tích của Huachuang cho biết.

Mặc dù giai đoạn nhu cầu cao điểm truyền thống trong nửa cuối năm, giá sẽ khó phục hồi đáng kể, họ nói thêm.

Giá cao su Nhật Bản tăng do lo ngại xung đột Trung Đông

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đóng cửa tăng lên do lo ngại về xung đột ở Trung Đông gây ra gián đoạn vận tải biển tiềm ẩn và phí vận chuyển cao hơn, các công ty lốp xe có khả năng tăng tồn kho cao su và do đó đẩy nhu cầu cao su tự nhiên lên cao.

Giá hợp đồng cao su giao tháng 3/2024 chốt phiên tăng 1,3 yên, tương đương 0,56%, lên mức 232,3 yên/kg.

Sự hiện diện của Trung Quốc sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần cũng đã làm cho thị trường vật chất trở nên sôi động và năng động hơn. Giá cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giao tháng 1/2024 chốt phiên tăng120 CNY ở mức 14.010 CNY/tấn. Tại Singapore, giá cao su kỳ hạn chốt phiên ở mức 138,8 US cent/kg, tăng 0,1%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 10/10/2023