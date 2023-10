Thị trường ngày 7/10: Giá dầu, vàng, đồng và cao su tăng trở lại, cà phê arabica thấp nhất 9 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng song có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023, sau lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu của Nga được dỡ bỏ 1 phần, cùng với đó là lo ngại về nhu cầu bởi những khó khăn về kinh tế vĩ mô.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, dầu thô Brent tăng 51 US cent lên 84,58 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 48 US cent lên 82,79 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 11% và dầu WTI giảm hơn 8%, do lo ngại về lãi suất tăng cao kéo dài sẽ làm chậm tăng trưởng toàn cầu và ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu, ngay cả khi nguồn cung bị suy giảm bởi Saudi Arabia và Nga – hai nước sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung đến cuối năm nay.

Thống kê của Bộ Lao động Mỹ cho biết, tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 9/2023 tăng 336.0000, vượt dự báo tăng 170.000 của các nhà kinh tế.

Đồng USD tăng mạnh thường tác động tiêu cực đến nhu cầu dầu, khiến dầu trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Trong khi đó, Nga tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đối với nguồn cung cấp đến cảng bằng đường ống. Các công ty sẽ phải bán ít nhất 50% sản phẩm dầu diesel cho thị trường nội địa.

Giá khí tự nhiên vẫn cao nhất 8 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 5% và có tuần tăng 14% lên mức cao nhất 8 tháng, do sản lượng giảm, xuất khẩu tăng, thời tiết mát hơn và nhu cầu sưởi ấm tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn New York tăng 17,2 US cent tương đương 5,4% lên 3,338 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 23/1/2023.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng sau chuỗi giảm 9 phiên liên tiếp, song số liệu việc làm của Mỹ tăng mạnh dấy lên mối lo ngại về 1 đợt tăng lãi suất khác của Mỹ và khiến vàng thỏi có tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,6% lên 1.831,09 USD/ounce, song có tuần giảm 0,9% - tuần giảm thứ 2 liên tiếp và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 0,7% lên 1.845,2 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có tuần tăng, ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của vàng.

Giá đồng tăng

Giá đồng trên sàn London tăng vượt ngưỡng 8.000 USD/tấn, do đồng USD suy yếu, song giá đồng vẫn có tuần giảm 2,6%.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 2% lên 8.057,5 USD/tấn.

Giá đồng chịu ảnh hưởng trong năm 2023, do tăng trưởng nhu cầu tại Trung Quốc thấp hơn dự kiến, lãi suất toàn cầu tăng cao và lo ngại hoạt động xây dựng ngoài Trung Quốc.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 9/2023 tăng, điều này cho thấy thị trường lao động vẫn đủ mạnh để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong năm nay.

Tồn trữ đồng tại London vẫn đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 (170.175 tấn).

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng do giá dầu tăng, song xu hướng kinh tế suy giảm và số liệu tiền lương suy yếu đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Osaka tăng 1,3 JPY tương đương 0,6% lên 231 JPY (1,55 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Singapore giảm 0,1% xuống 138,4 US cent/kg.

Giá cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu, khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.

Số liệu của chính phủ Nhật Bản cho biết, tiền lương thực tế của nước này trong tháng 8/2023 giảm tháng thứ 17 liên tiếp, do giá cả tăng liên tục vượt xa mức lương.

Giá cà phê arabica thấp nhất 9 tháng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE chạm mức thấp nhất 9 tháng, chịu áp lực giảm bởi đồng real Brazil suy yếu, lo ngại về nhu cầu và thời tiết ôn hòa tại Brazil.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE tăng 0,65 US cent tương đương 0,4% lên 1,4605 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1/2023 (1,4445 USD/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá cà phê robustat kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London giảm 0,8% xuống 2.359 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 6 tháng (2.323 USD/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Giá đường tiếp đà tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,58 US cent tương đương 2,2% lên 26,74 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London tăng 11,9 USD tương đương 1,7% lên 709,2 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương và ngô giảm, do hoạt động bán ra chốt lời sau khi giá tăng mạnh phiên trước đó và dự báo thời tiết thuận lợi cho vụ thu hoạch.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 1,2% xuống 12,66 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1,1% xuống 4,92 USD/bushel, sau khi đạt 4,99 USD/bushel – cao nhất hơn 1 tháng. Giá lúa mì đỏ, mềm vụ đông kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 10 US cent xuống 5,68-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tiếp đà giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 3 liên tiếp và có tuần giảm 4,4%, do nhu cầu từ các nước mua hàng đầu - Ấn Độ và Trung Quốc – giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 0,17% xuống 3.601 ringgit (764,54 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ giảm 4,4% sau khi tăng 2,3% trong tuần trước đó.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 7/ 10