Thị trường ngày 5/10: Giá dầu giảm mạnh rời xa ngưỡng 90 USD/thùng, vàng giảm phiên thứ 8 liên tiếp

Giá dầu giảm mạnh hơn 5% và rời xa ngưỡng 90 USD/thùng

Giá dầu giảm hơn 5 USD/thùng, do nhu cầu nhiên liệu sụt giảm và bức tranh kinh tế vĩ mô ảm đạm.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/10, dầu thô Brent giảm 5,11 USD tương đương 5,6% xuống 85,81 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 5,01 USD tương đương 5,6% xuống 84,22 USD/thùng

Cả hai loại dầu đều giảm hơn 5 USD/thùng, giá dầu sưởi và xăng cũng giảm hơn 5%. Như vậy, tính đến nay giá dầu thô đã giảm 10 USD/thùng kể từ tuần trước.

Ngoài ra, giá dầu giảm còn do tồn trữ xăng của Mỹ tăng 6,5 triệu thùng, vượt xa so với dự kiến tăng 200.000 thùng.

Bộ Năng lượng của Saudi Arabia xác nhận sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu thô tự nguyện 1 triệu bpd cho đến cuối năm, trong khi Nga sẽ tiếp tục cắt giảm xuất khẩu dầu thô 300.000 bpd và trong tháng 11/2023 sẽ xem xét lại kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện 500.000 bpd trong tháng 4.

Giá khí tự nhiên cao nhất 7 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng ít hơn 1% lên mức cao nhất 7 tháng, do sản lượng giảm và xuất khẩu tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn New York tăng 1,3 US cent tương đương 0,4% lên 2,962 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 3/3/2023.

Tuy nhiên, mức tăng giá khí tự nhiên bị hạn chế bởi giá dầu thô giảm 6% và dự báo thời tiết trong 2 tuần tới vẫn ôn hòa hơn bình thường, khiến nhu cầu sưởi ấm và làm mát giảm.

Giá vàng giảm phiên thứ 8 liên tiếp, palađi thấp nhất gần 5 năm

Giá vàng giảm phiên thứ 8 liên tiếp, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong bối cảnh dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài, tiếp tục gây áp lực thị trường.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,2% xuống 1.818,59 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 1.834,8 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao mới 16 năm, khiến tài sản không sinh lời như vàng kém hấp dẫn hơn.

Giá palađi giảm 1,7% xuống 1.169,4 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2018 trong đầu phiên giao dịch.

Giá đồng vẫn thấp nhất 4 tháng, chì thấp nhất gần 2 tháng

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất hơn 4 tháng, do lo ngại tăng trưởng toàn cầu sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, bởi quan điểm cho rằng lãi suất cần phải duy trì ở mức cao để giảm lạm phát.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,7% xuống 7.952 USD/tấn, sau khi giảm xuống 7.880 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 25/5/2023.

Việc bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ thế giới đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 5% - lần đầu tiên – kể từ năm 2007.

Ngoài ra, giá đồng giảm còn do thị trường đồng toàn cầu dự kiến sẽ dư thừa 467.000 tấn trong năm 2024, Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế cho biết.

Giá chì tăng 0,2% lên 2.123 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8/2023.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, sau khi giảm đáng kể trong phiên trước đó, ngay cả khi chỉ số Nikkei giảm và thị trường chứng khoán châu Á suy yếu.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Osaka tăng 1,2 JPY tương đương 0,5% lên 233,7 JPY (1,57 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Singapore tăng 0,2% lên 140 US cent/kg.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 2,28% xuống mức thấp nhất hơn 4 tháng, theo xu hướng chứng khoán phố Wall qua đêm giảm, sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao đỉnh điểm mới 16 năm.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London giảm 30 USD tương đương 1,2% xuống 2.380 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 5,5 tháng (2.361 USD/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE giảm 2,4 US cent tương đương 1,6% xuống 1,4635 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,26 US cent tương đương 1% lên 25,93 US cent/lb, được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London tăng 2,1 USD tương đương 0,3% lên 691,2 USD/tấn.

Giá đậu tương tăng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng, do đồng USD giảm nâng đỡ hạt có dầu tăng gần 1%.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 1/4 US cent lên 12,73 USD/bushel, trong phiên có lúc tăng lên 12,85 USD/bushel do đồng USD giảm nâng đỡ giá đậu tương cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Giá lúa mì đỏ mềm kỳ hạn tháng 12/2023 giảm gần 1,5% xuống 5,6 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1-1/2 US cent xuống 4,86 USD/bushel – gần mức cao nhất 3 tuần, song không xa so với mức thấp nhất trong tháng 12/2020.

Giá dầu cọ tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp sau 2 phiên giảm trước đó, được hỗ trợ bởi các loại dầu thực vật khác tăng mạnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 0,2% lên 3.717 ringgit (786 USD)/tấn.

Trong tháng 9/2023, giá dầu cọ giảm 6,06% sau 2 tháng tăng liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 5/10: