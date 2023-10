Thị trường ngày 4/10: Giá dầu rời khỏi mức thấp nhất 3 tuần, đồng thấp nhất 4 tháng, cao su, cà phê và đường đồng loạt giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu rời khỏi mức thấp nhất 3 tuần

Giá dầu tăng nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh và các tín hiệu kinh tế toàn cầu ảm đạm, song được hỗ trợ bởi nguồn cung dầu thô thắt chặt.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/10, dầu thô Brent tăng 21 US cent lên 90,92 USD/thùng, sau khi giảm xuống 89,5 USD/thùng – thấp nhất kể từ ngày 8/9/2023. Dầu thô Tây Texas WTI tăng 41 US cent lên 89,23 USD/thùng, trong phiên có lúc chạm 87,76 USD/thùng – thấp nhất kể từ ngày 12/9/2023.

Trong đầu phiên giao dịch giá dầu giảm, do đồng USD tăng lên mức cao nhất 10 tháng so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, sau số liệu cơ hội việc làm tại Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn thắt chặt, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong tháng tới.

Lãi suất tăng cao và đồng USD tăng mạnh, khiến dầu trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, điều này có thể làm giảm nhu cầu dầu.

Giá khí tự nhiên cao nhất 7 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 4% lên mức cao nhất 7 tuần, do sản lượng giảm và dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn New York tăng 10,9 US cent tương đương 3,8% lên 2,949 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 9/8/2023.

Giá vàng thấp nhất 7 tháng, palađi thấp nhất gần 5 năm

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất gần 7 tháng, chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, do khả năng lãi suất của Mỹ vẫn ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn đã chi phối thị trường.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 1.825,09 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2023 và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 0,3% xuống 1.841,5 USD/ounce.

Cơ hội việc làm của Mỹ trong tháng 8/2023 bất ngờ tăng, điều này cho thấy điều kiện thị trường lao động thắt chặt, có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong tháng tới.

Vàng được xem là công cụ chống lạm phát và những bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, lãi suất tăng cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng thỏi được định giá bằng đồng USD và không sinh lời.

Giá palađi giảm 1,5% xuống 1.183,2 USD/ounce – thấp nhất kể từ cuối năm 2018.

Giá đồng thấp nhất 4 tháng

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, do tồn trữ và đồng USD tăng, dấy lên mối lo ngại về nhu cầu kim loại công nghiệp.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,3% xuống 8.033 USD/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá đồng chạm 7.965,5 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 26/5/2023.

Tồn trữ đồng tại London đạt 168.600 tấn, tăng hơn 200% kể từ giữa tháng 7/2023 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2023, trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Á giảm và chỉ số Nikkei suy yếu.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Osaka giảm 4,3 JPY tương đương 1,8% xuống 232,5 JPY (1,55 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 139,6 US cent/kg.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 1,64% xuống mức thấp nhất 4 tháng, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về các điều kiện tài chính thắt chặt kéo dài.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm, chỉ gần mức thấp nhất 9 tháng trong tuần trước, trong bối cảnh thời tiết tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – được cải thiện.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE giảm 0,35 US cent tương đương 0,2% xuống 1,4875 USD/lb – thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2023 đạt được trong tuần trước.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London giảm 51 USD tương đương 2,1% xuống 2.410 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng trong đầu phiên giao dịch.

Xuất khẩu cà phê của Hondura trong niên vụ mới sẽ giảm 6,6% so với niên vụ trước, do thời tiết xấu và nguồn cung phân bón hạn chế. Hondura là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 5 thế giới.

Trong tháng 9/2023, Brazil xuất khẩu 2,96 triệu bao cà phê, tăng 5,3% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 0,68 US cent tương đương 2,6% xuống 25,67 US cent/lb, trong đầu phiên giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/9/2023 (25,59 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London giảm 12,6 USD tương đương 1,8% xuống 689,1 USD/tấn – thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2023 (687,2 USD/tấn).

Trong tháng 9/2023, Brazil đã xuất khẩu 3,21 triệu tấn đường, tăng 6,2% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá lúa mì tăng, ngô và đậu tương giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021, chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh, các dấu hiệu vụ thu hoạch tại Mỹ được cải thiện.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương giảm 0,3% xuống 12,73-3/4 USD/bushel, trong phiên có lúc chạm 12,56-3/4 USD/bushel – thấp nhất 3 tháng. Giá lúa mì tăng gần 0,7% lên 5,68-1/2 USD/bushel. Giá ngô giảm 1-1/4 US cent xuống 4,87-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp, được thúc đẩy bởi giá dầu đậu tương trên sàn Chicago tăng. Giá dầu cọ chịu ảnh hưởng bởi biến động giá các loại dầu thực vật có liên quan, khi cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu thực vật toàn cầu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 0,08% lên 3.707 ringgit (790,39 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 4/ 10