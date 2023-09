Thị trường ngày 29/9: Giá dầu, vàng, cà phê giảm, gạo đi ngang, quặng sắt tăng trước kỳ nghỉ dài

Dầu giảm 1%

Giá dầu tương lai giảm khoảng 1% vào thứ Năm, do các nhà giao dịch chốt lời sau khi giá tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng và một số lo ngại rằng lãi suất cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 11 giảm 1,17 USD hay 1,2%, xuống mức 95,38 USD/thùng. Dầu Brent hợp đồng tháng 11 sẽ hết hạn vào thứ Sáu.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12 giảm khoảng 1,3% xuống mức 93,10 USD/thùng.

Dầu thô trung cấp Tây Texas (WTI) CLc1 của Mỹ giảm 1,97 USD, tương đương 2,1%, xuống mức 91,71 USD/thùng.

Thị trường lo lắng giá dầu cao sẽ gây ra lạm phát, khuyến khích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm sau khi Saudi Arabia và Nga, các thành viên của OPEC +, và các đồng minh cắt giảm tổng cộng 1,3 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối năm.

Nga cho biết lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu sẽ được giữ nguyên cho đến khi thị trường trong nước ổn định và lưu ý rằng họ chưa thảo luận với OPEC+ về khả năng tăng nguồn cung để bù đắp cho lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu.

Vàng giảm

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng do thị trường đặt cược vào lãi suất Mỹ cao hơn trong thời gian dài hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi.

Vàng giao ngay cuối phiên giảm 0,7% xuống 1.861,59 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,7% ở mức 1.878,60 USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 16 năm, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Tuy nhiên, sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, đã hạn chế sự sụt giảm.

Gạo ổn định

Giá gạo Ấn Độ và Việt Nam tuần này vững, trong khi gạo Thái Lan tăng nhẹ.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ vững ở mức 525-535 USD/tấn trong 3 tuần liên tiếp. Tuần này, một số khách hàng đã quay trở lại mua gao Ấn Độ, chấp nhận mức thuế cao, bởi tính cả thuế thì giá gao Ấn Độ vẫn rẻ nhất châu Á.

Gạo 5% tấm của Việt Nam tuần này cũng vững ở mức 610-620 USD/tấn nhưng hoạt động giao dịch thưa thớt do các thương nhân đang chờ thị trường ổn định hơn nữa.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng tuần này lên 590-607 USD/tấn từ mức 605 USD vào tuần trước do sự biến động này là do thay đổi tỷ giá hối đoái. Đồng Baht giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 10 tháng do lo ngại về triển vọng tài chính của đất nước.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tăng vào thứ Năm, được hỗ trợ bởi dữ liệu sản lượng kim loại nóng của Trung Quốc tăng, ngay cả khi các nhà giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày tại quốc gia tiêu thụ quặng sắt hàng đầu thế giới - Trung Quốc, bắt đầu từ 29 tháng 9.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc - kết thúc phiên tăng 0,89% lên 852 nhân dân tệ (116,66 USD)/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,77% lên 117,45 USD/tấn.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy sản lượng kim loại nóng hàng ngày trong số 247 nhà máy thép được khảo sát đã tăng 0,1% trong tuần lên 2,49 triệu tấn tính đến ngày 28 tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2020.

Tuy nhiên, Ngân hàng Quốc gia Australia lo ngại sẽ xuất hiện rủi ro giảm giá ở mức hiện tại.

Đồng và kẽm tăng

Giá đồng và kẽm tăng sau khi dữ liệu hàng ngày cho thấy tồn kho trên sàn giao dịch sụt giảm.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME tăng 1,4% lên 8.229,5 USD. Tồn kho đồng trong các kho do Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải theo dõi đã giảm 28% so với thứ Sáu tuần trước, nhưng tồn kho trong hệ thống LME vẫn ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022.

Giá kẽm kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London tăng 5,4% lên 2.610 USD/tấn vào lúc đóng cửa, trước đó có lúc đạt 2.633,5 USD/tấn, mức cao nhất kể từ 2.639 USD ngày 10 tháng 5. Tồn kho kẽm được bảo đảm tại các kho đăng ký LME giảm xuống 57.225 tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5, sau khi hủy 19.225 tấn mới.

Đường tăng hơn 2%

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE đóng cửa phiên thứ Năm tăng hơn 2%, quay trở lại mức cao nhất 12 năm gần đây do nguồn cung chất làm ngọt trên toàn cầu vẫn khan hiếm.

Đường thô giao tháng 10 tăng 0,6 cent, tương đương 2,3%, ở mức 26,73 cent/lb khi thị

Đường trắng giao tháng 12 cũng tăng 7,30 USD, tương đương 1%, ở mức 716,60 USD/tấn.

Cacao tăng

Giá ca cao trên sàn London, kỳ hạn tháng 3, tăng 29 bảng Anh, tương đương 1%, lên 2.933 bảng/tấn, nhưng vẫn cách xa mức cao nhất trong 46 năm đạt tới gần đây.

Những lo ngại về nhu cầu suy yếu đang lấy đi đi một số mức tăng gần đây của thị trường.

Tuy nhiên, ca cao vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm liên quan đến bệnh cây trồng ở khu vực sản xuất hàng đầu Tây Phi.

Ca cao kỳ hạn tháng 12 trên sàn New York tăng 43 USD, tương đương 1,3%, lên 3.459 USD/tấn.

Ngô cao nhất 1 tháng, lúa mì và đậu tương giảm

Giá ngô kỳ hạn tại Chicago đạt mức cao nhất một tháng vào thứ Năm do các nhà đầu cơ chốt các vị thế bán khống. Hợp đồng ngô tích giao dịch nhiền nhất trên Sở Thương mại Chicago (CBOT) tăng hơn 1%, đạt mức 4,88-1/2 USD/bushell, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 28 tháng 8.

Cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 2,05 cent, tương đương 1,4%, xuống 1,472 USD/lb.

Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 22 USD, tương đương 0,9%, lên 2.469 USD/tấn.

Giá đậu tương giảm

Giá đậu tương giảm theo xu hướng giá năng lượng. Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tương lai giảm 2-3/4 cent xuống 13,00-1/2 USD/bushel, kết thúc 4 phiên tăng trước đó.

Cao su giảm

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đóng cửa phiên thứ Năm giảm trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu sa sút.

Hợp đồng cao su giao tháng 3 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) chốt phiên giảm 0,8 yên, tương đương 0,3%, xuống 234,5 yên (1,57 USD)/kg, sau khi chạm mức cao gần một năm là 239,4 yên (1,60 USD)/kg trước đó trong cùng phiên.

Hợp đồng cao su giao tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng 70 nhân dân tệ, tương đương 0,5%, lên 13.920 nhân dân tệ (1.906,14 USD)/tấn.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản đóng cửa giảm 1,54% vào thứ Năm, ghi nhận mức giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất trong một tháng, do lo ngại rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 29/9: