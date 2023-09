Thị trường ngày 26/9: Giá dầu vững, vàng, đường và sắt thép đồng loạt giảm

Dầu vững giá

Giá dầu gần như ổn định vào lúc đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai (25/9) do Nga nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu và lo ngại lãi suất tăng cao có thể làm hạn chế nhu cầu.

Giá dầu Brent kết thúc phiên nhích 2 US cent lên 93,29 USD/thùng, gầu thô trung cấp West Texas của Mỹ hạ nhẹ 35 cent xuống 89,68 USD.

Nga đã phê chuẩn những thay đổi trong lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu, dỡ bỏ các hạn chế đối với nhiên liệu được sử dụng làm nhiên liệu cho một số tàu và dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao.

Lệnh cấm xuất khẩu tất cả các loại xăng và dầu diesel chất lượng cao được công bố vào thứ Năm tuần trước vẫn được giữ nguyên.

Cũng gây áp lực lên giá dầu, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến dầu định giá bằng đô la Mỹ trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu.

Vàng giảm

Giá vàng giảm khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định nhờ lập trường của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là tiếp tục giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Giá vàng giao ngay kết thúc phiên giảm 0,5% xuống 1.915,61 USD/ounce; vàng kỳ han tháng 12 giảm 0,5% ở xuống 1.936,6 USD.

Everett Millman, nhà phân tích thị trường của Gainesville Coins, dự báo giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 1.910 USD đến 1.950 USD trong thời gian còn lại của quý này.

Chỉ số đô Dollar index tăng 0,3%, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm gần chạm mức cao nhất trong 16 năm.

Phản ánh tâm lý nhà đầu tư, lượng vàng nắm giữ của SPDR Gold Trust GLD, quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng lớn nhất thế giới, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2020.

Ngũ cốc tăng

Giá đậu tương kỳ hạn tương lai trên thị trường Mỹ kết thúc phiên tăng cao do thị trường phục hồi từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, trong khi giá ngô và lúa mì kỳ hạn cũng tăng.

Sau khi giao dịch kết thúc, Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo rằng thu hoạch đậu nành và ngô tuần trước tăng chậm hơn so với dự đoán của các nhà phân tích. Vụ đậu tương đã được thu hoạch 12%, so với ước tính là 14%, và thu hoạch ngô đã hoàn thành 15%, so với ước tính là 17%.

Hợp đồng đậu tương tương lai được giao dịch nhiều nhất tăng 1-1/2 cent ở lên 12,97-3/4 USD/bushel, ngô cũng tăng 4 cent lên 4,81-1/4 USD/bushel và lúa mì tăng 9,5 US cent lên 5,89 USD/bushel.

Cao su ổn định

Giá cao su kỳ hạn tại tương lai trên thị trường Nhật Bản hầu như không thay đổi vào thứ Hai sau khi tăng hai phiên liền trước, với sự hỗ trợ từ giá dầu thô tăng.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa ổn định ở mức 234,6 yên/kg.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 45 nhân dân tệ, tương đương 0,3%, lên 14.165 nhân dân tệ/tấn.

Đồng giảm

Giá đồng giảm gần chạm mức thấp nhất 4 tháng như đã xác lập vào tuần trước, với tâm lý bị chi phối bởi lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc, tồn kho đồng tăng và đồng đô la mạnh hơn.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) giảm 0,8% xuống 8.155 USD/tấn. Giá đồng trong phiên có lúc chạm 8.110 USD, gần mức 8.071 USD đã chạm tới vào tuần trước - thấp nhất kể từ cuối tháng 5.

Giá kim loại công nghiệp đã chịu áp lực trong năm nay do nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc, nơi thị trường bất động sản đình trệ và hoạt động sản xuất cũng co lại.

Lượng đồng tồn trữ trong các kho đã đăng ký ở LME hiện ở mức 163.900 tấn, tăng hơn 200% kể từ giữa tháng 7.

Cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 2,35 cent, tương đương 1,6%, xuống 1,488 USD/lb.

Các đại lý cho biết mưa dự kiến sẽ xảy ra ở nhà sản xuất hàng đầu thế giới - Brazil, làm giảm bớt lo ngại rằng vụ mùa năm tới có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đợt nắng nóng đang di chuyển khắp đất nước.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 18 USD, tương đương 0,7%, xuống 2.443 USD/tấn, sau khi giảm 7% trong tuần trước.

Đường giảm

Giá đường giảm khỏi mức cao nhất trong nhiều năm gần đây trong bối cảnh đồng đô la mạnh hơn, mặc dù các đại lý dự đoán vấn đề nguồn cung sẽ giữ nguyên xu hướng tăng.

Đường thô kỳ hạn tháng 10 kết thúc phiên giảm 0,66 cent, tương đương 2,4%, xuống 26,31 cent/lb, sau khi thiết lập mức cao nhất trong 12 năm vào tuần trước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 12,70 USD, tương đương 1,7%, xuống 718,10 USD/tấn. Hợp đồng này đã mất 2,3% vào tuần trước.

Quặng sắt thấp nhất 2 tuần

Giá quặng sắt giảm do các thương nhân lo lắng về mức tiêu thụ thép yếu hơn dự kiến trong mùa xây dựng cao điểm và khả năng hạn chế sản lượng thép trong mùa đông tại nước tiêu thụ hàng đầu thế giới - Trung Quốc.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã kết thúc giao dịch trong ngày giảm 2,03% so với phiên giao dịch liền trước, xuống 844,5 nhân dân tệ (115,55 USD)/tấn, mức yếu nhất kể từ ngày 11 tháng 9.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 4,23% xuống 116,05 USD/tấn, cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 9.

Trung Quốc từ ngày 29/9 sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần để kỷ niệm Tết Trung thu và Quốc khánh.

Giá thép cây trên sàn Thượng Hải phiên này giảm 1,51%, thép cuộn cán nóng giảm 1,09%, thép dây giảm 0,29% và thép không gỉ 1 giảm 0,59%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 26/9: