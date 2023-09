Thị trường ngày 23/09: Dầu có tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần, quặng sắt trở lại mốc 120 USD/tấn

Ảnh minh họa

Dầu thay đổi ít

Giá dầu thay đổi ít trong phiên, nhưng kết thúc đợt tăng 3 tuần do chốt lời và do các thị trường cân nhắc lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ việc cấm xuất khẩu nhiên liệu của Nga trước những khó khăn về nhu cầu từ việc tăng lãi suất trong tương lai.

Chốt phiên 22/9 dầu Brent giảm 0,03 USD xuống 93,27 USD/thùng, giảm 0,3% trong cả tuần. Dầu WTI tăng 0,40 USD hay 0,5% lên 90,03 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,03% trong tuần này, tuần sụt giảm đầu tiên trong 4 tuần.

Giá dầu tăng hơn 10% trong 3 tuần trước do lo ngại về khan hiếm nguồn cung.

Các quan chức Fed đã cảnh báo về việc tiếp tục tăng lãi suất, ngay cả sau khi giữ ổn định lãi suất tại cuộc họp trong tuần này. Lãi suất tăng làm tăng chi phí vay có thể lạm chậm lại tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ.

Trong khi đó, việc tạm thời cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel của Nga tới hầu hết các quốc gia được dự kiến sẽ thắt chặt nguồn cung.

Hãng Transneft của Nga đã dừng phân phố dầu diesel tới các cảng quan trọng Baltic và Biển Đen là Primorsk và Novorossiysk.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ thực hiện bảo dưỡng thường xuyên trong mùa thu sau khi hoạt động mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong mùa hè.

Công suất lọc dầu dừng hoạt động Mỹ dự kiến đạt 1,4 triệu thùng/ngày trong tuần này so với 800.000 thùng/ngày trong tuần trước đó.

Trong khi đó theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan dầu của Mỹ giảm 8 xuống 507 giàn trong tuần này, thấp nhất kể từ tháng 2/2022.

Vàng tăng

Giá vàng tăng bởi USD và lợi suất trái phiếu giảm nhẹ khi nhà đầu tư chấp nhận lập trường cứng rắn của Fed.

Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.925,21 USD/ounce, sau 3 phiên giảm. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,3% lên 1.945,6 USD/ounce.

USD thoái lui từ mức đỉnh 6 tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ thay đổi ít trong tháng 9, với lĩnh vực dịch vụ rộng lớn hoạt động cầm chừng ở tốc độ thấp nhất kể từ tháng 2.

Đồng tăng trong phiên nhưng ghi nhận tuần giảm

Giá đồng ghi nhận tuần giảm mặc dù tăng trong phiên do USD mạnh, tồn kho cao và nhu cầu tài sản rủi ro giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu chính sách tiền tệ có thể sẽ vẫn hạn chế trong một thời gian dài hơn.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME tăng 0,3% lên 8.219 USD/tấn. Giá đã giảm 1,8% trong phiên liền trước và là ngày giảm mạnh nhất kể từ 1/8.

Chỉ số USD tăng tuần thứ 10 liên tiếp bởi quyết định của Fed, khiến các kim loại định giá bằng đồng tiền này kém hấp dẫn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Bổ sung thêm áp lực với giá đồng là dự trữ của sàn LME vẫn ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 và số liệu của ICSG cho thấy thị trường đồng đang dư thừa trong 7 tháng đầu năm nay.

Trong dài hạn, thị trường đồng có thể tìm thấy hỗ trợ từ nhu cầu quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và kích thích kinh tế tại Trung Quốc.

Dự trữ đồng của sàn Thượng Hải giảm 16,9% trong tuần này.

Quặng sắt Singapore bật trở lại trên 120 USD/tấn

Giá quặng sắt tăng, với quặng sắt tại Singapore bật lại trên 120 USD/tấn, bởi việc hỗ trợ chính sách của Trung Quốc cho nền kinh tế của họ và sau khi Rio Tinto dừng hoạt động tại mỏ Pilbara vì tai nạn.

Theo công ty tư vấn Mysteel, dự trữ quặng sắt đã nhập khẩu của Tủng Quốc tại các cảng lớn ở mức 115,92 triệu tấn, thấp nhất 3 năm trong tuần này.

Tuy nhiên giá nguyên liệu sản xuất thép đã theo xu hướng giảm hàng tuần trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn của Trung Quốc

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 3,2% lên 121,2 USD/tấn. Giá đã giảm hơn 1% trong tuần này sau khi lên mức cao nhất 6 tháng vào tuần trước.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 0,9% lên 871,5 CNY (119,38 USD)/tấn,.

Các nhà đầu tư vui mừng khi truyền thông nhà nước đưa tin rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục phá bỏ các rào cản để tiếp cận thị trường và tăng cường hỗ trợ chính sách cho nền kinh tế tư nhân, trích dẫn 22 biện pháp Cơ quan quản lý thị trường nhà nước ban hành.

Rio Tinto, nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới cho biết họ đã dừng hoạt động tại khu vực Pilbara ở Australia vì một vụ tai nạn. Nhưng lo lắng về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã cản trở đà tăng của quặng sắt.

Tại Thượng Hải, thép cây giảm 0,5%, thép cuộn cán nóng giảm 0,4% và thép không gỉ giảm 0,7%.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng do giá dầu tăng và do các nhà đầu tư thấy khả năng Trung Quốc tung thêm kích thích kinh tế.

Cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 0,3 JPY hay 0,1% lên 234,6 JPY(1,58 USD)/kg. Hợp đồng này đã giảm 0,1% trong tuần này sau khi tăng trong 5 tuần liên tiếp.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 1/2024 tăng 140 CNY hay 1% lên 14.255 CNY (1.952,37 USD)/tấn.

Đường trái chiều

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa tăng 0,04 US cent hay 0,1% lên 26,97 US cent/lb do thị trường này tiếp tục củng cố quanh mức cao nhất 12 năm thiết lập trong tuần này.

Công ty kinh doanh Sucden cho biết giá có khả năng vẫn ở mức cao một phần do sản lượng giảm tại Ấn Độ.

Giá đường trắng giao tháng 12 giảm 2 USD hay 0,3% xuống 730,8 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 3,7 US cent hay 2,4% xuống 1,5115 USD/lb tính chung cả tuần giảm 4,4%.

Vụ thu hoạch trong năm nay tại Brazil hiện nay gần như đã hoàn thành trong khi thị trường đang theo dõi đợt nắng nóng di chuyển khắp quốc gia trồng cà phê hàng đầu thế giới này làm dấy lên lo ngại về vụ mùa năm tới.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 thay đổi ít tại 2.461 USD/tấn nhưng giảm 7% trong tuần này.

Lúa mì, ngô tăng

Giá lúa mì trên sàn giao dịch Chicago tăng do việc mua vào theo kỹ thuật sau khi hợp đồng kỳ hạn tháng 11 thấp nhất 1,5 tuần và do lo lắng về hạn hán ở nửa nam bán cầu.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông đóng cửa tăng 3-3/4 US cent lên 5,79-1/2 USD/bushel, tăng 0,65% sau khi giảm xuống 5,72-3/4 USD, thấp nhất kể từ ngày 12/9.

Ngô tăng, củng cố trên mức thấp nhiều năm đã chạm tới trong tuần này, trong khi nhu cầu xuất khẩu chậm và áp lực theo mùa từ vụ thu hoạch ở Midwest đã hạn chế đà tăng.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 2 US cent lên 4,77-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 23/09