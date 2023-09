Thị trường ngày 20/09: Giá dầu giảm sau khi vượt ngưỡng cao nhất 10 tháng, đậu tương thấp nhất một tháng

Ảnh minh họa

Dầu giảm sau khi lên mức cao nhất trong 10 tháng

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng trước khi đóng cửa giảm do các nhà đầu tư chốt lời sau 3 phiên tăng liên tiếp.

Chốt phiên 19/9, dầu thô Brent giảm 0,09 USD xuống 94,34 USD/thùng, trước đó giá đã đạt 95,96 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11/2022. Dầu WTI giảm 0,28 USD xuống 91,20 USD/thùng trước đó đạt 93,74 USD/thùng, cũng cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Khi dầu Brent vượt ngưỡng 95 USD/thùng, ngân hàng đầu tư UBS cho biết họ bắt đầu chốt lời. Tuy nhiên, các nhà chiến lược dự kiến dầu Brent sẽ giao dịch trong phạm vi 90 – 100 USD/thùng trong những tháng tới, với mục tiêu cuối năm là 95 USD/thùng.

Những lo ngại về nguồn cung sau khi Saudi Arabia và Nga trong tháng này tiếp tục cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày đến hết năm nay.

Chính phủ Nga đang cân nhắc áp dụng thuế xuất khẩu với tất cả các sản phẩm dầu mỏ là 250 USD/tấn – cao hơn nhiều so với mức phí hiện nay – bắt đầu từ ngày 1/10 cho tới tháng 6/2024 để giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu.

Sản lượng dầu của Mỹ từ khu vực đá phiến trên đà giảm xuống 9,393 triệu thùng/ngày trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Đó là tháng thứ 3 sản lượng giảm liên tiếp.

Các nhà đầu tư chờ đợi số liệu dự trữ dầu mỏ của Mỹ, mà được dự kiến giảm khoảng 2,7 triệu thùng trong tuần trước.

Giám đốc điều hành của Aramco đã giảm triển vọng dài hạn về nhu cầu toàn cầu xuống 110 triệu thùng/ngày vào năm 2030 từ ước tính trước đó 125 triệu thùng/ngày.

Vàng ổn định

Giá vàng giữ gần mức cao nhất hai tuần, mặc dù giá biến động trong phạm vi hẹp do tập trung chuyển sang cuộc họp chính sách của Fed để cập nhật về triển vọng lãi suất và dự báo kinh tế.

Vàng giao ngay ổn định tại 1.930,79 USD/ounce sau khi lên mức cao nhất kể từ ngày 5/9 trong phiên này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa không đổi tại 1.953,7 USD/ounce.

Các nhà đầu tư chờ đợi những dự báo cập nhật từ các quan chức Fed vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào ngày 20/9, sau một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ mạnh gần đây làm giảm lo sợ về suy thoái.

Các nhà đầu tư dự kiến 99% khả năng Fed giữ lãi suất không đổi, với 35% khả năng một đợt tăng lãi suất nữa trước khi sang năm 2024.

Xuất khẩu vàng của Thụy Sỹ tăng 7,3% trong tháng 8 so với tháng trước đó do lượng giao sang Ấn Độ và Trung Quốc tăng cao bù cho nguồn cung sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm.

Đồng giảm trước cuộc họp của Fed

Giá đồng tiếp tục giảm do tồn kho tăng và do các nhà đầu tư lo lắng trước cuộc họp chính sách của Fed rằng lãi suất cao kéo dài có thể làm giảm nhu cầu kim loại.

Đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm 0,8% xuống 8.294 USD/tấn sau khi giảm 0,6% trong phiên trước.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự kiến không tăng lãi suất nhưng các thị trường tài chính lo sợ khả năng họ có thể giữ lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát.

Trung Quốc đã triển khai các biện pháp kích thích vừa phải nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn mờ nhạt và các nhà đầu tư lo ngại về lĩnh vực bất động sản đang ngập trong nợ nần của nước này. Sự lạc quan của các doanh nghiệp Mỹ về Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Hợp đồng đồng kỳ hạn tháng 10 tại Thượng Hải giảm 0,8% xuống 68.790 CNY (9.426,52 USD)/tấn.

Các nhà đầu tư đang theo dõi áp lực giảm giá của đồng nhân dân tệ Trung Quốc với USD của Mỹ, điều này có thể cũng ảnh hưởng tới nhu cầu của Trung Quốc đối với các kim loại công nghiệp. Từ đầu năm tới nay đồng nhân dân tệ đã giảm hơn 5% so với đồng USD.

Dự trữ đồng của sàn LME đã tăng 175% kể từ giữa tháng 7 lên 149.600 tấn, cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Quặng sắt tiếp tục giảm

Giá quặng sắt tiếp tục giảm do nguồn cung trong nước lớn và những lo ngại kéo dài về nhu cầu trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản sụt giảm.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 0,69% xuống 862,5 CNY (118,19 USD)/tấn sau khi giảm 0,2% trong phiên liền trước.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 10 giảm 0,87% xuống 120,7 USD/tấn, phục hồi một phần sau khi giảm trong đầu phiên và duy trì trên ngưỡng tâm lý 120 USD/tấn.

Nguồn cung trong nước tăng gây sức ép lên thành phần sản xuất thép quan trọng này, sản lượng khai thác tổng cộng đạt 659,17 triệu tấn trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Lo ngại về thị trường bất động sản vẫn kéo dài, mặc dù được xoa dịu sau khi nhà phát triển Trung Quốc Country Garden được sự chấp thuận của các chủ nợ để gia hạn trả nợ cho một trái phiếu nội địa khác.

Tuy nhiên, các thành phần sản xuất thép khác tiếp tục tăng, than luyện cốc và than cốc tại Đại Liên tăng lần lượt 1,1% và 0,3% bởi nguồn cung khan hiếm.

Giá thép tăng tại Thượng Hải, thép cây tăng 0,29%, thép cuộn cán nóng tăng 1,31% và dây thép cuộn tăng 0,49%. Trong khi đó thép không gỉ giảm 0,23%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su của Nhật Bản giảm trong bối cảnh tâm lý bi quan của các nhà đầu tư tại Trung Quốc và đồng JPY yếu mặc dù giá dầu tăng đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su giao tháng 2/2024 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,6 JPY hay 0,3% xuống 235,4 JPY (1,59 USD)/kg.

Trong khi đó tại Thượng Hải cao su giao tháng 1/2024 tăng 15 CNY lên 14.280 CNY (1.956,81 USD)/tấn.

Địa chính trị và nền kinh tế đang chậm lại làm tăng thêm sự bi quan trong các doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở Trung Quốc, với tỷ lệ các công ty lạc quan về triển vọng 5 năm của họ tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa tăng 0,33 US cent hay 1,2% lên 27,44 US cent/lb, giá đã đạt đỉnh tại 27,59 US cent trong ngày 15/9.

Thị trường này vẫn được củng cố bởi lo ngại thời tiết khô hạn hơn thường lệ bởi hiện tượng El Nino có thể làm giảm sản lượng ở Ấn Độ và Thái Lan.

Các đại lý cho biết các nhà máy đường tại Brazil đang ưu tiên xuất khẩu đường trắng nhờ giá thế giới cao, làm giảm nguồn cung trong nước và đẩy giá lên cao.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 4,1 USD hay 0,6% lên 740 USD/tấn.

Cà phê trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 1,35 US cent hay 0,8% lên 1,6095 USD/lb.

Các đại lý cho biết chất lượng vụ hiện nay tại Brazil thấp hơn vụ trước. Dự báo thời tiết khô, ấm hơn bình thường tại các khu vực trồng cà phê của Brazil trong tuần này tại thời điểm khi mưa và nhiệt độ ôn hòa được mong muốn để cải thiện mùa vụ năm tới.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 26 USD hay 1% xuống 2.540 USD/tấn.

Đậu tương giảm xuống thấp nhất một tháng, lúa mì giảm

Giá đậu tương tại sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm sau một phiên biến động, bởi đánh giá vụ mùa hàng tuần của Mỹ tốt hơn dự kiến và sự cạnh tranh xuất khẩu từ Brazil đẩy thị trường này giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Đậu tương CBOT giao tháng 11 đóng cửa giảm 1-1/4 US cent xuống 13,15-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống 13,08 USD/bushel, mức thấp nhất của hợp đồng này kể từ ngày 16/8.

Lúa mì giảm 1,2%, giảm phiên thứ hai liên tiếp do việc bán ra theo yếu tố kỹ thuật và cạnh tranh xuất khẩu từ các nhà cung cấp Biển Đen gồm Nga và Ukraine.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 12 giảm 7-1/4 US cent xuống 5,84 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 20/09