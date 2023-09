Thị trường ngày 15/9: Giá dầu cao nhất năm 2023, đường trắng cao nhất 12 năm

Ảnh minh họa

Giá dầu cao nhất năm 2023

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong năm nay, do dự kiến nguồn cung thắt chặt làm lu mờ lo ngại về tăng trưởng kinh tế suy yếu và tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/9, dầu thô Brent tăng 1,82 USD tương đương 1,98% lên 93,7 USD/thùng, sau khi đạt 93,89 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 11/2022 và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,64 USD tương đương 1,85% lên 90,16 USD/thùng, đóng cửa đạt trên 90 USD/thùng – lần đầu tiên - kể từ tháng 11/2022.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, việc cắt giảm sản lượng dầu kéo dài của Saudi Arabia và Nga sẽ dẫn đến thâm hụt nguồn cung đến quý 4/2023. Đồng thời, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu vững và nguồn cung năm 2023 sẽ thiếu hụt nếu duy trì việc cắt giảm sản lượng.

Giá khí tự nhiên tăng 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 1%, do sản lượng hàng ngày giảm, giá dầu thô tăng mạnh, dự báo nhu cầu khí đốt trong 2 tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó và dấu hiệu nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Freeport LNG tại Texas bắt đầu sử dụng nhiều khí đốt hơn.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn New York tăng 2,8 US cent tương đương 1% lên 2,708 USD/mmBTU.

Giá vàng thấp nhất 3 tuần, bạc thấp nhất 4 tuần, palađi cao nhất 3 tuần

Giá vàng chạm mức thấp nhất gần 3 tuần, sau khi giá sản xuất và doanh số bán lẻ của Mỹ cao hơn so với dự kiến, làm dấy lên mối lo ngại lãi suất của Mỹ sẽ ở mức cao trong thời gian dài hơn, thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 1.909,05 USD/ounce, sau khi đạt 1.900,81 USD/ounce – thấp nhất kể từ ngày 23/8/2023 và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York thay đổi nhẹ ở mức 1.932,8 USD/ounce.

Số liệu cho thấy rằng giá sản xuất của Mỹ trong tháng 8/2023 tăng 0,7% - cao nhất hơn 1 năm, trong khi doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,6% - cao hơn so với dự kiến tăng 0,2% của Reuters.

Chỉ số đồng USD tăng 0,6% lên mức cao nhất hơn 6 tháng đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng cao.

Giá bạc giảm 0,8% xuống 22,66 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất 4 tuần. Đồng thời, giá palađi giảm 1% xuống 1.246,1 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất 3 tuần.

Giá đồng cao nhất 1 tuần, kẽm cao nhất 4 tháng

Giá đồng tăng, do các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế của Trung Quốc, làm giảm bớt áp lực từ tồn trữ ở mức cao và đồng USD tăng mạnh.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,3% lên 8.438,5 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 1 tuần (8.491 USD/tấn).

Chỉ số đồng USD tăng sau số liệu cho thấy rằng doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 8/2023 tăng hơn so với dự kiến và ngân hàng trung ương châu Âu kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Trong khi đó, tồn trữ đồng tại London đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2022, sau khi tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2023.

Giá kẽm tăng 1,3% lên 2.559,5 USD/tấn, sau khi đạt 2.595 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 11/5/2023.

Giá quặng sắt tại Singapore cao nhất gần 6 tháng, thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 4 liên tiếp, được hỗ trợ bởi tồn trữ thấp và dự trữ bổ sung trước kỳ nghỉ lễ, song mối lo ngại về thị trường thép suy yếu trong mùa xây dựng cao điểm kéo dài đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 0,82% lên 863,5 CNY (118,68 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Singapore tăng 0,78% lên 120,35 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 17/3/2023.

Các nhà phân tích thuộc Galaxy Futures cho biết, xuất khẩu quặng sắt từ các nhà cung cấp vẫn tăng đều đặn, song tiêu thụ quặng sắt ngoài Trung Quốc dự kiến sẽ hồi phục, điều này sẽ làm giảm nguồn cung đến Trung Quốc.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,56%, thép cuộn cán nóng tăng 0,31%, thép không gỉ tăng 0,29%, trong khi thép cuộn giảm 0,32%.

Tổng cộng tồn trữ 5 sản phẩm thép chủ yếu trong tuần tính đến ngày 14/9/2023 giảm 2,3% so với tuần trước đó xuống 15,79 triệu tấn, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật tăng, trong bối cảnh dự kiến các biện pháp kích thích tài chính tại Trung Quốc, song hoạt động bán ra kiếm lời đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Osaka tăng 1,4 JPY tương đương 0,6% lên 233,8 JPY (1,59 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 140 CNY lên 14.430 CNY (1.983,72 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Singapore tăng 0,1% lên 141,1 US cent/kg.

Giá cà phê tăng tại Việt Nam và New York, giảm tại London và không thay đổi tại Indonesia

Giá cà phê Việt Nam tăng nhẹ, trong bối cảnh giao dịch trầm lắng trước vụ thu hoạch mới bắt đầu vào tháng 10/2023, trong khi giá cà phê vẫn duy trì vững tại Indonesia do nguồn cung khan hiếm.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 65.300-66.500 VND (2,7-2,75 USD)/kg, tăng so với 65.000 - 66.000 VND/kg 1 tuần trước đó.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 1,2 triệu tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm đạt 2,9 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 500 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 2,05 US cent tương đương 1,3% lên 1,54 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 1,1% xuống 2.505 USD/tấn.

Giá đường trắng cao nhất 12 năm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE tăng 0,44 US cent tương đương 1,7% lên 26,98 US cent/lb, hướng tới mức cao nhất 4,5 tháng (27,26 US cent/lb) trong tuần này.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn London tăng 8,1 USD tương đương 1,1% lên 757,4 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2011 (769,1 USD/tấn).

Giá đậu tương tăng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng trong phiên giao dịch biến động, do nguồn cung nội địa thắt chặt và không chắc chắn về ảnh hưởng của thời tiết đối với cây trồng tại Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 0,8% tương đương 10-3/4 US cent lên 13,6-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì giảm 0,6% xuống 5,93-3/4 USD/bushel và giá ngô giảm 0,36% xuống 4,8-1/2 USD/bushel.

Giá gạo duy trì ở mức cao tại Ấn Độ, giảm tại Thái Lan và Việt Nam

Thuế suất đối với xuất khẩu gạo đồ đã làm tê liệt hoạt động giao dịch tại Ấn Độ, trong khi xuất khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục giảm so với mức cao mới đây.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức cao 525-535 USD/tấn, vẫn gần mức cao kỷ lục 520-540 USD/tấn đạt được hôm 31/8/2023.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 613-615 USD/tấn, giảm so với 620 USD/tấn 1 tuần trước đó. Giá gạo giảm do đồng baht suy yếu nhưng vẫn ở mức cao.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam giảm xuống 620-630 USD/tấn, so với 630-640 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá dầu thực vật tại Đại Liên và dầu thô tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 33 ringgit tương đương 0,89% lên 3.759 ringgit (803,38 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 15/ 9