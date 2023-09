Thị trường ngày 19/09: Giá dầu, vàng, đường, cà phê đồng loạt tăng, ngô thấp nhất 3 năm

Dầu tiếp tục tăng

Giá dầu Brent tăng nhẹ sau khi chạm mức 95 USD/thùng trong đầu phiên, do dự đoán nguồn cung thiếu hụt bắt nguồn từ việc cắt giảm sản lượng kéo dài của Nga và Saudi Arabia cũng như sản lượng dầu đá phiến yếu những điều đó lấn át lo ngại về nhu cầu.

Chốt phiên 18/9 dầu thô Brent tăng 50 US cent lên 94,43 USD/thùng, dầu WTI tăng 0,71 USD lên 91,48 USD/thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã cảnh báo tình trạng không chắc chắn về nhu cầu của Trung Quốc, tăng trưởng của Châu Âu và hành động của ngân hàng trung ương để giải quyết lạm phát, đồng thời bảo vệ việc cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Cả hai loại dầu trong phiên có lúc tăng hơn 1 USD/thùng do các nhà đầu tư tập trung vào việc Saudi Arabia và Nga cắt giảm sản lượng 1,3 triệu thùng/ngày kéo dài đến hết năm nay. Trong khi đó sản lượng dầu của Mỹ từ các khu vực đá phiến cũng được dự kiến giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 10, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Dầu Brent và WTI đã tăng 3 tuần liên tiếp lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2022 và theo xu hướng có quý tăng mạnh nhất kể từ cuộc xung đột Nga – Ukraine trong quý 1/2022.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết việc cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia và Nga có thể dẫn tới thiếu hụt 2 triệu thùng/ngày trong quý 4 và tiếp theo đó là tồn kho giảm có thể khiến thị trường phải hứng chịu những đợt tăng giá tiếp theo trong năm 2024.

Citi đã trở thành ngân hàng mới nhất dự đoán giá dầu Brent có thể vượt 100 USD/thùng trong năm nay. Giám đốc điều hành của Chevron ông Mike Wirth cũng cho biết ông nghĩ giá dầu sẽ vượt 100 USD/thùng trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg News.

Trung Quốc là một rủi ro chính vì sự phục hồi kinh tế chậm chạp sau đại dịch, mặc dù nhập khẩu dầu của họ vẫn mạnh.

Một loạt các biện pháp kích thích và sự bùng nổ du lịch trong mùa hè đã hỗ trợ sản lượng công nghiệp và chi tiêu tiêu dùng phục hồi trong tháng trước và các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tăng sản lượng bởi lợi nhuận xuất khẩu mạnh.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi các ngân hàng trung ương trong tuần này, gồm quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng tăng

Giá vàng tăng bởi USD giảm nhẹ khi các nhà đầu tư đợi một loạt cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương quan trọng trong tuần này, với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự kiến sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.932,49 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,4% lên 1.953,4 USD/ounce.

USD giảm 0,3% so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Quyết định chính sách của Fed công bố vào ngày 20/9, với các nhà đầu tư dự định 99% khả năng ngân hàng này giữ lãi suất ổn định trong phạm vi 5,25% tới 5,5%.

Giá vàng tại Trung Quốc đạt kỷ lục trong tuần trước, kéo dài đợt tăng trong nhiều tháng do người tiêu dùng tăng cường mua tài sản trú ẩn an toàn này để bù đắp cho sự mất giá của đồng nhân dân tệ.

Đồng giảm

Giá đồng giảm do lo lắng về nhu cầu tại Trung Quốc, nước tiêu thụ hàng đầu thế giới và dự trữ tại các sàn giao dịch tăng, nhưng dự kiến chu kỳ tăng lãi suất trên toàn cầu sắp kết thúc đã hạn chế đà giảm.

Đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch London LME giảm 0,5% xuống 8.362 USD/tấn. Mặt hàng này gần như giao dịch trong một phạm vi hẹp trong tháng qua.

Năm ngân hàng trung ương gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự kiến giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào ngày 20/9.

Lo sợ rằng nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa chạm đáy bởi số liệu cho thấy lĩnh vực bất động sản của nước này tồi tệ hơn trong tháng 8, với sự sụt giảm mạnh trong giá nhà mới, đầu tư bất động sản và doanh số bán.

Dự trữ đồng của sàn LME ở mức 147.575 tấn, tăng hơn 170% kể từ giữa tháng 7.

Quặng sắt thoái lui

Giá quặng sắt giảm sau khi tăng mạnh trong tuần trước do các tin tức tiêu cực liên quan tới lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch Singapore giảm 0,9% xuống 121,9 USD/tấn. Trước đó đã giảm xuống 119,6 USD/tấn, giảm mạnh từ mức cao nhất 6 tháng tại 123,75 USD đã chạm tới trong ngày 15/9.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 0,2% xuống 871,5 CNY (119,53 USD)/tấn.

Nhà phát triển bất động sản Country Garden của Trung Quốc phải đối mặt với một thử thách thanh khoản khác với thời hạn vào ngày 18/9 phải trả 15 triệu USD tiền lãi liên quan tới trái phiếu nước ngoài sau khi hai lần tránh được vỡ nợ vào phút cuối trong đầu tháng này.

Một nhà phát triển khác đang gặp khó khăn là Evergrande ghi nhận cổ phiếu của họ giảm 25% sau khi cảnh sát bắt giữ một số nhân viên tại đơn vị quản lý tài sản của tập đoàn, cho thấy một cuộc điều tra mới có thể làm tăng thêm khó khăn.

Khi cuộc khủng hoảng nợ bao vây các công ty bất động sản của Trung Quốc ngày càng sâu sắc, số liệu ngày 15/9 cho biết đầu tư vào lĩnh vực bất động sản đang sụt giảm.

Không quan tâm tới sự sụt giảm giá quặng sắt, các thành phần sản xuất thép khác tăng bởi dấu hiệu nhu cầu mạnh. Than luyện cốc và than cốc trên sàn giao dịch Đại Liên tăng lần lượt 4,3% và 2,3%.

Thép trên sàn Thượng Hải trái chiều, thép cây tăng 0,7%, thép cuộn cán nóng tăng 0,3% trong khi dây thép cuộn giảm 0,5%. Thép không gỉ tăng 0,4%.

Đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa tăng 0,2 US cent hay 0,7% lên 27,11 US cent/lb khi thị trường vững ở gần mức cao nhất 12 năm tại 27,59 US cent thiết lập vào ngày 15/9.

Thị trường vẫn củng cố bởi lo ngại rằng thời tiết khô hạn hơn thường lệ bởi hiện tượng El Nino dường như làm giảm sản lượng tại Ấn Độ và Thái Lan.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 5,6 USD hay 0,8% lên 735,9 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,45 US cent hay 0,3% lên 1,596 USD/lb.

Các đại lý lưu ý dự báo thời tiết khô và ấm hơn trung bình tại các khu vực trồng cà phê của Brazil trong tuần này. Các vùng trồng cà phê của nước này đang bước vào gia đoạn nở hoa khi mưa và nhiệt độ ôn hòa là điều kiện mong muốn để cải thiện vụ mùa năm nay.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 10 USD hay 0,4% lên 2.566 USD/tấn.

Đậu tương thấp nhất một tháng, ngô thấp nhất 3 năm

Đậu tương trên sàn giao dịch Chicago giảm xuống mức thấp nhất một tháng bởi nhu cầu xuất khẩu tiếp tục yếu và dự đoán vụ thu hoạch của Mỹ sẽ sớm mở rộng tới khu vực trung tâm Midwest.

Đậu tương CBOT giao tháng 11 đóng cửa giảm 23-1/2 US cent hay 1,8% xuống 13,16-3/4 USD/bushel sau khi giảm xuống 13,15-1/2 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 16/8.

Ngô CBOT giảm phiên thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm bởi vụ thu hoạch tại Mỹ đang mở rộng, việc bán ra theo yếu tố kỹ thuật và tình trạng không chắc chắn về nhu cầu của mặt hàng này.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 giảm đóng cửa giảm 4-3/4 US cent xuống 4,71-1/2 USD/bushel sau khi chạm 4,69 USD/bushel, mức thấp nhất đối với loại hợp đồng này kể từ tháng 12/2020.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 19/09