Thị trường ngày 21/09: Giá dầu giảm trong khi vàng, đồng, quặng sắt bật tăng

Dầu giảm khoảng 1%

Giá dầu giảm khoảng 1% trong phiên, sau khi Fed giữ nguyên lãi suất không đổi như đã được dự kiến rộng rãi.

Fed giữ lãi suất ổn định nhưng củng cố lập trường cứng rắn của mình, với việc dự kiến sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay và chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt đáng kể hơn trong năm 2024 so với trước đây.

Như họ đã thực hiện trong tháng 6, các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn thấy lãi suất qua đêm chuẩn của ngân hàng trung ương này đạt đỉnh trong năm nay tại 5,5 – 5,75%, cao hơn chỉ 1/4 điểm phần trăm so với mức hiện nay. Lãi suất tăng để giảm lạm phát có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu.

Chốt phiên 20/9, dầu Brent giao tháng 11 giảm 0,81 USD hay 0,9% xuống 93,53 USD/thùng, trong khi dầu WTI kỳ hạn tháng 10 giảm 0,92 USD hay 1% xuống 90,28 USD/thùng. Hợp đồng WTI kỳ hạn tháng 10 đáo hạn trong phiên này, dầu WTI kỳ hạn tháng 11 giảm 0,82 USD xuống 89,66 USD/thùng.

Các thị trường năng lượng ít phản ứng với số liệu năng lượng của Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô giảm trong tuần trước, phù hợp với dự kiến. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô giảm bởi xuất khẩu dầu mạnh, trong khi dự trữ xăng và dầu diesel giảm do các nhà máy lọc dầu bắt đầu bảo dưỡng mùa thu thường niên. Dự trữ dầu thô giảm 2,1 triệu thùng trong tuần trước do với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters giảm 2,2 triệu thùng.

Giá xăng của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần, cắt giảm lợi nhuận sản xuất mặt hàng này xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022.

Vàng tăng

Giá vàng giảm bớt mức tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất không đổi nhưng đưa quan điểm cứng rắn với chính sách trong tương lai.

Vàng giao ngay tăng 0,6% lên 1.942,19 USD/ounce sau khi tăng khoảng 0,9% trước đó. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,7% lên 1.967,1 USD/ounce.

Chủ tịch Fed ông Jerome Powell cho biết các quan chức sẽ thực hiện từng cuộc họp về lãi suất và “chúng tôi sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa nếu thích hợp”.

Đồng tăng

Giá đồng tăng tại London với triển vọng nhu cầu lạc quan hơn từ Trung Quốc, bất chấp áp lực từ tồn kho đang tăng và sự thận trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào cuối ngày.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,7% lên 8.350 USD/tấn.

Kim loại này tăng lần đầu tiên trong 4 phiên do lo ngại về tiêu thụ của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng bắt đầu dịu bớt.

Chỉ số USD giảm khiến các kim loại định giá bằng đồng tiền này rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác. Tin tưởng Fed sẽ giữ lãi suất không đổi các nhà đầu tư tập trung hơn vào việc công bố các dự báo kinh tế mới.

Trong khi đó, dự trữ đồng trên sàn giao dịch LME lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 tại 155.700 tấn.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tăng sau khi giao dịch trong một biên độ hẹp, do những dấu hiệu kinh tế ổn định tại Trung Quốc bù cho lo lắng về lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn tại quốc gia này.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 0,5% lên 873,5 CNY (119,69 USD)/tấn.

Tại Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 1,4% lên 121,85 USD/tấn sau hai phiên giảm liên tiếp.

Các nhà chiến lược hàng hóa của ANZ cho biết thị trường quặng sắt đang củng cố đà tăng trong bối cảnh triển vọng của Trung Quốc được cải thiện.

Giá quặng sắt tại Singapore tăng hơn 5% trong tháng này và giữ trên mức 120 USD/tấn, bởi những nỗ lực kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Cũng hỗ trợ tâm lý trung, các chỉ số mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tìm lại chỗ đứng sau đợt sụt giảm mạnh, được coi như là lý do quan trọng khiến ngân hàng trung ương Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay không đổi trong ngày 20/9.

Trung Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực kiểm soát vĩ mô và tập trung vào việc mở rộng nhu cầu trong nước, thúc đẩy niềm tin, ngăn ngừa rủi ro và phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triền kinh tế hàng năm.

Tại Thượng Hải thép thanh giảm 0,3%, thép cuộn cán nóng giảm 0,3%, dây thép cuộn giảm 2,1%. Thép không gỉ tăng 0,3%.

Cao su Nhật Bản giảm do triền vọng kinh tế yếu tại nước này

Giá cao su Nhật Bản giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh số liệu kinh tế yếu tại Nhật Bản, nhưng những dấu hiệu phục hồi kinh tế mới tại Trung Quốc đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2/0224 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 1,7 JPY, hay 0,7% giảm 233,7 JPY (1,58 USD)/kg.

Tại Thượng Hải hợp đồng giao tháng 1 giảm 145 CNY xuống 14.205 CNY (1.946,42 USD)/tấn.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,66% trong khi chỉ số Topix giảm 1%.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa giảm 0,65 US cent hay 2,4% xuống 26,79 US cent/ln, giảm từ mức cao nhất 12 tại 27,62 US cent trong phiên trước đó.

Các đại lý cho biết giá tăng gần đây một phần do lo ngại thời tiết khô hạn hơn bình thường liên quan tới hiện tượng El Nino có thể làm giảm sản lượng tại Ấn Độ và Thái Lan.

Tuy nhiên các tin tức tăng giá đường hiện nay phần lớn được tính trong giá nên phạm vi tiếp tục tăng có thể bị hạn chế.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 13,5 USD hay 1,8% xuống 726,5 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 2,75 US cent hay 1,7% xuống 1,582 USD/lb

Vụ cà phê năm 2023 của Brazil dự kiến đạt 54,36 triệu bao, theo ước tính của Conab, giảm so với dự báo hồi tháng 5, bị ảnh hưởng bởi sản lượng cà phê robusta giảm.

Một đợt nắng nóng mạnh trong tuần này khắp Brazil đang làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng của các vùng trồng cà phê.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 32 USD hay 1,3% xuống 2.508 USD/tấn.

Ngô tăng từ mức thấp nhiều năm, đậu tương tăng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tăng phiên thứ 2 liên tiếp do việc săn giá hời một ngày sau khi giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 6 US cent hay 1,26% lên 4,82-1/4 USD/bushel, cao thanh toán cao nhất trong 5 phiên.

Giá đậu trương đóng cửa tăng một ngày sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 16/8 do nhà đầu tư săn giá hời. Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 11 tăng 4-1/2 US cent lên 13,2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 21/09