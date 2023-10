Thị trường ngày 3/10: Giá dầu thấp nhất 3 tuần; vàng thấp nhất gần 7 tháng

Giá dầu thấp nhất 3 tuần

Giá dầu giảm 2% xuống mức thấp nhất 3 tuần do đồng USD tăng mạnh, các thương nhân bán ra chốt lời, lo ngại nguồn cung dầu thô tăng và áp lực đối với nhu cầu từ lãi suất tăng cao.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1,49 USD tương đương 1,6% xuống 90,71 USD/thùng. Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 5/2023. Dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,97 USD tương đương 2,2% xuống 88,82 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho biết, giá dầu giảm do các thương nhân bán ra chốt lời sau khi giá dầu thô tăng gần 30% lên mức cao nhất 10 tháng trong quý 3/2023.

Đồng thời, đồng USD tăng lên mức cao nhất 10 tháng so với giỏ các đồng tiền chủ chốt sau khi chính phủ Mỹ tránh được việc đóng cửa 1 phần và số liệu kinh tế thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ lãi suất ở mức cao hơn và dài hơn, điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất tăng cao cùng với đồng USD tăng mạnh, điều này khiến giá dầu trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, có thể làm giảm nhu cầu dầu.

Giá khí tự nhiên giảm 3%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3%, do dự báo nhu cầu giảm bởi thời tiết trong 2 tuần tới ôn hòa hơn và sắp tới mùa đông.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn New York giảm 8,9 US cent tương đương 3% xuống 2,84 USD/mmBTU.

Giá khí tự nhiên giảm bất chấp sản lượng giảm, xuất khẩu sang Mexico đạt mức cao kỷ lục và lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng, mặc dù một số nhà máy giảm sản lượng để bảo trì.

Giá vàng thấp nhất gần 7 tháng, bạc thấp nhất hơn 6 tháng

Giá vàng giảm phiên thứ 6 liên tiếp xuống mức thấp nhất gần 7 tháng, do đồng USD tăng mạnh và triển vọng lãi suất Mỹ tăng cao, đã khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,9% xuống 1.831,7 USD/ounce – thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2023 và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 1% xuống 1.847,2 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,6%, khiến vàng thỏi trở nên kém hấp dẫn hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Như vậy, kể từ khi giá vàng vượt ngưỡng quan trọng 2.000 USD/ounce trong đầu tháng 5/2023, giá đã giảm hơn 11% tương đương 230 USD/ounce, chịu áp lực bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Giá bạc giao ngay giảm 4,2% xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng (21,23 USD/ounce).

Giá nhôm cao nhất 5 tháng

Giá nhôm đạt mức cao nhất 5 tháng, do tồn trữ giảm và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tăng mạnh.

Giá nhôm trên sàn London giảm 1% xuống 2.324 USD/tấn, trong đầu phiên giao dịch giá nhôm đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/5/2023 (2.367 USD/tấn).

Tuy nhiên, đồng USD tăng mạnh khiến kim loại định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, đã gây áp lực đối với kim loại công nghiệp giao dịch trên sàn London.

Tồn trữ nhôm tại Thượng Hải đạt 79.194 tấn, giảm 75% kể từ giữa tháng 5/2023 và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật tăng phiên thứ 2 liên tiếp, do đồng JPY suy yếu đã hỗ trợ thị trường, song giao dịch trầm lắng khi thị trường Trung Quốc đóng cửa cho ngày nghỉ lễ.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Osaka tăng 1,5 JPY tương đương 0,6% lên 236,8 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Singapore tăng 0,6% lên 140,6 US cent/kg.

Đồng USD duy trì vững, song vẫn ở mức cao nhất 10 tháng, khi các nhà đầu tư dự kiến lãi suất của Mỹ sẽ ở mức cao trong thời gian dài hơn, trong khi đồng JPY giảm xuống 150/USD và chạm gần mức thấp nhất 1 năm.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE tăng 2,95 US cent tương đương 2% lên 1,491 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 2.461 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 0,13 US cent tương đương 0,5% xuống 26,35 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London giảm 4,2 USD tương đương 0,6% xuống 701,7 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng sau khi giảm hơn 6% xuống mức thấp nhất 3 năm trong phiên trước đó.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì tăng 23-1,4 US cent tương đương 4% lên 5,64-3/4 USD/bushel. Trong phiên trước đó, giá lúa mì chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/9/2020 (5,4 USD/bushel). Giá ngô tăng 12 US cent tương đương hơn 2,5% lên 4,88-3/4 USD/bushel. Giá đậu tương tăng 2 US cent lên 12,77 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 2 liên tiếp, theo xu hướng giá dầu đậu tương tại Chicago suy yếu, khi thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ dài ngày.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 65 ringgit tương đương 1,73% xuống 3.702 ringgit (785,15 USD)/tấn.

Trong tháng 9/2023, giá dầu cọ giảm 6,06%, sau 2 tháng tăng liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 3/10