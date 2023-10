Thị trường ngày 6/10: Giá dầu giảm tiếp đà lao dốc, khí tự nhiên cao nhất 8 tháng

Giá dầu tiếp đà giảm

Giá dầu giảm 2% sau khi giảm gần 6% phiên trước đó, do lo ngại về nhu cầu nhiên liệu làm lu mờ quyết định của OPEC+ sẽ duy trì việc cắt giảm sản lượng dầu, khiến nguồn cung thắt chặt.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, dầu thô Brent giảm 1,74 USD tương đương 2,03% xuống 84,07 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,91 USD tương đương 2,3% xuống 82,31 USD/thùng.

Như vậy, trong 10 ngày qua giá dầu Brent và WTI đều giảm 10 USD/thùng, sau khi tăng lên gần 100 USD/thùng vào cuối tháng 9/2023.

Trong phiên trước đó, giá dầu giảm hơn 5 USD/thùng – phiên giảm mạnh nhất trong hơn 1 năm, ngay sau cuộc họp của hội đồng cấp bộ trưởng OPEC+, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh dẫn đầu là Nga.

Giá khí tự nhiên cao nhất 8 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 7% lên mức cao nhất 8 tháng, do tồn trữ thấp hơn dự kiến trước đó, sản lượng giảm và dự báo thời tiết mát hơn sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm trong những tuần tới.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn New York tăng 20,4 US cent tương đương 6,9% lên 3,166 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 24/1/2023.

Giá vàng giảm phiên thứ 9 liên tiếp, bạch kim thấp nhất 1 năm, palađi thấp nhất 5 năm

Giá vàng giảm phiên thứ 9 liên tiếp, do số liệu của Mỹ cho thấy điều kiện thị trường lao động thắt chặt, dấy lên mối lo ngại về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ lãi suất ở mức cao hơn trong 1 thời gian.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 1.819,98 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 0,2% xuống 1.831,8 USD/ounce.

Như vậy, kể từ khi giá vàng vượt lên mức quan trọng 2.000 USD/ounce vào đầu tháng 5/2023, giá vàng đã giảm gần 12%, do tuyên bố về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên mức cao nhất 16 năm.

Trong tuần trước, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng khiêm tốn, trong khi tỉ lệ sa thải lao động trong tháng 9/2023 giảm, điều này cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn thắt chặt. Thị trường chuyển tập trung sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 9/2023, dự kiến sẽ có thêm 170.000 việc làm.

Giá bạch kim giảm 0,8% xuống 859,72 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất 1 năm.

Giá palađi giảm 1,8% xuống mức thấp mới 5 năm (1.146,73 USD/ounce).

Giá đồng giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá đồng giảm phiên thứ 4 liên tiếp, do lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc và sự không chắc chắn về lãi suất và tăng trưởng toàn cầu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,7% xuống 7.893 USD/tấn, tiến gần đến mức thấp trong tháng 5/2023.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá đồng giảm 4,5% và có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2022.

Ngoài ra, giá đồng giảm do tồn trữ tại London tăng lên 169.900 tấn – cao nhất kể từ tháng 5/2022 và tăng hơn gấp 3 lần kể từ giữa tháng 7/2023.

Giá cao su tại Nhật Bản thấp nhất 1 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, do những người tham gia thị trường phản ứng với lợi suất trái phiếu tăng, bất chấp việc nới lỏng gần đây.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Osaka giảm 4 JPY tương đương 1,7% xuống 229,7 JPY (1,54 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 138,9 US cent/kg.

Thị trường chứng khoán châu Á hồi phục từ mức thấp nhất 11 tháng, do giá dầu giảm và số liệu việc làm của Mỹ giảm, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ rời khỏi mức cao đỉnh điểm 16 năm.

Giá cà phê tăng tại Việt Nam, Indonesia và London, giảm tại New York

Thị trường cà phê Việt Nam vẫn trầm lắng, khi giá chào và giá mua cách xa nhau, do khách mua hàng không sẵn sàng mức giá người bán đưa ra. Trong khi, giá cà phê tại Indonesia tăng do nguồn cung hạn chế.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức cộng 200 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn London. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 64.800-66.700 VND (2,66-2,74 USD)/kg, tăng so với 65.900-66.700 VND/kg 1 tuần trước đó.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 1,27 triệu tấn tương đương 21,6 triệu bao (60 kg).

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 480 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London, tăng so với 1 tuần trước đó do nguồn cung hạn chế.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 0,3% xuống 1,459 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 0,3% lên 2.373 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 5,5 tháng trong phiên trước đó.

Giá đường tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng, được hỗ trợ bởi triển vọng nguồn cung toàn cầu thắt chặt, bất chấp đồng nội tệ Brazil suy yếu.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,23 US cent tương đương 0,9% lên 26,16 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London tăng 6,1 USD tương đương 0,9% lên 697,3 USD/tấn.

Giá lúa mì và đậu tương tăng, ngô cao nhất hơn 1 tháng

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng hơn 3%, do báo cáo căng thẳng mới tại khu vực Biển Đen.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 tăng hơn 3% lên 5,78-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 tăng lên 4,97-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 8/8/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 7-3/4 US cent lên 12,8-3/4 USD/bushel.

Giá gạo giảm tại Ấn Độ và Thái Lan, không thay đổi tại Việt Nam

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ giảm, do thuế áp đặt đối với các lô hàng gạo đồ mới đây khiến khách hàng không hài lòng.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức cao 520-530 USD/tấn, giảm so với 525-535 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 585 USD/tấn, giảm so với 590-607 USD/tấn 1 tuần trước đó, do đồng baht giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng so với đồng USD.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 610-620 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, do nhu cầu dầu nhiệt đới từ những nước mua hàng đầu như Ấn Độ và Trung Quốc giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 2,8% xuống 3.608 ringgit (763,6 USD)/tấn.

Trong tháng 9/2023, giá dầu cọ giảm 6,06% sau 2 tháng tăng liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 6/10