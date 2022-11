Thị trường ngày 10/11: Giá dầu, vàng, cao su và cà phê đồng loạt giảm, đồng cao nhất hơn 2 tháng

Giá dầu tiếp đà giảm

Giá dầu giảm 3 USD/thùng, do tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng hơn so với dự kiến và lo ngại các trường hợp nhiễm Covid-19 tại nước nhập khẩu hàng đầu – Trung Quốc – gia tăng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/11, dầu thô Brent giảm 2,71 USD tương đương 2,8% xuống 92,65 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 3,08 USD tương đương 3,5% xuống 85,83 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm 3% trong phiên.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 3,9 triệu thùng lên 440,8 triệu thùng, do sản lượng dầu tăng lên 12,1 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, các nhà phân tích dự kiến tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng 1,4 triệu thùng.

Tồn trữ xăng của Mỹ trong tuần giảm 900.000 thùng xuống 205,7 triệu thùng, so với dự kiến của các nhà phân tích giảm 1,1 triệu thùng. Tồn trữ các sản phẩm chưng cất bao gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 500.000 thùng – thấp hơn so với dự kiến.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 4% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do dự báo thời tiết đến cuối tháng 11/2022 ít lạnh.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn New York giảm 27,3 US cent tương đương 4,4% xuống 5,865 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 1/11/2022.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm do đồng USD tăng, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi công bố số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,4% xuống 1.705,84 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 1.713,7 USD/ounce. Trong đầu phiên giao dịch, giá vàng đạt mức cao nhất kể từ ngày 6/10/2022 (1.722,19 USD/ounce).

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (CPI) trong tháng 10/2022 sẽ cung cấp thông tin mới nhất về lạm phát của Mỹ, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất mạnh mẽ.

Giá đồng cao nhất hơn 2 tháng, nickel tăng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất hơn 2 tháng, sau khi Nga ra lệnh rời khỏi Ukraine, làm dấy lên hy vọng cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine sắp kết thúc.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng lên 8.214 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 26/8/2022.

Ngoài ra, giá đồng tăng còn được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chăt, tồn trữ đồng tại London chạm mức thấp nhất 7 tháng, sau khi giảm 44% trong tháng qua.

Giá nickel trên sàn London tăng 2,8% lên mức cao nhất 6 tuần (24.700 USD/tấn).

Giá quặng sắt vẫn cao nhất 2 tuần, thép tăng

Giá quặng sắt tại Đại Liên vấn ở mức cao nhất 2 tuần, do sự hỗ trợ tài chính cho các nhà phát triển bất động sản tại Trung Quốc, đã thúc đẩy giá quặng sắt tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Đại Liên tăng 2,6% lên 686 CNY (94,62 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/10/2022 (691,5 CNY/tấn).

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn Singapore tăng 0,8% lên 88,55 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,5%, thép cuộn tăng 0,5%, thép cuộn cán nóng tăng 1,8% và thép không gỉ tăng 0,2%.

Tuy nhiên, nhu cầu quặng sắt tại Trung Quốc dự kiến sẽ vẫn giảm, do lợi nhuận biên thép âm khiến một số nhà máy thép hạn chế sản xuất và sản lượng thép mùa đông thường giảm.

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, bị ảnh hưởng bởi sự lạc quan trong sản xuất suy giảm, trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, song mức giảm được hạn chế bởi thị trường cao su Thượng Hải tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Osaka giảm 1,4 JPY tương đương 0,6% xuống 218,1 JPY (1,5 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 105 CNY lên 12.615 CNY (1.741 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn Singapore tăng 0,1% lên 128,8 US cent/kg.

Sự lạc quan trong lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 22 tháng trong tháng 11/2022, trong khi lĩnh vực dịch vụ tăng lên mức cao nhất 3 năm, cho thấy sự phục hồi không đồng đều hậu Covid-19 của Nhật Bản.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 1,8 US cent tương đương 1,1% xuống 1,6235 USD/lb, sau khi giảm xuống 1,6115 USD/lb – thấp nhất kể từ tháng 7/2021.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn London giảm 12 USD tương đương 0,7% xuống 1.819 USD/tấn, sau khi giảm xuống 1.790 USD/tấn – thấp nhất kể từ tháng 8/2021.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,38 US cent tương đương 2% lên 19,38 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 3,5 tháng (19,43 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn London tăng 6,2 USD tương đương 1,2% lên 543,5 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô giảm, đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ giảm, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) bất ngờ nâng triển vọng nguồn cung toàn cầu trong báo cáo hàng tháng, khi vụ mùa bội thu tại Australia, Anh và Kazakhstan bù đắp cho sản lượng giảm tại Argentina và EU.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022 giảm 21-1/4 US cent xuống 8,06-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 6/9/2022. Giá ngô giao cùng kỳ hạn giảm 3 US cent xuống 6,64-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống 6,58 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 2/9/2022. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2023 tăng 5-1/2 US cent lên 14,52 USD/bushel.

Giá dầu cọ tiếp đà giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, do dự kiến tồn trữ tăng, cùng với các hạn chế Covid-19 tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – đã gây áp lực thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm phiên thứ 2 liên tiếp, giảm 165 ringgit tương đương 3,78% xuống 4.196 ringgit (895,05 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 31/10/2022.

Pranav Bajoria, Giám đốc công ty môi giới Comglobal có trụ sở tại Singapore cho biết, giá dầu cọ giảm trước số liệu của Ủy ban Dầu cọ Malaysia dự kiến tồn trữ tại Malaysia tăng cao. Bajoria cho biết thêm, Trung Quốc cam kết tiếp tục chính sách zero Covid-19 cũng gây áp lực đối với giá dầu cọ.

Tồn trữ dầu cọ của Malaysia tính đến cuối tháng 10/2022 tăng lên mức cao nhất 3,5 năm, do sản lượng được cải thiện trong khi nhập khẩu giảm.

