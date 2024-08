Thị trường ngày 10/8: Dầu tăng 3,5% trong tuần, vàng ổn định, ca cao tăng vọt

Ảnh minh họa.

Dầu tăng 3,5% hàng tuần nhờ dữ liệu kinh tế tích cực, hy vọng cắt giảm lãi suất

Giá dầu tăng nhẹ vào phiên giao dịch cuối tuần và ghi nhận mức tăng hàng tuần hơn 3,5% khi dữ liệu kinh tế tích cực và tín hiệu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed cho thấy họ có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9 làm giảm bớt lo ngại về nhu cầu, trong khi lo ngại về một cuộc xung đột Trung Đông mở rộng tiếp tục làm tăng rủi ro nguồn cung.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 50 cent, tương đương 0,6%, lên 79,66 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI tương lai của Mỹ tăng 65 cent, tương đương 0,9%, lên 76,84 USD. Giá dầu Brent tăng hơn 3,5%, trong khi WTI tăng hơn 4% trong tuần.

Bộ ba nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Năm cho biết họ tự tin hơn rằng lạm phát đang hạ nhiệt đủ để cắt giảm lãi suất. Sự sụt giảm lớn hơn dự kiến trong dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cũng giúp củng cố sự phục hồi.

Trong khi đó, chỉ số USD giảm 0,136% xuống 103,14 sau ba ngày tăng. Đồng bạc xanh yếu hơn giúp giá dầu trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài.

Vàng ổn định nhờ hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed, lợi suất thấp hơn

Giá vàng giữ ổn định sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó, được củng cố bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, khi các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9.

Vàng giao ngay   ít thay đổi, giao dịch ở mức 2.427,73 USD/ounce vào lúc 18:26 GMT, sau khi tăng 1,9% vào thứ Năm. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,4%, lên 2.473,4 USD.Tuy nhiên, vàng thỏi đã giảm 0,6% trong tuần này.

"Trong trung hạn, triển vọng đối với vàng vẫn tích cực, với bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản", Zain Vawda, nhà phân tích thị trường tại MarketPulse của OANDA cho biết.

Bạc giao ngay  giảm 0,4%, xuống 27,44 USD/ounce và bạch kim giảm 1,1%, xuống 920,47 USD. Cả hai kim loại đều ghi nhận mức giảm hàng tuần. Palladium giảm 2,1%, xuống 903,3 USD, nhưng đã tăng hàng tuần.

Đồng tăng khi lo ngại tăng trưởng của Mỹ giảm bớt và tồn kho của Trung Quốc giảm

Giá đồng tăng trở lại sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ làm giảm bớt nỗi lo về sự chậm lại tăng trưởng ở Mỹ, trong khi lượng hàng tồn kho giảm tại Trung Quốc củng cố tâm lý tích cực.

Đồng chuẩn trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) chốt phiên tăng 0,5% lên 8.831 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 4 tháng rưỡi là 8.714 USD vào đầu tuần này do lo ngại về tác động lây lan của suy thoái tiềm tàng ở Mỹ.

Số liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, cho thấy sự lo lắng về thị trường lao động đã bị thổi phồng quá mức.

Các nhà giao dịch cho biết dữ liệu lạm phát cho thấy Trung Quốc đang thoát dần khỏi tình trạng giảm phát cũng củng cố tâm lý cải thiện trên thị trường chứng khoán và hàng hóa.

Lượng hàng tồn kho đồng trong các kho ShFE đã giảm 15% trong hai tháng qua xuống còn 286.305.

Giá chì tăng 3,6% lên 2.036 USD/tấn, trong khi kẽm tăng 3,3% lên 2.734 USD/tấn. Giá nhôm tăng 0,9% lên 2.293,5 USD/tấn và niken tăng 0,1% lên 16.155 USD. Thiếc gần đây nhất đã tăng 2,3% sau khi chạm mức cao nhất trong ba tuần là 32.050 USD.

Quặng sắt phục hồi nhờ dữ liệu lạm phát của Trung Quốc

Giá quặng sắt tương lai đã phục hồi nhờ dữ liệu lạm phát tốt hơn dự kiến tại Trung Quốc, mặc dù những lo ngại dai dẳng về nhu cầu và nguồn cung cao đã khiến giá tiếp tục giảm trong tuần.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2025 trên Sàn Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,27% đạt mức 741,5 NDT(103,43 USD)/tấn, nhưng giảm 2,6% trong tuần.

Giá quặng sắt chuẩn tháng 9 trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore tăng 1,05% lên 101 USD/tấn, nhưng đã giảm 2,7% trong tuần này.

Dữ liệu chính thức cho thấy giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng nhanh hơn dự kiến vào tháng 7, khi Bắc Kinh tăng cường hỗ trợ lĩnh vực tiêu dùng yếu kém của mình trước sự phục hồi kinh tế không ổn định, mặc dù tình trạng giảm phát giá sản xuất vẫn tiếp diễn.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,27%, thép cuộn cán nóng giảm 0,72%, thép thanh giảm 1,39% và thép không gỉ giảm 0,32%.

Ngô và đậu nành tương lai thấp nhất 4 năm, lúa mì tăng

Giá ngô và đậu nành tương lai tại Chicago đóng cửa gần mức thấp nhất trong bốn năm và ghi nhận mức lỗ hàng tuần, trong khi giá lúa mì tăng do kỳ vọng về một vụ mùa kém ở Pháp.

Một cuộc khảo sát các nhà phân tích dự báo sản lượng ngô và đậu nành của Mỹ sẽ tăng nhẹ trong báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ(USDA), điều này sẽ làm tăng nguồn cung toàn cầu lớn.

Hợp đồng ngô trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đóng cửa giảm 2 cent xuống còn 3,95 USD/giạ, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Đậu nành đóng cửa giảm 5-3/4 cent xuống còn 10,02-1/2 USD/giạ, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Giá đậu nành ban đầu tăng sau khi USDA báo cáo doanh số xuất khẩu 132.000 tấn sang Trung Quốc cho vụ giao hàng 2024/25 và do cuộc đình công của ngành hạt có dầu ở Argentina đã làm chậm trễ việc xếp hàng lên tàu.

Lúa mì đóng cửa tăng 5 cent lên 5,42-1/2 USD/giạ, kết thúc tuần cao hơn, được thúc đẩy bởi tình hình mùa màng suy giảm ở Pháp. Bộ Nông nghiệp Pháp hôm thứ Sáu đã hạ ước tính về sản lượng lúa mì mềm năm 2024 của nước này, hiện dự kiến sẽ giảm 25% so với sản lượng năm ngoái.

Ca cao New York tăng 10% do nguồn cung thắt chặt; cà phê trượt giá

Giá ca cao tăng mạnh do nguồn cung hạn hẹp và báo cáo về tình trạng suy giảm của vụ mùa ở Ghana, trong khi cà phê arabica giảm sâu hơn so với mức cao nhất trong một tháng của phiên trước.

Ca cao New York giao tháng 12 tăng 676 USD, tương đương 10,1%, lên 7.390 USD/tấn. Hợp đồng đã tăng 13% trong tuần.

Các đại lý cho biết nguồn cung vẫn rất hạn hẹp mặc dù có triển vọng tích cực cho mùa vụ 2024/25 sắp tới, đồng thời cũng nêu ra các vấn đề về dịch bệnh đối với cây trồng ở Châu Phi. Dữ liệu gần đây cho thấy Ghana, quốc gia trồng trọt lớn thứ hai thế giới, không thể ngăn chặn được dịch bệnh.

Ca cao London tháng 12 tăng 7,5% lên 5.657 pound/tấn. Ca cao London tăng 8% theo tuần.

Cà phê arabica tháng 9 giảm 11,25 cent, hay 4,6%, xuống còn 2,3405 USD/lb, giảm trở lại sau khi đạt mức cao nhất trong một tháng là 2,5175 USD vào thứ Năm. Cà phê robusta tháng 9 giảm 2,5% xuống còn 4.326 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thị trường được hỗ trợ bởi vụ thu hoạch thấp hơn dự kiến ở Brazil trong khi nguồn cung robusta khan hiếm có thể làm tăng nhu cầu đối với arabica chất lượng thấp hơn.Commerzbank cho biết trong một bản cập nhật hàng ngày rằng cũng đã có hoạt động mua trước các quy tắc phá rừng mới của EU.

Đường thô tháng 10 giảm 0,09 UScent, hay 0,5%, xuống còn 18,48 UScent/lb. Đường trắng tháng 10 hầu như không thay đổi ở mức 526,00 USD/tấn.

Cao su Nhật Bản tăng ngày thứ 4 khi dữ liệu của Mỹ làm dịu nỗi lo suy thoái

Cao su Nhật Bản tăng trong ngày thứ tư liên tiếp, ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên trong bốn tuần sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ thấp hơn dự kiến đã làm dịu nỗi lo suy thoái trong khi đồng yên yếu hơn cũng hỗ trợ.

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2025 của Sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng 0,16% lên mức 322 yên (2,19 USD)/kg. Giá đã đạt 325,7 yên vào đầu phiên, mức cao nhất kể từ ngày 22/7. Trong tuần, hợp đồng đã tăng 2,13%, mức tăng lớn nhất kể từ đầu tháng 6.

Hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1 tăng 65 CNY, tương đương 0,45%, lên 15.920 CNY(2.219,77 USD)/tấn. Hợp đồng tăng 1,79% trong tuần, là tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Lượng cao su tồn kho trong các kho do Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giám sát đã tăng 2,3% so với thứ sáu tuần trước, sàn giao dịch cho biết vào thứ Sáu.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 10/8/2024