Thị trường ngày 12/01: Giá dầu tăng 1%, trong khi vàng, đồng giảm, gạo ổn định

Dầu tăng 1%

Giá dầu tăng khoảng 1% sau khi Iran bắt giữ một tàu trở dầu ngoài khơi Oman, làm tăng nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông.

Chốt phiên 11/1, dầu thô Brent tăng 61 US cent hay 0,8% lên 77,41 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 65 US cent hay 0,9% lên 72,02 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, cả hai loại dầu này tăng hơn 2 USD/thùng nhưng đã bị giảm trở lại do lạm phát của Mỹ bất ngờ tăng và các báo cáo Trung Quốc sẽ nhập khẩu ít hơn từ Saudi.

Thương mại toàn cầu giảm 1,3% từ tháng 11 tới tháng 12/2023 do các cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào các tàu chở hàng trên Biển Đỏ đã khiến khối lượng hàng hóa vận chuyển trong khu vực này sụt giảm.

Barclays cho biết ngân hàng này đã hạ 8 USD dự báo giá dầu Brent trong năm 2024 xuống 85 USD/thùng.

Vàng giảm

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng do USD tăng sau khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, trong khi những nhận xét cứng rắn từ các quan chức Fed làm dấy lên lo ngại lãi suất cao có thể không thay đổi sau tháng 3.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 2.024,99 USD/ounce sau khi tăng khoảng 0,8% trước số liệu lạm phát. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa giảm 0,4% xuống 2019,2 USD/ounce.

Chỉ số USD tiếp tục tăng sau khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 12, điều này có thể trì hoãn dự đoán Mỹ giảm lãi suất trong tháng 3.

Chủ tịch Fed khu vực Cleveland ông Loretta Mester cho biết có thể còn quá sớm để ngân hàng trung ương này cắt giảm lãi suất chính sách vào tháng 3.

Đồng yếu do USD tăng

Giá đồng giảm từ mức cao của phiên do USD tăng sau khi số liệu lạm phát mạnh từ Mỹ có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm 0,1% xuống 8.366 USD/tấn từ mức cao 8.460 USD/tấn.

Giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 12 do giá thuê duy trì xu hướng tăng. Fed cho biết việc cắt giảm lãi suất trong tháng 3 có thể là quá sớm.

Lãi suất cao làm USD mạnh lên khiến kim loại định giá bằng USD đắt hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Nguồn cung đường dồi dào trên thị trường LME đã tạo ra giá đồng giao ngay rẻ hơn so với hợp đồng giao sau 3 tháng, trong tuần này mức chênh đã lên cao kỷ lục 108 USD/tấn.

Quặng sắt phục hồi

Giá quặng sắt phục hồi sau khi giảm 5 phiên liên tiếp, bởi hỗ trợ mới nhất cho thị trường bất động sản và những hy vọng mới về việc nới lỏng tiền tệ tại Trung Quốc.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 2 tại Singapore tăng gần 1% lên 134,1 USD/tấn, xóa đi tổn thất trước đó. Giá đã xuống gần mức thấp nhất 4 tuần tại 131,5 USD trước đó.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa ổn định tại 976,5 CNY (136,42 USD)/tấn sau khi xuống mức thấp nhất 3 tuần tại 952,5 CNY.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã chấp thuận khoản vay 100 tỷ CNY, cho phép các công ty ở 8 thành phố thí điểm sử dụng khoản vay này để mua bất động sản dân cư thương mại sẽ được sử dụng để cho thuê trong dài hạn.

Giá quặng sắt giảm trước trong phiên do các nhà sản xuất thép không nhiệt tình dự trữ trước đợt nghỉ lễ.

Sản lượng thép thanh dự kiến của các nhà máy được khảo sát giảm 6,5% trong tháng 1 xuống 9,67 triệu tấn, với mức lỗ của các nhà máy từ 100 tới 200 CNY/tấn, theo số liệu từ công ty tư vấn Thị trường Thép Thượng Hải.

Tại Thượng Hải thép thanh tăng 0,21%, thép cuộn cán nóng tăng 0,4%, thép không gỉ tăng 2,45% trong khi dây thép cuộn giảm 0,65%.

Cao su Nhật Bản tăng 2%

Cao su Nhật Bản đảo lại chiều giảm kéo dài 2 ngày để tăng hơn 2%, giá được hỗ trợ bởi đà tăng trên diện rộng và triển vọng nhu cầu ô tô mạnh mẽ.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 5,9 JPY, hay 2,37% lên 255,2 JPY (1,76 USD)/kg,

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 5 tăng 220 CNY hay 1,63% lên 13.695 CNY (1.913,22 USD)/tấn.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết doanh số bán ô tô năm 2023 của Trung Quốc tăng 12% so với năm trước lên 30,1 triệu xe.

Giá gạo ổn định ở các trung tâm Châu Á

Giá gạo xuất khẩu từ các trung tâm lớn ở Châu Á vẫn ổn định trong tuần này, do nhu cầu ở mức vừa phải được bù đắp bởi nguồn cung đang sụt giảm.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 510 – 517 USD/tấn, không đổi so với tuần trước khi giá tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Tại Việt Nam giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 653 USD/tấn, cũng không đổi so với tuần trước.

Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết “chúng tôi dự kiến nhu cầu toàn cầu với gạo Việt Nam vẫn mạnh trong năm nay, giá ở mức có thể khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất trong những vụ tới”.

Tại Thái Lan gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 648 – 650 USD/tấn, thay đổi ít so với 650 USD tuần trước.

Nguồn cung cũng giảm do thị trường đợi vụ mới vào thị trường khoảng tháng 2, tháng 3.

Cà phê robusta giảm nhẹ vẫn gần mức cao nhất 16 năm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 12 USD hay 0,4% xuống 2.938 USD/tấn, giá đã đạt 2.995 USD/tấn trong phiên trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 tăng 1,6% lên 1,8405 USD/lb.

Giá cà phê của Việt Nam tăng trong tuần này theo xu hướng tại London do dự trữ bị hạn chế, bởi nông dân găm hàng trong bối cảnh gián đoạn vận chuyển bởi căng thẳng ở Biển Đỏ.

Nông Dân tại Tây Nguyên đang bán cà phê ở mức 69.800 – 72.000 đồng (2,85 – 2,94 USD)/kg, tăng từ mức 67.000 – 67.900 đồng một tuần trước.

Một thương nhân cho biết giá đang tăng mỗi ngày và việc gián đoạn sẽ không được giải quyết sớm. Nông dân đang bán ra nhưng không bán với số lượng lớn.

Thương nhân đã chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức cộng 70 – 100 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3 tại London.

Việt Nam đã xuất khẩu 1,6 triệu tấn cà phê trong năm 2023, giảm 8,7% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này tăng 4,6% lên 4,2 tỷ USD.

Tại Indonesia, mức cộng của cà phê Sumatra giảm xuống 550 – 600 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1, tháng 2, mức cộng một tuần trước là 600 USD.

Đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 1,6% lên 21,76 US cent/lb do thị trường tiếp tục củng cố sau khi giảm xuống mức thấp nhất 9 tháng tại 20,03 US cent vào tháng trước.

Sản lượng đường tại Trung Nam Brazil tăng 35% trong nửa cuối tháng 12/2023 so với cùng kỳ năm trước đó do các nhà máy kéo dài vụ sản xuất trong bối cảnh thời tiết khô hạn.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 tăng 1,6% xuống 622,9 USD/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 12/01