Thị trường ngày 11/01: Giá dầu, vàng, cao su giảm, quặng sắt thấp nhất 3 tuần

Dầu giảm hơn 1%

Giá dầu giảm gần 1 USD/thùng sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tại thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

Chốt phiên 10/01, dầu thô WTI giảm 87 US cent hay 1,2% xuống 71,37 USD/thùng. Dầu Brent giảm 79 US cent hay 1% xuống 76,80 USD/thùng.

Dầu đã tăng hơn 1% trong đầu phiên giao dịch nhưng đảo chiều sao khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA báo cáo dự trữ dầu thô của nước này bất ngờ tăng và dự trữ xăng, sản phẩm chưng cất tăng nhiều hơn dự kiến.

EIA báo cao dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 1,3 triệu thùng trong tuần trước, đạt 432,4 triệu thùng, trong khi dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters là giảm 700.000 thùng. Dự trữ xăng tăng 8 triệu thùng, dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 6,5 triệu thùng.

Triển vọng kinh tế yếu của Châu Âu bổ sung lo ngại về nhu cầu. Khu vực euro có thể suy thoái trong quý 4/2023 và triển vọng vẫn yếu.

Yếu tố hạn chế đà giảm là các nhà đầu tư vẫn lo lắng về gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông trong cuộc chiến Israel-Hamas.

Vàng giảm

Giá vàng giảm trước số liệu lạm phát của Mỹ có thể định hình triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay mặc dù USD yếu hơn đã hạn chế đà giảm.

Vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 2.021,39 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa giảm 0,3% xuống 2.027,8 USD/ounce.

Số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến sẽ giúp Fed có thêm lý do cắt giảm lãi suất trong năm nay, khiến giá vàng tăng.

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò thấy lạm phát so với năm trước ở mức 3,2% trong tháng 12/2023, nhưng cho rằng lạm phát lõi có thể giảm xuống 3,8%, mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021.

Đồng ổn định

Giá đồng ổn định do USD yếu và do nhà đầu tư tạm dừng đặt cược giá giảm.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London thay đổi ít tại 8.366,5 USD/tấn, giá đã phục hồi sau khi chạm mức 8.336 USD.

Đồng Comex của Mỹ tăng 0,5% lên 3,78 USD/lb.

Hợp đồng giao tháng 2 tại Thượng Hải giảm 0,5% xuống 67.810 CNY (9.451 USD).

Chỉ số USD giảm trước số liệu lạm phát của Mỹ phát hành vào ngày 11/1. USD yếu khiến các kim loại rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Mặc dù người tiêu dùng cuối ở Trung Quốc đã giảm tiêu thụ đồng trong tháng 1, giai đoạn nhu cầu yếu theo truyền thống nhưng tiền trả thêm để mua đồng trên thị trường giao ngay vẫn cao trong bối cảnh dự trữ thấp, phần nào có thể hỗ trợ giá trong tương lai.

Quặng sắt Singapore gần thấp nhất trong 3 tuần

Quặng sắt giảm phiên thứ 5 liên tiếp, giá tại Singapore ở mức thấp nhất trong gần 3 tuần, do triển vọng nhu cầu bị che phủ bởi thị trường thép yếu và thiếu các kích thích mới tại Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 2 tại Singapore giảm 3,02% xuống 133,6 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 21/12/2023.

Tại sàn giao dịch Đại Liên, Trung Quốc quặng sắt giao tháng 5 đóng cửa giảm 3,02% xuống 962 CNY (134,11 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 25/12.

Thiệt hại của các nhà máy thép ngày càng tăng cũng như thiếu tự tin vào thời điểm khi chính quyền Trung Quốc thường không thông báo thêm các chính sách liên quan tới kích thích đã gây áp lực lên thị trường quặng sắt.

Giá quặng tại Đại Liên đã giảm dưới ngưỡng trung bình 20 ngày và có thể tiếp tục đà giảm.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 1,45%, thép cuộn cán nóng giảm 1,23%, dây thép cuộn giảm 2,71%. Thép không gỉ tăng 0,26%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm do các nhà đầu tư vẫn thận trọng về nhu cầu của Trung Quốc, mặc dù thời tiết bất lợi ở nước xuất khẩu hàng đầu Thái Lan đã hỗ trợ thị trường phần nào.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 1,7 JPY hay 0,68% xuống 249,3 JPY (1,72 USD)/kg.

Tại Singapore, cao su giao tháng 5 không đổi tại 13.470 CNY (1.877,22 USD)/tấn.

Dự báo tăng trưởng của Trung Quốc bị cắt giảm xuống 4,5% trong năm 2024, phản ánh chi tiêu tiêu dùng yếu hơn trong bối cảnh bất ổn trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục.

Cà phê tăng

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 18 USD hay 0,6% lên 2.950 USD/tấn, trước đó giá đã đạt 2.995 USD, cao nhất kể từ tháng 1/2008.

Giá cà phê robusta tăng lên mức cao mới sau cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ.

Các nhà thương nhân đã báo cáo trì hoãn và nâng chi phí vận chuyển robusta từ các nước như Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ sang Châu Âu qua kênh đào Suez.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 1,6% xuống 1,8115 USD/lb.

Vụ cà phê 2023/24 của Costa Rica dự kiến giảm 13% so với vụ trước do mưa không đều và thiếu lao động.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 0,29 US cent hay 1,3% xuống 21,41 US cent/lb, giảm sau khi phục hồi gần đây từ mức thấp nhất 9 tháng tại 20,03 US cent thiết lập trong tháng trước.

Có một số lo ngại về thời tiết khô ở Trung Nam Brazil có thể làm giảm sản lượng mặc dù dự báo có mưa trong nửa cuối tháng này.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 giảm 1,5% xuống 613,1 USD/tấn.

Đậu tương giảm do lo ngại nhu cầu, ngô, lúa mì tăng

Đậu tương Chicago giảm trong bối cảnh lo ngại thị trường ngày càng tăng về nhu cầu xuất khẩu và thời tiết đang cải thiện đối với mùa vụ của Brazil.

Ngô tăng do các nhà đầu tư trên thị trường nông sản điều chỉnh vị thế trước báo cáo hàng tháng về cung cầu toàn cầu.

Đậu tương CBOT đóng cửa giảm 12 US cent xuống 12,36-1/2 USD/bushel.

Lúa mì tăng 3/4 US cent lên 6,10-3/4 USD/bushel, trong khi ngô đóng cửa tăng 1/4 US cent lên 4,59-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 10/01: