Thị trường ngày 12/9: Giá dầu duy trì ổn định, vàng, đồng, sắt thép, cao su, cà phê và đường đồng loạt tăng

Giá dầu duy trì ổn định

Giá dầu hầu như không thay đổi và giữ ở mức trên 90 USD/thùng đạt được trong tuần trước – lần đầu tiên – trong 10 tháng, sau việc cắt giảm sản lượng dầu thô mới của Saudi Arabia và Nga.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/9, dầu thô Brent giảm 1 US cent xuống 90,64 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 22 US cent xuống 87,29 USD/thùng.

Tuần trước, Saudi Arabia và Nga tuyên bố sẽ gia hạn việc cắt giảm nguồn cung tự nguyện tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày (bpd) đến cuối năm nay.

Việc cắt giảm nguồn cung làm lu mờ mối lo ngại về hoạt động kinh tế của Trung Quốc. Thứ trưởng Tài chính Mỹ, Wally Adeyemo cho biết, các vấn đề kinh tế của Trung Quốc có nhiều khả năng gây tác động cục bộ hơn là ảnh hưởng đến Mỹ.

Ngoài ra, giá dầu duy trì ở mức cao do dự kiến tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ 5 liên tiếp thêm khoảng 2 triệu thùng. Nguồn cung dầu thô cũng có thể bị gián đoạn mới do bão và lũ lụt mạnh ở miền đông Libya.

Giá khí tự nhiên cao nhất gần 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất gần 1 tuần, do sản lượng hàng ngày của Mỹ giảm mạnh và giá khí đốt toàn cầu tăng cao.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn New York tăng 0,3 US cent tương đương 0,1% lên 2,608 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 1/9/2023 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng, do đồng USD giảm và các nhà đầu tư tập trung vào chỉ số lạm phát của Mỹ và khả năng ảnh hưởng đến quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,2% lên 1.921,1 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 0,2% lên 1.947,2 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm 0,5% khiến vàng trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Tuy nhiên, đà tăng giá vàng bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng, do đồng nội tệ của Trung Quốc tăng mạnh, đồng USD suy yếu và số liệu cho vay lạc quan từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – thúc đẩy hoạt động mua vào.

Giá đồng trên sàn London tăng 2% lên 8.410,5 USD/tấn. Giá đồng chạm mức thấp nhất 3 tuần (8.213 USD/tấn) trong phiên trước đó.

Đồng USD suy yếu, khiến hàng hóa mua bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu và giá.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, do số liệu kinh tế của Trung Quốc được cải thiện đã nâng đỡ thị trường bị suy giảm, bởi cam kết của Bắc Kinh vào tuần trước về việc tăng cường giám sát sau đợt tăng giá.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 2,41% lên 851,5 CNY (116,8 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Singapore tăng 3,19% lên 116,95 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây thay đổi nhẹ, thép cuộn cán nóng tăng 0,21% và thép không gỉ tăng 0,13%, song thép cuộn giảm 3,31%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 2 liên tiếp, song thị trường năng lượng suy yếu đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Osaka tăng 1 JPY tương đương 0,4% lên 234,9 JPY (1,6 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 14.355 CNY (1.968,62 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Singapore tăng 0,7% lên 144,3 US cent/kg.

Giá ca cao cao nhất 46 năm

Giá ca cao duy trì vững sau khi đạt mức cao nhất mới 46 năm, do nguồn cung khan hiếm.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London giảm 14 GBP tương đương 0,5% xuống 3.036 GBP/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ năm 1977 (3.063 GBP/tấn).

Trong khi đó, giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York thay đổi nhẹ ở mức 3.656 USD/tấn.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London tăng 32 USD tương đương 1,3% lên 2.439 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE tăng 4,2 US cent tương đương 2,8% lên 1,5285 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 3 tuần (1,476 USD/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 1,2 triệu tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá đường tăng

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn London tăng 6,4 USD tương đương 0,9% lên 733,2 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 12 năm (753,1 USD/tấn) trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE tăng 0,09 US cent tương 0,3% lên 26,4 US cent/lb.

Giá lúa mì thấp nhất hơn 3 tháng, ngô và đậu tương tăng

Giá ngô biến động và giá lúa mì trên sàn Chicago giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023, do các thương nhân điều chỉnh danh mục đầu tư trước báo cáo vụ mùa quan trọng của chính phủ.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì giảm 11-1/4 US cent xuống 5,84-1/4 USD/bushel, sau khi chạm 5,8-1/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 31/5/2023. Giá đậu tương tăng 6 US cent lên 13,69 USD/bushel và giá ngô tăng 2 US cent lên 4,85-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 6 liên tiếp, sau số liệu từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho thấy rằng tồn trữ tăng và xuất khẩu tại nước sản xuất dầu lớn thứ 2 thế giới giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 116 ringgit tương đương 3,03% xuống 3.714 ringgit (794,78 USD)/tấn. Trong tuần trước, giá dầu cọ giảm 5,2%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 12/9