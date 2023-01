Thị trường ngày 13/1: Giá dầu tăng mạnh, vàng tiến sát ngưỡng 1.900 USD/ounce, đồng cao nhất 7 tháng

Giá dầu tăng hơn 1%

Giá dầu tăng 1 USD/thùng, được hỗ trợ bởi giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 12/2022 bất ngờ giảm và lạc quan về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/1, dầu thô Brent tăng 1,36 USD tương đương 1,7% lên 84,03 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 98 US cent tương đương 1,3% lên 78,39 USD/thùng.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ giảm 0,1%, điều này cho thấy lạm phát hiện đang có xu hướng giảm. Đồng thời, nước nhập khẩu dầu hàng đầu – Trung Quốc – mở cửa lại nền kinh tế sau khi kết thúc các hạn chế Covid-19 nghiêm ngặt, thúc đẩy kỳ vọng nhu cầu dầu tăng cao.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn do đồng USD giảm xuống mức thấp nhất gần 9 tháng so với đồng euro, sau số liệu lạm phát làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm bớt tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới.

Giá khí tự nhiên tiếp đà tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 1%, do dự báo nhu cầu trong tuần này cao hơn so với dự kiến trước đó, thời tiết đến cuối tháng 1/2023 lạnh hơn so với bình thường và sự không chắc chắn khi nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Freeport tại Texas sẽ ngừng hoạt động 7 tháng do mất điện.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York tăng 2,4 US cent tương đương 0,7% lên 3,695 USD/mmBTU. Trước đó trong tuần, giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/12/2021.

Giá vàng tiến sát ngưỡng 1.900 USD/ounce

Giá vàng tăng hơn 1% lên gần ngưỡng 1.900 USD/ounce, sau số liệu cho thấy dấu hiệu lạm phát của Mỹ giảm, thúc đẩy đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất chậm hơn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,1% lên 1.896,3 USD/ounce, trước đó trong phiên đạt 1.901,4 USD/ounce – cao nhất kể từ tháng 5/2022. Vàng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York tăng 1,1% lên 1.898,8 USD/ounce.

Giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 12/2022 tăng 6,5%, sau khi tăng 7,1% trong tháng trước đó.

Đồng thời, đồng USD giảm 0,8% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6/2022, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá đồng cao nhất 7 tháng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 7 tháng, sau khi giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ giảm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,6% lên 9.178 USD/tấn. Trước đó trong phiên giá đồng đạt 9.240 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 16/6/2022, sau số liệu lạm phát của Mỹ thúc đẩy kỳ vọng các ngân hàng trung ương có thể nới lỏng việc tăng lãi suất.

Giá quặng sắt tăng, thép cây duy trì vững

Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng phiên thứ 3 liên tiếp, với giá quặng sắt tại Singapore tăng lên mức cao đỉnh điểm 6 tháng, được củng cố bởi lạc quan về triển vọng nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên tăng 1,4% lên 855,5 CNY (126,57 USD)/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Singapore tăng 1% lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022 (123,25 USD/tấn).

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây duy trì vững, thép cuộn cán nóng tăng 0,2% và thép không gỉ tăng 0,6%, trong khi thép cuộn giảm 0,2%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được thúc đẩy bởi giá dầu thô tăng, bất chấp giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm và đồng JPY tăng mạnh gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Osaka tăng 1 JPY tương đương 0,4% lên 226 JPY (1,72 USD)/kg, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 20/12/2022 trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 80 CNY xuống 12.970 CNY (1.919 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 135 US cent/kg.

Giá cà phê giảm tại Việt Nam, tăng tại Indonesia

Thị trường cà phê Việt Nam giao dịch trầm lắng, do những người nông dân không bán cà phê khi giá chào kém hấp dẫn và nhu cầu yếu, trong khi giá cà phê tăng tại Indonesia do nguồn cung hạn chế.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 80-90 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 38.400-40.100 VND (1,64-1,71 USD)/kg, giảm so với 40.100-41.200 VND/kg 1 tuần trước đó.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12/2022 tăng 53,5% so với tháng trước đó lên 197.077 tấn. Tính chung trong năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 1,78 triệu tấn cà phê, tăng 13,8% so với năm trước đó. Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2022 đạt 4,1 tỉ USD.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 130 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2023 và chào bán mức cộng 180-190 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 2/2023.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì tiếp đà tăng

Giá ngô và đậu tương trên sàn Chicago tăng, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) bất ngờ cắt giảm ước tính sản lượng vụ thu hoạch năm 2022 đối với cả 2 cây trồng, điều đó có nghĩa là nguồn cung thấp hơn so với dự kiến.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 15 US cent lên 6,71 USD/bushel, tăng mạnh nhất 4 tháng. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 25-1/2 US cent lên 15,18-1/2 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 2-3/4 US cent lên 7,42-3/4 USD/bushel.

Giá gạo tại Thái Lan cao nhất gần 2 năm, giảm tại Việt Nam, không thay đổi tại Ấn Độ

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tăng lên mức cao nhất gần 2 năm, do đồng baht tăng mạnh và nhu cầu vững, trong khi giá gạo tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần, do hoạt động giao dịch chậm lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 445-450 USD/tấn, giảm so với 458 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 495 USD/tấn, so với 480 USD/tấn cách đây 1 tuần. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2021, được thúc đẩy bởi đồng baht tăng mạnh và nhu cầu tăng.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 375-382

USD/tấn, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.

Giá gạo trắng của Ấn Độ tăng lên 398-405 USD/tấn, so với 394-400 USD/tấn cách đây 1 tuần do nhu cầu tăng.

Giá dầu cọ vẫn chạm mức thấp nhất 3 tuần

Giá dầu cọ tại Malaysia không thay đổi, song vẫn dao động xung quanh mức thấp nhất 3 tuần, do lo ngại nhu cầu yếu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 3 ringgit tương đương 0,08% xuống 3.908 ringgit (896,95 USD)/tấn.

Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ trong tháng 12/2022 giảm 2,8% so với tháng trước đó xuống 1,11 triệu tấn, trong khi nhập khẩu dầu thực vật tăng 1,3% lên 1,57 triệu tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 13/1: