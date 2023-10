Thị trường ngày 14/10: Dầu tăng vọt 6%, vàng 3%

Giá dầu tăng gần 6% sau khi Israel tấn công trên bộ

Giá dầu đã tăng gần 6% vào phiên giao dịch cuối tuần. Giá dầu Brent tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 2/2023, khi các nhà đầu tư cho rằng khả năng xung đột ở Trung Đông có thể mở rộng khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ bên trong Dải Gaza.

Giá dầu Brent giao sau tăng 4,89 USD, tương đương 5,7%, lên 90,89 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 4,78 USD, tương đương 5,8%, lên 87,69 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều có mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 4/2023.

Dầu Brent có mức tăng hàng tuần là 7,5%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2/2023. WTI tăng 5,9% trong tuần.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã có rất ít tác động đến nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu, và Israel không phải là một nhà sản xuất lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường đang đánh giá hệ lụy của cuộc chiến leo thang đối với nguồn cung từ các nước lân cận trong khu vực sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Một số cư dân ở Gaza đã rời bỏ nhà cửa của họ hôm thứ Sáu để thoát khỏi con đường tấn công dữ dội của Israel, sau khi Israel ra lệnh cho hơn một triệu người rời khỏi nửa phía bắc của lãnh thổ trong vòng 24 giờ.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết hôm thứ Sáu rằng giá dầu dự kiến sẽ đạt 100 USD/thùng do tình hình hiện tại ở Trung Đông, theo hãng thông tấn SHANA.

Nếu Mỹ thắt chặt thực thi các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran thì nguồn cung dầu của Iran có thể giảm.

Cùng thúc đẩy giá là động thái của Mỹ hôm thứ Năm áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với chủ sở hữu tàu chở dầu của Nga có giá cao hơn mức trần giá 60 USD/thùng của G7, một nỗ lực nhằm trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới và là nhà xuất khẩu lớn, và sự giám sát chặt chẽ hơn của Mỹ đối với các chuyến hàng của nước này có thể làm giảm nguồn cung.

Vàng tăng hơn 3% khi xung đột Trung Đông gia tăng

Giá vàng đã tăng hơn 3% khi cuộc xung đột gia tăng ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư chạy đua tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay tăng 3,2% lên 1.928,15 USD/ounce vào lúc 1908 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 3,1% lên 1.941,50 USD. Giá đã tăng 5,2% trong tuần này.

Nếu tình hình địa chính trị trở nên ảm đạm hơn, rất có thể giá vàng có thể lên mức 2.000 USD trong năm nay, một nhà phân tích dự báo.

Ngoài cuộc xung đột, bất chấp báo cáo lạm phát của Mỹ ấm hơn dự kiến vào ngày hôm qua, hiện tại có kỳ vọng rằng Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11, điều này cũng đang giúp giá vàng", David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

Các nhà giao dịch hiện thấy khoảng 69% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay, theo công cụ CME Fedwatch.

Bạc giao ngay tăng 4% lên 22,72 USD/ounce. Platinum tăng 1,4% lên 880,42 USD, trong khi palladium giảm 0,3% xuống 1.141,24 USD.

Đồng tiếp tục giảm do USD mạnh, nỗi lo tăng lãi suất của Mỹ

Giá đồng giảm khi đồng đô la tiếp tục tăng do lo ngại về lãi suất tăng cao ở Mỹ và sau dữ liệu hỗn hợp về nền kinh tế Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới.

Đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) chốt phiên giảm 0,5% xuống 7.952 USD/tấn. Giá đã giảm 1,2% trong tuần này, tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Dữ liệu của Trung Quốc cho thấy xuất khẩu giảm ít hơn dự kiến trong tháng 9, trong khi tổng tài chính xã hội (TSF) tăng lên 4,12 nghìn tỷ nhân dân tệ (563,91 tỷ USD) từ mức 3,12 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 8, cao hơn dự kiến của các nhà phân tích.

Chỉ số đồng USD nối dài đà tăng so với phiên trước đó khi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Những lo ngại của thị trường bất động sản Trung Quốc và dự trữ đồng LME tăng và nguồn cung khai thác từ Nam Mỹ đã làm giảm tâm lý.

Trên sàn LME, giá nhôm giảm 0,1% xuống 2.198,5 USD/tấn sau khi chạm đáy mới kể từ ngày 18/9/2023 là 2.192 USD, niken giảm 0,8% xuống 18.575 USD, kẽm giảm 0,3% xuống 2.442,5 USD.Giá thiếc tăng 1,3% lên 25.130 USD sau khi chạm mức cao nhất 2 tuần là 25.250 USD.

Quặng sắt giảm do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục giảm do lo ngại về nhu cầu ngắn hạn ở Trung Quốc, nơi nhiều nhà máy thép bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận âm đã hạn chế sản xuất. Tuy nhiên, hy vọng về kích thích kinh tế bổ sung của Bắc Kinh và các số liệu thương mại hàng hóa bớt sụt giảm trong tháng 9, đã giúp hạn chế tốc độ giảm giá quặng sắt.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 11/2023 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 0,3% xuống 114,25 USD/tấn. Giá giảm 0,5% trong tuần này

Giá quặng sắt giao tháng 1/2024 tại Đại Liên chốt phiên tăng 1,5% lên mức 842 CNY/tấn.

Một số nhà máy đang đề xuất các chương trình bảo trì bổ sung trong bối cảnh nhu cầu yếu sau kỳ nghỉ Tuần lễ vàng. Điều này có thể dẫn tới cắt giảm sản lượng thép trong mùa đông.

Các nhà máy thép lò cao của Trung Quốc doanh số bán thép thành phẩm sụt giảm trong tháng 9, chủ yếu là do chi phí sản xuất cao hơn. Trong khi đó, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 9 giảm 4,9% so với tháng 8, do biên lợi nhuận thép giảm và nguồn cung trong nước tăng hạn chế lực mua.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,1%, thép cuộn cán nóng tăng 0,3%, thanh thép tăng 0,2% và thép không gỉ tăng 0,4%.

Đậu tương và ngô giảm, lúa mì tăng

Giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ giảm do hoạt động bán ra nhiều sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần trong phiên trước đó, tâm lý người tiêu dùng xấu đi và lo ngại lạm phát treo lơ lửng trên thị trường.

Giá ngô kỳ hạn cũng giảm nhưng lúa mì tăng sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần mạnh hơn dự kiến và xác nhận bán lớn sang Trung Quốc.

Vụ thu hoạch ngô và đậu tương của Mỹ hạ cấp trong báo cáo hàng tháng của USDA vào thứ Năm đã nâng một số hợp đồng ngũ cốc và đậu nành lên mức cao nhất trong nhiều tuần, khiến thị trường dễ bị tổn thương trước một đợt chốt lời trước cuối tuần.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tại Chicago giảm 9-3/4 cent xuống 12,80-1/4 USD/bushel sau khi chạm ngưỡng kháng cự kỹ thuật ở mức cao nhất trong phiên trước đó và mức quan trọng 13 USD. Tuy nhiên, giá đã tăng 1,1% trong tuần qua, lần tăng đầu tiên trong bảy tuần. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 chốt phiên giảm 2-3/4 cent xuống 4,93-1/4 USD/bushel. Nhưng hợp đồng này đã tăng 0,3% trong tuần.

Ngược lại, lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 chạm mức cao nhất 2-1/2 tuần và tăng 8-1/4 cent lên 5,79-3/4 USD/bushel. Giá tăng 2% trong tuần này.

Cà phê Arabica cao nhất 3 tuần, đường cũng tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE kết thúc tuần tăng 6% sau khi tăng mạnh vào thứ Sáu khi các mặt hàng khác cũng tăng vọt trong bối cảnh có dấu hiệu kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Mỹ.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 chốt phiên tăng 5,6 cent, tương đương 3,8%, lên 1,549 USD/lb sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tuần là 1,5565 USD.

Giá tăng là do các quỹ đã bắt đầu bán khống trong khi tiếp tục có những lo ngại rằng thời tiết El Nino có thể hạn chế sản xuất ở Đông Nam Á.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 29 USD, tương đương 1,3%, lên 2.284 USD/tấn, cách xa mức thấp nhất 6 tháng là 2.223 USD thiết lập vào thứ Ba.

Giá đường kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 0,68 cent, tương đương 2,6%, lên 27,03 cent/lb. Hợp đồng này đã tăng 1% trong tuần. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 16,10 USD, tương đương 2,3%, lên 727,30 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thị trường tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ những lo ngại rằng một sự kiện thời tiết El Nino sẽ hạn chế sản xuất tại các nhà sản xuất lớn ở châu Á bao gồm Ấn Độ và Thái Lan.

Cao su cao nhất 15 tháng

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đã tăng đáng kể vào phiên cuối tuần và ghi nhận mức tăng hàng tuần đáng kể nhất trong 3 năm trong bối cảnh có dấu hiệu kích thích tài khóa nhiều hơn ở Trung Quốc và giá dầu tăng. Giá cao su lên mức cao nhất trong 15 tháng vào đầu phiên và ghi nhận mức tăng hàng tuần 11,2%.

Hợp đồng cao su giao tháng 3/2024 chốt phiên tăng 7,4 yên, tương đương 2,97%, lên 256,9 yên (1,72 USD)/kg. Hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 tăng 210 nhân dân tệ, tương đương 1,48%, lên 14.770 nhân dân tệ (2.021,74 USD)/tấn.

Cục Đo lường Thái Lan đã cảnh báo về gió giật, mưa to đến rất to và tích tụ có thể gây ra lũ quét và tràn trên khắp nhà sản xuất cao su lớn, có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 14/10/2023