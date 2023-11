Thị trường ngày 14/11: Giá dầu tăng hơn 1%, vàng, đồng, quặng sắt, nông sản đồng loạt tăng

Dầu tăng hơn 1%

Giá dầu tăng hơn 1% sau khi báo cáo thị trường hàng tháng của OPEC làm dịu đi lo lắng về nhu cầu và cuộc điều tra của Mỹ về nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Chốt phiên 13/11, dầu thô Brent tăng 1,09 USD hay 1,3% lên 82,52 USD/thùng, dầu WTI tăng 1,09 USD hay 1,4% lên 78,26 USD/thùng.

Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ vẫn mạnh và đổ lỗi cho các nhà đầu cơ khiến giá giảm. OPEC đã tăng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023 và giữ nguyên dự đoán tương đối cao cho năm 2024.

Bộ Tài chính Mỹ đã gửi thông báo tới các công ty quản lý tàu biển về 100 tàu họ nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dầu của Nga.

Tuần trước Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của nước này trong năm nay sẽ tăng ít hơn một chút so với dự báo trước đây và nhu cầu sẽ giảm.

Tuần trước Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng cho biết ngân hàng trung ương này có thể nâng lãi suất một lần nữa, điều đó dấy lên lo lắng về triển vọng nhu cầu dầu.

Tuy nhiên, giá dầu có thể đã chạm đáy sau khi giảm khoảng 4% trong tuần trước và ghi nhận chuỗi giảm giá 3 tuần lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Tuần trước, các nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia và Nga khẳng định họ sẽ tiếp tục cắt giảm bổ sung sản lượng dầu cho đến hết năm nay do lo ngại về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế.

Cuộc họp tới của OPEC+ diễn ra vào ngày 26/11.

Vàng tăng nhẹ

Giá vàng tăng do USD giảm trong khi nhà đầu tư đợi số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ công bố trong tuần này để có manh mối về lập trường lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.945,25 USD/ounce, vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,6% lên 1.950,2 USD/ounce.

Chỉ số USD giảm 0,2% khiến vàng rẻ hơn cho người mua bằng các đồng tiền khác.

Thị trường đang định giá 86% rằng Fed sẽ giữ lãi suất không đổi trong tháng 12.

Giá vàng đã giảm 3% trong tuần trước do nhu cầu trú ẩn an toàn bởi xung đột tại Trung Đông đã dịu đi.

Đồng tăng 1,6%

Giá đồng phục hồi do các nhà đầu tư hủy vị thế bán, nhưng đà tăng bị hạn chế bởi không chắc chắn về tăng trưởng kinh tế và lãi suất cao.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 1,6% lên 8.166 USD/tấn.

Giá đồng Comex của Mỹ tăng 2% lên 3,66 USD/lb.

Đồng LME đã mất đà sau khi đạt mức cao nhất một tháng tại 8.260 USD/tấn trong tuần trước.

Cũng hỗ trợ thị trường kim loại là chỉ số USD yếu, khiến các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Thị trường kim loại vẫn thận trọng sau khi số liệu kinh tế yếu của Trung Quốc trong tuần trước làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ một số số liệu kinh tế của Trung Quốc được phát hành trong tuần này, gồm sản lượng công nghiệp, đầu tư đô thị và doanh số bán lẻ trong tháng 10.

Quặng sắt tiếp đà tăng do lạc quan về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc

Giá quặng sắt tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp, bởi lạc quan về các biện pháp kích thích liên quan tới lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và các yếu tố cung cầu hỗ trợ, bấp chấp thị trường thép suy yếu và lo ngại về sự giám sát chặt chẽ của chính phủ.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 1,68% lên 966,5 CNY (132,46 USD)/tấn, một mức cao mới kể từ tháng 8/2021.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 12 đảo chiều và tăng 0,98% lên 128,05 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 20/3. Trước đó giá đã giảm trong phiên do các bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này kiên quyết thực hiện các cam kết chính sách về thị trường bất động sản để đáp ứng nhu cầu nhà của người dân và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của lĩnh vực này. Tuy nhiên giới phân tích vẫn thận trọng về rủi ro ngày càng tăng về khả năng thắt chặt giám sát của chính phủ sau đợt giá tăng.

Tại Thượng Hải giá thép giảm, thép thanh giảm nhẹ, thép cuộn cán nóng giảm 0,35%, dây thép cuộn giảm 0,25% và thép không gỉ giảm 2,1%.

Cao su Nhật Bản cao nhất 3,5 tuần được hỗ trợ bởi nhu cầu lốp xe mạnh lên

Giá cao su Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 3,5 tuần do sự phục hồi doanh số bán ô tô tại nước này làm tăng khả năng nhu cầu lốp xe mạnh lên trong khi đồng JPY giảm xuống mức thấp mới trong một năm.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2024 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 3 JPY hay 1,1% lên 267,7 JPY (1,8 USD)/kg. Hợp đồng này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 19/10 tại 268,9 JPY trong phiên này.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 1/2024 tăng 20 CNY lên 14.315 CNY (1.963 USD)/tấn.

Công ty Nissan và Honda tuần trước cho biết họ kỳ vọng lợi nhuận năm nay cao hơn so với dự báo trước đây, một dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản đang được hưởng lợi từ đồng JPY suy yếu và sự phục hồi doanh số bán hàng.

Cà phê robusta tăng mạnh

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 2,65 US cent hay 1,55% lên 1,7320 USD/lb.

Các đại lý cho biết triển vọng thuận lợi cho vụ mùa năm 2024 tại Brazil đã giữ thị trường trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên giá vẫn được củng cố bởi dự trữ thấp.

Dự trữ được chứng nhận của sàn ICE ở mức 302.235 bao tính tới ngày 10/11, thấp nhất trong 24 năm. Xuất khẩu cà phê của Brazil tăng 24,5% trong tháng 10 so với cùng tháng năm trước.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 82 USD hay 3,4% lên 2.503 USD/tấn.

Đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 0,42 US cent hay 1,5% lên 27,71 US cent/lb, rời khỏi mức cao nhất 12 năm tại 28,14 US cent đã thiết lập trong tuần trước.

Tình trạng thời tiết thuận lợi tại Brazil và cho phép nước này ép hầu hết mía vào cuối tháng này.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 9 USD hay 1,2% lên 756,3 USD/tấn.

Ngô, đậu tương, lúa mì tăng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tăng, được hỗ trợ bởi lượng xuất khẩu sang Mexico và việc giao dịch theo yếu tố kỹ thuật.

Ngô phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất gần 3 năm trong tuần trước, sau khi chính phủ báo cáo rằng nông dân Mỹ sẽ có vụ mùa kỷ lục trong năm nay.

Ngô CBOT đóng cửa tăng 13-1/4 US cent lên 4,77-1/4 USD/bushel.

Đậu tương tăng mạnh do lo lắng về thời tiết mùa vụ tại Brazil và trong bối cảnh dấu hiệu nhu cầu mạnh từ Trung Quốc.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 35 US cent lên 13,82-1/2 USD/bushel.

Hợp đồng lúa mì tăng do nhà phân tích dự kiến tiến độ mùa vụ hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ cho thấy mức độ ổn định.

Lúa mì cứng đỏ vụ đông giao tháng 12 đóng cửa tăng 1-1/2 US cent lên 6,41-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 14/11