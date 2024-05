Thị trường ngày 15/05: Dầu giảm, vàng tăng, đồng cao nhất 13 tháng

Ảnh minh họa

Dầu giảm nhẹ do các số liệu của Mỹ

Giá dầu giảm nhẹ sau khi dữ liệu của Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất có thể ở mức cao, nhưng rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung từ căng thẳng Trung Đông và cháy rừng ở Canada đã hạn chế đà giảm.

Chốt phiên, giá dầu thô Brent giao sau giảm 98 cent, tương đương 1,18% xuống 82,38 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,10 USD, tương đương 1,39% xuống 78,02 USD/thùng.

Giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 4, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng chi phí đi vay để chống lạm phát.

Dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến vào thứ Tư và sẽ ảnh hưởng đến thời điểm cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu.

Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng tương đối mạnh vào năm 2024 và cho biết có khả năng nền kinh tế thế giới có thể hoạt động tốt hơn dự kiến trong năm nay.

Báo cáo hàng tháng của OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Thị trường năng lượng cũng đang chứng kiến các vụ cháy rừng ở miền tây Canada xa xôi có thể làm tăng giá bằng cách làm gián đoạn nguồn cung dầu.

Vàng tăng trở lại do USD và lợi suất sụt giảm

Giá vàng tăng trở lại nhờ sự sụt giảm của USD và lợi suất trái phiếu kho bạc sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 4, cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao.

Vàng giao ngay tăng khoảng 1% lên 2.358,98 USD/ounce vào lúc 18:17 GMT sau khi giảm 1% vào thứ Hai. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,7% lên 2.359,90 USD.

Giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 4 trong bối cảnh chi phí dịch vụ và hàng hóa tăng mạnh, khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9.

Đồng đô la giảm 0,2% sau dữ liệu của Mỹ, khiến vàng trở nên ít đắt hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn cũng giảm xuống. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ông kỳ vọng lạm phát của Mỹ năm nay sẽ tiếp tục giảm như năm ngoái và lưu ý rằng Fed khó có thể phải tăng lãi suất một lần nữa.

Đồng cao nhất 13 tháng

Giá đồng kỳ hạn của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục do giao dịch chênh lệch giá và mua đầu cơ của các quỹ bất chấp nhu cầu tiêu thụ yếu ở Trung Quốc.

Tại LME, đồng kỳ hạn 3 tháng chốt phiên giảm 1,2% xuống 10.059,50 USD/tấn sau khi chạm 10.260 USD, cao nhất kể từ tháng 4/2022. Từ đầu năm tới nay, giá đồng đã tăng 18%.

Nhiều quỹ đầu tư đưa ra quyết định mua vào dựa trên các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đà tăng giá mạnh mẽ.

Giá nhôm của LME tăng 0,1% lên 2.543,50 USD/tấn mặc dù dữ liệu cho thấy tồn kho tại các kho LME tăng lên mức cao nhất trong hơn 2-1/2 năm, tăng hơn gấp đôi trong vòng chưa đầy một tuần. Niken trên sàn LME giảm 1% xuống 19.030 USD/tấn và kẽm giảm 0,4% xuống 2.985,50 USD trong khi chì tăng 0,3% lên 2.258 USD và thiếc tăng 1,1% lên 33.300 USD.

Than luyện cốc thấp nhất hơn 1 tháng do triển vọng nguồn cung tăng

Giá than luyện cốc kỳ hạn giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất hơn một tháng, do dự đoán nguồn cung ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Hợp đồng than luyện cốc giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên giảm 3,93% xuống 1.664 nhân dân tệ (229,91 USD)/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong ngày là 1.652 nhân dân tệ/tấn, thấp nhất kể từ ngày 12/4.

Hợp đồng than cốc giảm 2,58% xuống 2.190 nhân dân tệ/tấn, thấp nhất kể từ ngày 15/4.

Tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, một trong những nhà sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc, đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1,3 tỷ tấn than vào năm 2024, giảm 4% so với năm 2023, với sản lượng trong quý đầu tiên giảm 19% trong năm xuống còn 271 triệu tấn.

Giá quặng sắt giao tháng 9/2024 tại Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 0,75% xuống còn 865,5 nhân dân tệ/tấn. Quặng sắt tháng 6/2024 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 2,17% xuống 114,5 USD/tấn.

Tại Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,68%, thép cuộn cán nóng giảm 0,84% và thép không gỉ giảm 0,46%. Thanh dây tăng 0,34%.

Đậu tương giảm do chính sách nhập khẩu dầu ăn của Mỹ

Giá đậu tương kỳ hạn tại sở giao dịch hàng hóa Chicago giảm khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không đưa dầu ăn đã qua sử dụng vào danh sách tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Giá ngô kỳ hạn theo sau đậu tương giảm, trong khi lúa mì giảm sau khi đạt mức cao nhất trong 10 tháng do lo ngại về sương giá ở các khu vực sản xuất lúa mì của Nga.

Chính quyền Biden thông báo tăng thuế đối với một loạt hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, danh sách của Nhà Trắng không bao gồm dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc, trái ngược với những tin đồn trước đây đã đẩy giá đậu nành kỳ hạn lên cao hơn. Các nhà phân tích cho biết thuế quan đối với hàng nhập khẩu có thể thúc đẩy việc sử dụng dầu đậu nành của Mỹ để sản xuất nhiên liệu tái tạo.

Chốt phiên, giá đậu tương CBOT giao tháng 7/2024 giảm 5 cent kết thúc ở mức 12,14-1/2 USD/bushel. Giá dầu đậu tương kỳ hạn giảm 1,75 cent xuống 43,40 cent/pound. Giá ngô giảm 5 cent xuống 4,67-1/2 USD/bushel và lúa mì giảm 14-1/2 cent xuống 6,72-1/2 USD.

Ca cao, cà phê tăng trở lại

Giá ca cao kỳ hạn tại New York tăng sau khi giảm mạnh của phiên trước đó. Giá ca cao kỳ hạn tháng 7 tại New York tăng 156 USD, tương đương 2,2%, lên 7.322 USD/tấn. Giá đã giảm gần 20% vào thứ Hai. Ca cao London kỳ hạn tháng 7 tăng 2,5% lên 6.149 pound/tấn.

Các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ giá, với thâm hụt toàn cầu lớn được dự báo rộng rãi trong niên vụ 2023/24 hiện tại sau vụ mùa kém ở Bờ Biển Ngà và Ghana.

Những cơn mưa dưới mức trung bình vào tuần trước ở hầu hết các vùng ca cao chính của Bờ Biển Ngà có thể ảnh hưởng đến cuối mùa vụ giữa tháng Tư đến tháng Chín nếu điều kiện khô hạn kéo dài, nông dân cho biết hôm thứ Hai.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 4,8 cent, tương đương 2,4%, lên 2,0085 USD/lb. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 tăng 1% lên 3.433 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thời tiết khô hạn đang hỗ trợ tốc độ thu hoạch ở Brazil.

Đường thô chạm mức thấp nhất trong 18 tháng

Trong khi đó, giá đường thô đã chạm mức thấp nhất trong 18 tháng là 18,31 cent, sau đó tăng nhẹ vào cuối phiên. Chốt phiên, giá đường thô kỳ hạn tháng 7 tăng 0,24 cent, tương đương 1,3%, lên 18,87 cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 tăng 0,5% lên 553 USD/tấn.

Các đại lý cho biết tốc độ sản xuất đường mạnh mẽ ở khu vực Trung Nam trọng điểm của Brazil đang đè nặng lên giá, mặc dù với những cơn mưa rất cần thiết ở Thái Lan và Ấn Độ.

Thị trường đang chịu áp lực vì thời tiết khô hạn ở Brazil sẽ khiến máy nghiền chạy hết tốc lực. Tập đoàn ngành mía đường UNICA dự kiến sẽ công bố dữ liệu sản xuất đường CS Brazil trong nửa cuối tháng 4 trong vài ngày tới, với mức tăng hàng năm khoảng 50% dự kiến.

Cao su Nhật Bản cao nhất 3 tuần do khủng hoảng thời tiết, đồng yên yếu hơn

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đóng cửa ở mức cao nhất 3 tuần do giá tăng tại Thái Lan trong bối cảnh thời tiết thu hoạch kém, trong khi đồng yên yếu hơn cũng hỗ trợ.

Hợp đồng cao su giao tháng 10 đóng cửa tăng 5,3 yên, tương đương 1,72%, lên 313,3 yên (2,00 USD)/kg, đóng cửa cao nhất kể từ ngày 23/4. Hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 9 tăng 65 nhân dân tệ, kết thúc ở mức 14.310 nhân dân tệ (1.977,12 USD)/tấn. Giá cao su có thể sẽ vẫn ở mức cao do thu hoạch bị ảnh hưởng bởi sự xáo trộn thời tiết , đẩy giá nguyên liệu thô của Thái Lan lên cao hơn, trong khi các nhà máy sản xuất lốp xe hạ nguồn ở Trung Quốc đã dần khôi phục sản xuất sau kỳ nghỉ dài, công ty tư vấn Longzhong có trụ sở tại Trung Quốc cho biết trong một lưu ý hôm thứ Ba.

Giá tấm cao su hun khói xuất khẩu chuẩn (RSS3) của Thái Lan ở mức 83,92 baht Thái (2,28 USD)/kg, cao hơn 1,02% so với phiên trước đó. Giá cao su trên sàn giao dịch Singapore giao tháng 6 chốt phiên ở mức164,7 US cent/kg, giảm 0,2%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 15/5/2024