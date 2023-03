Thị trường ngày 16/3: Dầu thô 'sập giá' xuống thấp nhất hơn 1 năm; đồng, thép, cao su, cà phê và đường đồng loạt giảm

Giá dầu thấp nhất hơn 1 năm

Giá dầu giảm hơn 5 USD/thùng xuống mức thấp nhất hơn 1 năm, do lo ngại về Credit Suisse dấy lên mối lo sợ về thị trường thế giới, làm lu mờ kỳ vọng nhu cầu dầu của Trung Quốc hồi phục.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/3, dầu thô Brent giảm 3,76 USD tương đương 4,9% xuống 73,69 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas WTI giảm 3,72 USD tương đương 5,2% xuống 67,61 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021 và giảm 3 phiên liên tiếp. Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu đều giảm hơn 4%, chịu áp lực bởi lo ngại về sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley (SVB) vào tuần trước và các vụ phá sản khác của ngân hàng Mỹ, có thể gây ra 1 cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.

Ngoài ra, giá dầu chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh so với giỏ các đồng tiền chủ chốt khác, khiến giá dầu trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Thêm vào đó là tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 1,6 triệu thùng, nhiều hơn mức tăng dự kiến 1,2 triệu thùng trong cuộc thăm dò ý kiến các nhà phân tích của Reuters.

Giá khí tự nhiên giảm hơn 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm hơn 5%, chịu áp lực bởi thị trường tài chính bán tháo do lo ngại về Credit Suisse, dấy lên mối lo sợ về ngân hàng và kìm hãm nhu cầu đối với tài sản rủi ro, cùng với đó là dự báo nhu cầu sưởi ấm thấp hơn cũng gây áp lực giá.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 13,4 US cent tương đương 5,2% xuống 2,439 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng hơn 1%

Giá vàng tăng hơn 1% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2/2023, do lo ngại khủng hoảng mới trong lĩnh vực ngân hàng, khiến các nhà đầu tư rời xa các tài sản rủi ro hơn và tìm kiếm vàng thỏi là tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,2% lên 1.924,63 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York tăng 1,1% lên 1.931,3 USD/ounce.

Giá đồng tiếp đà giảm

Giá đồng giảm do đồng USD tăng mạnh, làm giảm sức mua từ những người nắm giữ tiền tệ khác, cùng với đó là thị trường hàng hóa và chứng khoán chịu ảnh hưởng bởi mối lo ngại mới về lĩnh vực ngân hàng.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 3,9% xuống 8.493 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/1/2023 (8.489,5 USD/tấn).

Cổ phiếu của Credit Suisse đã chạm mức thấp kỷ lục, trong đợt bán tháo cổ phiếu của các ngân hàng châu Âu, sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley tại Mỹ. Đồng thời, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 năm và chỉ số đồng USD tăng do hoạt động mua vào trú ẩn an toàn.

Giá quặng sắt tăng, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, khi số liệu hoạt động của Trung Quốc trong tháng 1/2023 và tháng 2/2023 cho thấy sự phục hồi kinh tế.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên duy trì vững ở mức 926,5 CNY (134,48 USD)/tấn - gần mức cao kỷ lục (936 CNY/tấn).

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore tăng 0,4% lên 132,2 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,9% sau khi tăng lên mức cao nhất 9 tháng trong phiên trước đó, thép cuộn cán nóng giảm 0,6%, thép cuộn giảm 1,5% song thép không gỉ tăng 0,4%.

Hoạt động kinh tế của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng, do tiêu thụ và đầu tư cơ sở hạ tầng hồi phục sau sự gián đoạn của đại dịch, bất chấp những thách thức nhu cầu toàn cầu suy yếu và lĩnh vực bất động sản suy thoái kéo dài.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng 5.6%, khi các nhà máy đẩy mạnh sản xuất với dự báo nhu cầu sẽ tăng hơn nữa, hoạt động xây dựng trong nước dự kiến sẽ tăng trong quý 2/2023.

Giá cao su giảm tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, do triển vọng nhu cầu Trung Quốc suy yếu gây áp lực thị trường, trong khi các thương nhân thận trọng chờ đợi thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Osaka giảm 1,4 JPY tương đương 0,7% xuống 213,6 JPY (1,59 USD)/kg. Trong đầu phiên giao dịch, giá cao su chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/11/2022 (213,5 JPY/kg) và giảm phiên thứ 6 liên tiếp.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 10 CNY xuống 11.940 CNY (1.733,63 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore giảm 0,6% xuống 132,2 US cent/kg.

Giá cà phê arabica thấp nhất 6 tuần

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần, do sự sụt giảm trên diện rộng của thị trường hàng hóa, bởi lo ngại về lĩnh vực ngân hàng cũng như đồng USD tăng mạnh.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE giảm 2,85 US cent tương đương 1,6% xuống 1,726 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 6 tuần (1,7105 USD/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 11 USD tương đương 0,5% xuống 2.069 USD/tấn

Giá đường giảm tiếp

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE giảm 0,18 US cent tương đương 0,9% xuống 20,5 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 0,9 USD tương đương 0,2% xuống 580,4 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì và ngô tại Mỹ tăng do nhu cầu từ Trung Quốc tăng mạnh và sự không chắc chắn về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen khi thời hạn chót sắp đến.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 6-1/2 US cent lên 7,02-3/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 5-3/4 US cent lên 6,26-1/2 USD/bushel, trong khi giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 4-1/2 US cent xuống 14,89-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ rời khỏi chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia rời khỏi chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp, do hoạt động mua vào kiếm lời trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 33 ringgit tương đương 0,83% lên 4.015 ringgit (896,21 USD)/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất gần 1 tháng trong phiên trước đó.

