Thị trường ngày 16/5: Dầu giảm mạnh, vàng nhích dần, cà phê thấp nhất 1 tháng

Giá dầu giảm hơn 2%

Giá dầu thế giới giảm mạnh do kỳ vọng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hạt nhân, có thể dẫn tới dỡ trừng phạt và bổ sung thêm tới 800.000 thùng dầu/ngày ra thị trường. Chốt phiên, dầu Brent giảm 2,36% xuống 64,53 USD/thùng, dầu WTI giảm 2,42% còn 61,62 USD/thùng. Thêm vào đó, tồn kho dầu thô Mỹ tăng bất ngờ 3,5 triệu thùng trong tuần trước, gây áp lực lên giá.

Trong khi đó, IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2025 lên 740.000 thùng/ngày, nhưng dự báo mức tăng sẽ chậm lại trong nửa cuối năm do kinh tế toàn cầu suy yếu và doanh số xe điện tăng. Ngoài ra, xuất khẩu dầu từ Biển Đen dự kiến tăng lên 1,6–1,7 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

Giá vàng tăng hơn 1% do đồng đô la yếu và dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém

Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 3.218,89 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng đầu phiên giao dịch. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ đóng cửa tăng 1,2%, đạt 3.226,6 USD/ounce. Đồng đô la Mỹ giảm 0,1%, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Số liệu kinh tế Mỹ cho thấy giá sản xuất tháng 4 giảm bất ngờ, tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm lại và chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn kỳ vọng trong tháng 4. Những dữ liệu này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lời.

Mặc dù Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận tạm thời về thuế quan kéo dài 90 ngày, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước căng thẳng thương mại toàn cầu.

Ngoài vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 32,47 USD/ounce, bạch kim tăng 1,3% lên 989,01 USD/ounce, palladium tăng 1,2% lên 962,33 USD/ounce. Công ty Johnson Matthey dự báo thị trường palladium sẽ cân bằng trong năm nay, sau giai đoạn thâm hụt từ 2012 đến 2024, do nhu cầu giảm bởi sản lượng xe chạy xăng thấp hơn và tăng tái chế tại Trung Quốc.

Giá quặng sắt quanh mức cao nhất 5 tuần

Hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn giao dịch Đại Liên (DCE) đóng cửa tăng 1,17% lên 736,5 nhân dân tệ (102,13 USD)/tấn, gần mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 4 khi đạt 738,5 NDT. Trong khi đó, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 6 trên sàn Singapore giảm 0,37% xuống 101,45 USD/tấn.

Theo ngân hàng đầu tư CICC, sản lượng thép cán nóng - chỉ báo nhu cầu quặng sắt - có thể duy trì ở mức cao nhờ xuất khẩu hàng hóa chế tạo mạnh mẽ trong giai đoạn 90 ngày tạm thời giảm thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đà tăng của quặng sắt bị hạn chế do dữ liệu tín dụng Trung Quốc gây thất vọng. Khoản vay ngân hàng mới trong tháng 4 giảm mạnh hơn dự kiến, do chiến tranh thương mại kéo dài khiến nhu cầu vay vốn yếu, trong tháng vốn thường là thời điểm chậm.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên DCE cũng tăng nhẹ, than cốc và coke lần lượt tăng 0,34% và 0,44%.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép xây dựng tăng 0,39%, thép cuộn nóng tăng 0,46%, trong khi giá thép dây giảm 0,87% và thép không gỉ giảm 0,23%.

Sự lạc quan về lệnh tạm dừng thuế quan Mỹ-Trung giảm, đẩy giá đồng giảm

Giá đồng trên sàn London giảm 0,2% xuống 9.587,50 USD/tấn, sau khi sự lạc quan về lệnh tạm dừng thuế quan 90 ngày giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu phai nhạt, đồng thời lo ngại về triển vọng cầu dài hạn trở lại. Trước đó, đồng đã tăng liên tiếp 5 phiên và chạm 9.664 USD vào ngày 14/5, mức cao nhất kể từ 2/4.

Chuyên gia tại Citi dự báo giá đồng trung bình sẽ giảm từ 9.300 USD/tấn trong quý II xuống còn 8.800 USD/tấn trong quý III do hoạt động thương mại và sản xuất thúc đẩy trong thời gian tạm dừng thuế sẽ giảm dần. Dù có các thỏa thuận song phương, thuế quan vẫn ở mức cao hơn trước tháng 4, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng và tiêu thụ kim loại.

Ngoài Mỹ, giá đồng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa Mỹ, do cuộc điều tra tiềm năng thuế nhập khẩu mới khiến giá hợp đồng tương lai đồng trên COMEX cao hơn trên LME. Citi cảnh báo nếu thuế mới được áp dụng, dự trữ đồng nội địa Mỹ sẽ giảm mạnh, kéo theo sự sụt giảm tạm thời trong nhu cầu nhập khẩu.

Trong khi đó, giá nhôm giảm 1,1% xuống 2.499,50 USD/tấn sau khi lực mua chốt lời kết thúc. Các nhà phân tích dự báo nhu cầu nhôm yếu do căng thẳng thương mại sẽ gây áp lực giá trong năm nay, nhưng hạn chế giảm giá là do Trung Quốc duy trì giới hạn sản lượng lâu dài.

Giá kẽm giảm 1,4% còn 2.726,50 USD/tấn, chì tăng nhẹ 0,4% lên 2.002 USD, thiếc tăng 0,6% lên 32.950 USD và nickel giảm 0,5% xuống 15.785 USD/tấn. Alastair Munro, chiến lược gia kim loại cơ bản cao cấp tại Marex, cho biết nhu cầu từ Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu, đã giảm do giá cao, góp phần chấm dứt xu hướng mua chốt lời trước đó đối với nhôm, kẽm và nickel.

Giá đậu tương giảm sau mức cao 10 tháng, ngô và lúa mì tăng nhẹ

Giá hợp đồng tương lai đậu tương tại Chicago giảm mạnh sau khi dầu đậu tương rớt xuống mức giới hạn trong ngày, chỉ còn 49,32 cent/pound do lo ngại về mục tiêu nhiên liệu sinh học của Mỹ. Giá đậu tương giảm xuống 10,46-3/4 USD/gia-bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 vào ngày trước đó nhờ hy vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và các khoản tín dụng thuế cho nhiên liệu diesel sinh học.

Giá đậu tương CBOT kết thúc phiên giảm 26,5 cent, còn 10,51-1/4 USD/bushel.

Sự lạc quan về lệnh đình chiến tạm thời trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung giảm sút khi các nhà phân tích chờ thêm chi tiết từ các cuộc đàm phán.

Giá ngô CBOT tăng nhẹ 3 cent lên 4,48-1/2 USD/bushel, tuy nhiên các hợp đồng kỳ hạn xa hơn lại giảm do điều kiện gieo trồng và phát triển tại vùng sản xuất ngô chính của Mỹ thuận lợi.

Giá lúa mì CBOT tăng 8 cent lên 5,32-3/4 USD/bushel do giá thấp kích thích nhu cầu mua vào. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu lúa mì tuần kết thúc ngày 8/5 đạt 804.800 tấn, cao hơn dự báo của giới phân tích. Chuyến khảo sát mùa vụ tại Kansas tuần này cũng cho thấy năng suất lúa mì vượt mức trung bình ở bang sản xuất lớn nhất nước Mỹ.

Giá gạo châu Á giữ ở mức thấp do cầu yếu và nguồn cung dồi dào

Giá xuất khẩu gạo tại châu Á tiếp tục ở mức thấp do nhu cầu yếu và nguồn cung tăng. Giá gạo 5% tấm nếp của Ấn Độ giữ ổn định ở 384-391 USD/tấn, gần mức thấp nhất trong gần hai năm. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 378-385 USD/tấn.

Một thương nhân tại New Delhi nhận xét giá đang ổn định sau đợt giảm mạnh trong hai tháng qua, hy vọng sự ổn định này sẽ thu hút người mua đã đứng ngoài thị trường.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm nhẹ xuống 410 USD/tấn, so với 420 USD tuần trước, do ảnh hưởng tỷ giá và cầu yếu kéo dài. Nguồn cung ổn định cũng góp phần làm giá giảm, theo một thương nhân tại Bangkok.

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán khoảng 397 USD/tấn, không thay đổi nhiều so với tuần trước. Nguồn cung từ vụ mùa hè thu đang tăng lên nhưng nhà máy và xuất khẩu chưa vội mua do cầu bên ngoài yếu. Thông báo ngừng nhập khẩu gạo của Indonesia do tồn kho cao có thể ảnh hưởng nhẹ đến giá gạo Việt Nam vì Indonesia là một thị trường quan trọng.

Trong khi đó, Bangladesh đã nhập khẩu gạo trị giá 492,4 triệu USD trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 3, tăng mạnh so với 16,4 triệu USD cùng kỳ năm trước, nhằm giảm áp lực lạm phát và phục hồi dự trữ thực phẩm sau thiệt hại mùa màng do lũ lụt, theo số liệu từ ngân hàng trung ương nước này.

Giá cao su tương lai Nhật Bản chấm dứt chuỗi tăng 10 ngày

Giá cao su tương lai tại Nhật Bản giảm 0,78% xuống 317,1 yên/kg (2,17 USD/kg), chấm dứt chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp do lo ngại về quan hệ thương mại Trung - Mỹ. Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 0,23% còn 15.120 nhân dân tệ/tấn (2.094,91 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadiene tháng 6/2025 giảm 0,28% xuống 12.265 nhân dân tệ/tấn (1.699,34 USD/tấn). Giá cao su tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 0,8%, giao dịch ở 175,8 cent Mỹ/kg.

Giá cà phê robusta xuống mức thấp nhất một tháng

Giá cà phê robusta kỳ hạn giảm 0,8% xuống 4.971 USD/tấn, sau khi chạm đáy một tháng còn 4.886 USD/tấn. Thị trường chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào nhờ thu hoạch mới tại Indonesia và Brazil. Tồn kho trên sàn giao dịch đã tăng lên 47.550 tấn tính đến ngày 14/5, so với 42.250 tấn cuối tháng 4 và 41.130 tấn cùng kỳ năm trước.

Một thương nhân Việt Nam cho biết lượng tồn kho robusta theo dõi bởi ICE hồi phục, gây áp lực giảm giá. Các nhà sản xuất robusta Brazil, bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 4, đang bán với mức chiết khấu đáng kể so với robusta Việt Nam. Trong khi đó, cà phê Arabica kỳ hạn tăng 2,8% lên 3,75 USD/pound.

Giá cà phê trong nước tại Việt Nam giảm nhẹ, giá cà phê robusta loại 5% đen và vỡ hạt loại 2 được chào bán với mức chiết khấu 80-100 USD so với hợp đồng LIFFE kỳ hạn tháng 7. Giá cà phê tại vùng Tây Nguyên dao động 125.700-126.200 đồng/kg (khoảng 4,85-4,87 USD/kg), giảm so với tuần trước ở mức 128.000-129.000 đồng/kg.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta Sumatra giảm chiết khấu xuống còn 20-70 USD so với hợp đồng kỳ hạn, so với mức chiết khấu 70-150 USD của tuần trước, do nguồn cung từ vụ mới bắt đầu xuất hiện với sản lượng khoảng 1.500 tấn/ngày, dự kiến tăng 5% so với vụ trước.

Đường thô giảm

Đường thô giảm 2,2% xuống 17,67 cent/pound. Mặc dù thu hoạch mía ở miền Trung-Nam Brazil khởi đầu chậm, dự kiến tiến độ sẽ tăng nhanh. Điều kiện trồng mía mùa 2025/26 tại Brazil thuận lợi, góp phần hình thành thặng dư toàn cầu khoảng 1,53 triệu tấn trong niên vụ này, theo tư vấn Datagro.

Một số nhà máy Brazil theo dõi khoảng cách giá giữa đường và ethanol, có thể chuyển một phần sang sản xuất ethanol nếu giá đường tiếp tục giảm. Đường trắng giảm 2,2% xuống 493 USD/tấn.

