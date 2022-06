Thị trường ngày 16/6: Giá dầu giảm dưới ngưỡng 120 USD/thùng, đường thấp nhất 1 tháng

Giá dầu giảm hơn 2%



Giá dầu giảm hơn 3 USD/thùng, khi thị trường lo ngại nhu cầu giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,75% điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/6, dầu thô Brent giảm 2,7 USD tương đương 2,2% xuống 118,51 USD/thùng, trong phiên có lúc giảm xuống 117,75 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 3,62 USD tương đương 3,04% xuống 115,31 USD/thùng, sau khi giảm xuống 114,6 USD/thùng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,75% điểm. Đây là lần tăng lãi suất mạnh nhất của Ngân hàng trung ương Mỹ kể từ năm 1994, cũng thúc đẩy đồng USD tăng, khi chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2002. Đồng USD tăng mạnh khiến giá dầu định giá bằng đồng USD đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu dầu.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Mỹ vốn đình trệ trong vài tháng qua, trong tuần trước tăng 100.000 thùng/ngày lên 12 triệu thùng/ngày – cao nhất kể từ tháng 4/2020, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết.

Giá khí tự nhiên tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng, do tập trung chuyển sang nhu cầu tăng trong bối cảnh thời tiết nắng nóng trở lại, sau khi giảm 17% trong phiên trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn New York tăng 23 US cent tương đương 3,2% lên 7,420 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên giảm 17% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/5/2022.

Goldman Sachs nâng dự báo giá khí tự nhiên tại Henry Hub lên 7,15 USD/mmBTU từ mức 6,8 USD/mmBTU dự báo trước đó, do tồn trữ tại Mỹ tăng cao bởi sự cố mất điện tại Freeport bù đắp nhiệt độ nóng hơn và nhu cầu tại khu dân cư và nhà máy điện cao hơn so với dự kiến.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo về đợt tăng lãi suất lớn nhất của Mỹ kể từ năm 1994.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,4% lên 1.833,42 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn New York tăng 0,3% lên 1.819,6 USD/ounce.

Giá vàng được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đặc biệt sau khi Chủ tịch Fed, Jerome Powell cho biết mức tăng 0,75% điểm sẽ không phổ biến và nếu lạm phát giảm xuống, Fed có thể không cần mạnh tay trong việc tăng lãi suất, Phillip Streible – trưởng chiến lược gia thị trường thuộc Blue Line Futures tại Chicago cho biết.

Giá nhôm và đồng tăng

Giá đồng và nhôm tăng, do số liệu kinh tế từ nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc - cao hơn so với dự kiến, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu tăng.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,7% lên 2.614,5 USD/tấn, sau khi giảm 2,2% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/11/2021 trong phiên trước đó. Tuy nhiên, tính đến nay giá nhôm giảm 37% kể từ mức cao kỷ lục (4.073,5 USD/tấn) hôm 7/3/2022.

Giá nhôm được hỗ trợ khi tồn trữ nhôm tại London giảm xuống mức thấp mới 21 năm (416.125 tấn) so với gần 2 triệu tấn trong tháng 3/2021. Đồng thời, tồn trữ nhôm tại Thượng Hải giảm hơn 20% kể từ giữa tháng 3/2022 xuống 269.583 tấn.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,1% lên 9.235 USD/tấn.

Nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu hồi phục trong tháng 5/2022 sau khi giảm trong tháng trước đó, do sản lượng công nghiệp bất ngờ tăng, trong khi doanh số bán ô tô trong tuần tính đến ngày 6/6/2022 tăng 54% so với cùng tuần trong tháng 5/2022.

Giá quặng sắt và thép giảm tiếp

Giá thép tại Thượng Hải giảm, với giá thép cây giảm phiên thứ 4 liên tiếp, do lo ngại mùa mưa sẽ làm chậm hoạt động xây dựng tại Trung Quốc, vốn đã bị ảnh hưởng bởi các hạn chế Covid-19.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây kỳ hạn tháng 10/2022 giảm 2,5% xuống 4.547 CNY (676,76 USD)/tấn. Giá thép cuộn cán nóng giảm 1,8% và thép không gỉ giảm 1,3%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Đại Liên giảm 3,2% xuống 867 CNY/tấn, sau khi chạm 866,5 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 30/5/2022.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn Singapore giảm 3,6% xuống 128,4 USD/tấn.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp, theo xu hướng giá nguyên liệu tại Thái Lan giảm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng mạnh lãi suất.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn Osaka giảm 1,5 JPY tương đương 0,6% xuống 253,6 JPY (1,88 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Thượng Hải giảm 70 CNY xuống 12.820 CNY (1.907,88 USD)/tấn.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn ICE tăng 1,6 US cent tương đương 0,7% lên 2,285 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn London tăng 2 USD tương đương 0,1% lên 2.055 USD/tấn.

Giá đường thấp nhất 1 tháng

Giá đường thô trên sàn ICE chạm mức thấp nhất 1 tháng mới, trong bối cảnh lo ngại việc tăng lãi suất trong các thị trường tài chính rộng lớn, cũng như dự kiến sản lượng đường từ Brazil, Ấn Độ và Thái Lan tăng cao.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn ICE giảm 0,24 US cent tương đương 1,3% xuống 18,46 US cent/lb – thấp nhất 1 tháng.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn London giảm 8,3 USD tương đương 1,5% xuống 560,8 USD/tấn.

Giá lúa mì và đậu tương giảm, ngô tăng

Giá lúa mì tại Mỹ giảm, do vụ thu hoạch mùa đông bội thu, cùng với đó là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây trồng tại các khu vực sản xuất trọng điểm.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2022 giảm 1 US cent xuống 10,49-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2022 tăng 6 US cent lên 7,74-1/4 USD/bushel. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 4-1/4 US cent xuống 16,94-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm hơn 3%

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm hơn 3%, khi các thương nhân đối mặt với xuất khẩu trong tháng 6/2022 giảm, sau khi nước sản xuất hàng đầu – Indonesia – giảm thuế xuất khẩu, cùng với đó là giá dầu thực vật khác suy yếu cũng gây áp lực thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn Bursa Malaysia giảm 195 ringgit tương đương 3,33% xuống 5.653 ringgit (1.281,28 USD)/tấn. Giá dầu cọ giảm 5 phiên liên tiếp trong 6 phiên và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/4/2022.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 16/6

