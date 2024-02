Thị trường ngày 17/2: Giá cao su đạt ‘đỉnh’ 7 năm, dầu, vàng, cà phê cũng tăng

Ảnh minh họa

Dầu tăng do căng thẳng ở Trung Đông

Giá dầu tăng vào thứ Sáu do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tác động mạnh hơn dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế về nhu cầu chậm lại.

Dầu thô Brent kết thúc phiên tăng 61 cent, tương đương 0,74%, lên 83,47 USD/thùng. Dầu thô trung cấp Tây Texas của Mỹ (WTI) kỳ hạn tháng 3 tăng 1,16 USD, tương đương 1,49%, lên 79,19 USD trong phiên đáo hạn. Hợp đồng dầu WTI kỳ hạn tháng 4 tăng 87 cent lên 78,46 USD.

So với một tuần trước, giá dầu Brent tăng hơn 1% và giá dầu chuẩn Mỹ tăng khoảng 3%.

Nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng ở Trung Đông đã hỗ trợ giá dầu thô. Hôm thứ Năm, Hezbollah cho biết họ đã bắn hàng chục quả tên lửa vào một thị trấn phía bắc Israel, trong khi các mối đe dọa vẫn tồn tại ở Biển Đỏ sau khi một tên lửa bắn từ Yemen tấn công một tàu chở dầu chở dầu thô đến Ấn Độ.

Vàng tăng

Giá vàng tăng trong hiên thứ Sáu nhưng giảm tuần thứ hai liên tiếp sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ ‘nóng’ làm giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay trên sàn liên lục địa ở London kết thúc phiên tăng 0,4% lên 2.012,86 USD/ounce, nhưng tính chung cả tuần giảm 0,6%. Hợp đồng vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 tăng 0,5% lên 2024,1 USD.

Dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 1. Một báo cáo trước đó cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng hơn dự kiến vào tháng trước.

Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi.

Tại Châu Á, giá vàng hàng thực ở Ấn Độ tuần này tăng lên mức cao nhất hơn 4 tháng do nhu cầu tăng lên khi các nhà kim hoàn dự trữ cho mùa cưới, mặc dù hoạt động bị đình trệ ở các trung tâm giao dịch khác do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá vàng ở Ấn Độ được giao dịch quanh mức 61.600 rupee/10 gram vào thứ Sáu sau khi đạt mức cao kỷ lục 65.040 rupee vào đầu tháng này.

Đồng tăng

Giá đồng tăng trong phiên thứ Sáu, tính chung cả tuần tăng mạnh nhất trong 11 tháng, được hỗ trợ bởi lượng tồn kho giảm và kỳ vọng về việc Trung Quốc - quốc gia tiêu dùng đồng hàng đầu thế giới – sẽ hỗ trợ kinh tế nhiều hơn.

Đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) phiên vừa qua đã tăng 2,1% lên 8.488 USD/tấn, trong tuần này tăng 3,9%, mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.

Ngô giảm tiếp, đậu tương hồi phục

Giá đậu tương tăng vọt vào thứ Sáu do chốt lệnh bán trước kỳ nghỉ cuối tuần, một ngày sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm.

Trong khi đó, giá ngô phiên thứ ba liên tiếp giảm xuống mức thấp nhất mới trong vòng trong ba năm dưới áp lực từ nguồn cung lớn. Giá lúa mì kỳ hạn cũng kéo dài mức giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng rưỡi.

Kết thúc phiên, hợp đồng đậu tương giao dịch mạnh nhất tăng 10 cent lên 11,72-1/4 USD/bushel, giá ngô giảm 1-1/4 cent xuống 4,16-1/2 USD/bushel. Hợp đồng lúa mì hoạt động mạnh nhất giảm 6,1/2 cent xuống 5,60-1/2 USD/bushel và giảm 6,1% trong tuần.

Cacao lao dốc do bán chốt lời và lo ngại về nhu cầu

Giá ca cao kỳ hạn giảm mạnh vào thứ Sáu do các nhà đầu cơ quyết định thanh lý một phần vị thế mua của họ sau khi giá tăng mạnh trong năm nay.

Giá cacao kỳ hạn tháng 5 trên sàn London giảm 171 bảng Anh, tương đương 3,6%, xuống 4.524 bảng/tấn.

Giá cacao kỳ hạn tháng 5 tại New York giảm nhiều hơn, mất 4,7% xuống 5.341 USD/tấn.

Các đại lý cho biết giới đầu cơ quyết định bán ra sau khi thị trường không thể tiếp tục đà tăng gần đây lên mức cao nhất mọi thời đại.

“Đó là hoạt động chốt lời, cùng với một số lo ngại về nhu cầu khi giá bán lẻ tăng”, một nhà môi giới ca cao có trụ sở tại Mỹ cho hay, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường vẫn được hỗ trợ trong trung hạn.

Cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 tăng 1,55 cent, tương đương 0,8%, lên 1,867 USD/lb, nhưng hợp đồng này mất 2,5% trong tuần.

Mưa tại Brazil - quốc gia sản xuất arabica hàng đầu thế giới - đang thúc đẩy triển vọng cây cà phê, trong khi lượng tồn kho được ICE chứng nhận tăng cũng đang gây áp lực lên giá.

Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5 tăng 1,1% lên 3.141 USD/tấn, tính cả tuần giảm 2%.

Tại châu Á, giá cà phê Việt Nam bắt đầu hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và giao dịch ảm đạm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, trong khi giá cà phê ở Indonesia tăng cũng do thiếu cung.

Cà phê nhân xô ở Tây Nguyên đang được bán với giá 78.900-79.200 đồng (3,23-3,24 USD) mỗi kg, giảm từ mức 79.100-80.000 đồng trước kỳ nghỉ lễ. Cà phê Robusta loại 2 (5% đen và vỡ) được chào bán ở mức cộng 150-200 USD/tấn so với đồng tháng 5 giao dịch ở sàn London.

Tại Indonesia, cà phê Robusta Sumatra trong tuần này được chào giá tăng 550 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3 trên sàn London, tăng 10 – 20 USD so với hai tuần trước.

Cao su đạt ‘đỉnh’ 7 năm

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng phiên thứ 5 liên tiếp lên mức cao nhất 7 năm do thị trường chứng khoán trong nước mạnh lên làm phấn chấn tâm lý nhà đầu tư, trong khi đồng Yên yếu hơn đã hỗ trợ thêm.

Hợp đồng cao su giao tháng 7 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 7,3 yên, tương đương 2,53%, lên 296,1 yên (1,97 USD)/kg, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2017.

Đồng yên Nhật giảm 0,18% xuống 150,19 so với đồng đô la, giúp thúc đẩy chứng khoán Nhật Bản tăng giá và thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư trên thị trường cao su vì nó khiến tài sản bằng đồng yên trở nên hợp lý hơn đối với người mua nước ngoài.

Hợp đồng cao su giao tháng 3 trên nền tảng SICOM của Singapore Exchange được giao dịch lần cuối ở mức 154,10 US cent/kg, tăng 0,65%.

Gạo vững

Giá gạo Ấn Độ tuần này duy trì ở mức cao kỷ lục ngay cả khi nhu cầu từ khách hàng châu Phi yếu đi, trong khi Việt Nam chứng kiến hoạt động giao dịch gia tăng sau kỳ nghỉ lễ.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức kỷ lục 542 USD đến 550 USD/tấn trong tuần này, không thay đổi so với tuần trước.

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm được chào ở mức 637-640 USD/tấn, so với mức 635-640 USD trước kỳ nghỉ lễ. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được báo ở mức 610 USD/tấn, giảm so với mức giá 630 USD của tuần trước, do đồng Baht yếu hơn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 17/2: