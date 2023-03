Thị trường ngày 17/3: Giá dầu rời khỏi chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp, trong khi cao su thấp nhất 2 năm

Giá dầu rời khỏi chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp

Giá dầu tăng 1%, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp, sau báo cáo Saudi Arabia và Nga thảo luận nhằm ổn định thị trường dầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/3, dầu thô Brent tăng 1,37 USD tương đương 1% lên 74,7 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas WTI tăng 74 UScent tương đương 1,1% lên 68,35 USD/thùng.

Truyền thông nhà nước Saudi Arabica cho biết, Bộ trưởng Năng lượng nước này, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman và phó Thủ tướng Nga, Alexander Novak đã gặp nhau tại thủ đô của Saudi Arabica để thảo luận những nỗ lực của OPEC+ nhằm duy trì sự cân bằng thị trường. Hai bên vẫn cam kết quyết định của OPEC+ vào tháng 10/2022 về mục tiêu cắt giảm sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2023.

Giá khí tự nhiên tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng, theo xu hướng các thị trường tài chính tăng, song mức tăng bị hạn chế sau báo cáo nhu cầu sưởi ấm giảm do dự báo thời tiết ít lạnh hơn.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York tăng 7,5 US cent tương đương 3,1% lên 2,514 USD/mmBTU.

Giá vàng tiếp đà tăng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất 1,5 tháng, do lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng tiếp diễn, sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất bất chấp rủi ro ổn định tài chính.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 1.919,31 USD/ounce, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2/2023 (1.937,28 USD/ounce) trong phiên trước đó và vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 1.923 USD/ounce.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng, sau khoản tài trợ khẩn cấp khổng lồ từ Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ cho Credit Suisse, làm giảm bớt lo ngại tình trạng hỗn loạn gây thiệt hại kinh tế ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng có thể lan rộng.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,5% lên 8.543 USD/tấn. Trong phiên trước đó, giá đồng giảm 3,7% - phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2022.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt tại Đại Liên và Singapore đều giảm, cùng với đó là giá thép tại Trung Quốc cũng giảm, do lo ngại khủng hủng ngân hàng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 2,8% xuống 902 CNY (130,75 USD/tấn), sau khi chạm 897,5 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 9/3/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore giảm 2,9% xuống 128,35 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 3,5%, thép cuộn cán nóng giảm 3,5%, thép cuộn giảm 4,6% và thép không gỉ giảm 1,1%.

Nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – đưa ra kế hoạch cắt giảm sản lượng thép thô hàng năm trong năm nay cũng gây áp lực đối với giá quặng sắt và các nguyên liệu sản xuất thép khác, cùng với đó là số liệu trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc chậm lại.

Trung Quốc sẽ một lần nữa cắt giảm sản lượng thép thô hàng năm vào năm 2023. Đây là năm thứ 3 liên tiếp chính phủ bắt buộc giới hạn sản lượng để phù hợp với chương trình giảm phát thải.

Giá cao su thấp nhất 2 năm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 2 năm, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thương Hải giảm, do lo ngại mới về cuộc khủng hoảng ngân hàng gây áp lực thị trường, cùng với đó là đồng JPY tăng mạnh cũng khiến hoạt động mua vào suy giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Osaka giảm 5,7 JPY tương đương 2,7% xuống 207,9 JPY (1,57 USD)/kg. Trong đầu phiên giao dịch, giá cao su chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021 (206,6 JPY/kg).

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 435 CNY xuống 11.570 CNY (1.676,47 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore giảm 3% xuống 128,7 US cent/kg.

Giá cà phê giảm tại Việt Nam, tăng đồng loạt tại Indonesia, New York và London

Giá cà phê thị trường nội địa Việt Nam giảm theo xu hướng thị trường toàn cầu, trong khi đó nguồn cung từ vụ thu hoạch cà phê Indonesia khan hiếm do thời tiết bất lợi.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 20 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 46.300-47.400 VND (1,96-2,01 USD)/kg, giảm so với 47.400-48.500 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 135 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London, so với mức cộng 70 USD/tấn và so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London cách đây 1 tuần.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 7,45 US cent tương đương 4,3% lên 1,8005 USD/lb – cao nhất kể từ ngày 7/3/2023.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 35 USD tương đương 1,7% lên 2.104 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE tăng 0,26 US cent tương đương 1,3% xuống 20,76 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London tăng 5,2 USD tương đương 0,9% lên 585,6 USD/tấn.

Giá ngô và đậu tương tăng, lúa mì giảm

Giá ngô tại Chicago tăng phiên thứ 3 liên tiếp do nhu cầu xuất khẩu của Mỹ tăng, trong khi giá lúa mì giảm do Liên hợp quốc thúc đẩy gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 6-1/4 US cent lên 6,32-3/4 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2023 giảm 3-3/4 US cent xuống 6,99 USD/bushel. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 2-1/4 US cent lên 14,91-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống 14,78 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 28/2/2023.

Giá gạo tăng tại Việt Nam, giảm tại Ấn Độ và Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng, chủ yếu sang Trung Quốc, trong khi giá gạo tại các nước xuất khẩu hàng đầu - Ấn Độ và Thái Lan – chịu áp lực giảm, bởi đồng nội tệ suy yếu.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 450 USD/tấn, tăng so với 440-445 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 382-387 USD/tấn, giảm so với 385-390 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 455 USD/tấn, giảm nhẹ so với 460 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Giá dầu cọ thấp nhất 1 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, chịu áp lực giảm bởi giá dầu thực vật khác suy yếu và lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 32 ringgit tương đương 0,81% xuống 3.935 ringgit (874,44 USD)/tấn. Giá dầu cọ giảm phiên thứ 4 liên tiếp trong 5 phiên xuống mức thấp nhất kể từ ngày 15/2/2023.

