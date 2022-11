Thị trường ngày 18/11: Giá dầu giảm hơn 3%, vàng giảm, quặng sắt, cao su, gạo tăng

Dầu giảm hơn 3%

Giá dầu giảm hơn 3% do số lượng ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đang tăng và lãi suất của Mỹ có thể tăng cao hơn so với dự kiến hiện nay gây áp lực cho nhu cầu.

Chốt phiên 17/11, dầu thô Brent giảm 3,08 USD hay 3,3% xuống 89,78 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 3,95 USD hay 4,6% xuống 81,64 USD/thùng.

James Bullard Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tại St. Louis cho biết một quy tắc chính sách tiền tệ cơ bản sẽ yếu cầu lãi suất tăng lên ít nhất khoảng 5%, trong khi các giả định chặt chẽ hơn sẽ khuyến nghị lãi suất lên trên 7%.

USD cũng tăng, một đồng USD mạnh khiến dầu mỏ đắt hơn cho người giữ các ngoại tệ khác.

Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày đang tăng và các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã yêu cầu giảm khối lượng dầu thô từ Saudi Arabia trong tháng 12, trong khi việc mua dầu thô từ Nga cũng đang chậm lại.

Ba Lan và NATO cho biết tên lửa bị rơi ở Ba Lan, nước thành viên của NATO có thể do hệ thống phòng không của Ukraine bắn lạc đường và không phải do Nga tấn công, làm giảm bớt lo sợ leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine.

Dầu có một số hỗ trợ từ số liệu chính thức cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm hơn 5 triệu thùng trong tuần trước.

Nguồn cung trong tháng 11 cũng thắt chặt do OPEC và các đồng minh thực hiện các biện pháp kiểm soát sản lượng mới nhất để hỗ trợ thị trường.

Vàng giảm gần 1%

Giá vàng thoái lui gần 1% do USD phục hồi, trong khi những bình luận gần đây từ các quan chức Fed báo hiệu tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 1.760,43 USD/ounce sau khi giảm xuống 1.753,6 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,7% xuống 1.763 USD/ounce.

Chỉ số USD tăng 0,3% khiến vàng đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Đồng thoái lui

Giá đồng tiếp tục giảm bởi USD mạnh lên và lo ngại nhu cầu sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng ở Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm 2% xuống 8.125 USD/tấn sau khi giảm 1% trong phiên liền trước.

Đồng Comex của Mỹ giảm 2,3% xuống 3,69 USD/lb.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt làm dấy lên lo ngại mới về việc phong tỏa ở Trung Quốc khiến chứng khoán giảm.

Đồng chạm mức cao nhất trong gần 5 tháng trong ngày 14/11 do tin tức Trung Quốc nới lỏng một số hạn chế về Covid-19 và đưa ra các bước hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang khó khăn của nước này.

Cũng gây sức ép lên thị trường là chỉ số USD tăng sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ mạnh làm dấy lên nghi ngờ rằng Fed có thể dừng việc tăng lãi suất mạnh mẽ của mình.

Chênh lệch giữa đồng giao ngay và hợp đồng giao sau 3 tháng tiếp tục tăng thành trừ lùi 35 USD/tấn, cao nhất trong 8 tháng.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt Đại Liên đóng cửa tăng trong một phiên giao dịch đầy biến động, với các nhà đầu tư đặt cược rằng Trung Quốc sẽ tung thêm nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của mình.

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, ổn định việc làm và giá cả trong nỗ lực củng cố và cải thiện đà đi lên của nền kinh tế.

Quặng sắt giao tháng 1/2023 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1,7% lên 740 CNY (103,85 USD)/tấn sau khi biến động tăng và giảm trong suốt phiên này.

Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 12 tăng 0,2% lên 97,2 USD/tấn.

Quặng sắt đã có giai đoạn phục hồi mạnh sau đợt bán tháo hồi tháng 10, được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng các hành động chính sách gần đây ở Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với thép và nguyên liệu thô của họ.

Trung Quốc đã nới lỏng một số hạn chế về Covid-19 và công bố các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản ốm yếu.

Moody vẫn duy trì triển vọng tiêu cực với lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc do dự đoán doanh số bán bất động sản tiếp tục yếu.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng theo hướng tăng tại thị trường Thượng Hải, sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc tái khẳng định hỗ trợ chính sách mạnh hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù chứng khoán trong nước yếu hơn đã hạn chế đà tăng.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1 JPY hay 0,5% lên 217,9 JPY (1,56 USD)/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 1/2023 tăng 180 CNY lên 12.810 CNY (1.797 USD)/tấn.

Những tháng qua đã chứng kiến lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu cao su đang chậm lại tại Trung Quốc do nước này vật lộn với khủng hoảng bất động sản, các đợt nắng nóng làm gián đoạn sản xuất và việc phong tỏa kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động công nghiệp và tiêu dùng.

Giá gạo Ấn Độ tăng do nhu cầu mạnh

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ tăng trong tuần này do nhu cầu ở nước ngoài tăng và do chính phủ tích cực mua lúa để khuyến khích sản lượng tăng trong nước.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng lên 373 – 378 USD/tấn từ mức 370 – 375 USD/tấn trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu cũng tăng.

Ấn Độ đã nâng giá mua lúa vụ mới từ nông dân thêm 5,2%, tăng mạnh nhất trong 5 năm, do New Delhi khuyến khích nông dân tăng diện tích trồng và sản lượng.

Trong khi đó, sản lượng từ vụ lúa lớn thứ hai của Bangladesh có thể đạt 17 triệu tấn, vượt mục tiêu 16 triệu tấn, do nông dân tăng diện tích trồng khi giá tăng cao. Bangladesh đang vật lộn để tăng cường dự trữ sau khi lũ lụt trên diện rộng.

Tại Thái Lan giá gạo 5% tấm ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 tại 410 – 425 USD/tấn. Các thương nhân cho rằng sự gia tăng này là do đồng baht tăng, làm giảm lợi nhuận của các nhà xuất khẩu từ việc bán hàng ở nước ngoài.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi tại 435 – 430 USD/tấn FOB.

Một thương gia tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu gạo Việt Nam cao hơn so với dự đoán trước đây và xuất khẩu của năm nay sẽ vượt mục tiêu chính thức 6,3 – 6,5 triệu tấn.

Đường thô giảm từ mức đỉnh 7 tháng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa giảm 0,54 US cent hay 2,7% xuống 19,73 US cent/lb sau khi tăng lên mức đỉnh 7 tháng tại 20,44 US cent trong phiên liền trước.

Các đại lý cho biết về mặt kỹ thuật thị trường đã mua quá nhiều sau khi tăng mạnh gần đây, vì thế sự sụt giảm không nằm ngoài dự đoán.

Giá dầu yếu và USD tăng bổ sung thêm áp lực cho đường.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 11,2 USD hay 2,1% xuống 533,4 USD/tấn.

Các nhà máy đường của Ấn Độ đã sản xuất 2 triệu tấn đường trong niên vụ này bắt đầu từ 1/10, không đổi so với một năm trước, theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ.

Cà phê arabica thấp nhất 16 tháng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa giảm 2,05 US cent hay 1,3% xuống 1,5635 USD/lb, trước đó giá đã chạm mức thấp nhất 16 tháng tại 1,5405 USD.

Fitch Solutions cho biết thị trường có thể giảm hơn nữa trong ngắn hạn do nhu cầu toàn cầu yếu và nguồn cung cải thiện ở Brazil, nước sản xuất hàng đầu.

Đồng real của Brazil và đồng peso của Colombia suy yếu hiện nay cũng tiếp tục khuyến khích doanh số xuất khẩu.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2023 tăng 26 USD hay 1,5% lên 1.818 USD/tấn.

Giá cà phê tại Việt Nam giảm theo các manh mối trên thế giới và nguồn cung vụ thu hoạch mới, trong khi mức cộng tại Indonesia tiếp tục tăng do nguồn cung thắt chặt.

Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức 38.900 – 40.100 đồng (1,57 – 1,62 USD)/kg, giảm từ mức 39.700 – 41.300 đồng một tuần trước.

Các thương nhân đã chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 60 – 70 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE London, không đổi so với một tuần trước.

Cà phê vụ mới đã bắt đầu ra thị trường nhưng không nhiều vì chúng đang trải qua quá trình sấy khô.

Tại Indonesia, cà phê robusta Sumatran được chào bánở mức cộng 50 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2023, tăng từ mức cộng 40 USD trong tuần trước, do nguồn cung cà phê yếu.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 18/11