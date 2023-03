Thị trường ngày 18/3: Giá dầu giảm trở lại, vàng tiến gần ngưỡng 2.000 USD/ounce

Ảnh minh họa

Giá dầu tiếp tục giảm 2,3%

Giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng, do lo ngại về lĩnh vực ngân hàng khiến cả hai loại dầu đều có tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/3, dầu thô Brent giảm 1,73 USD tương đương 2,3% xuống 72,97 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,61 USD tương đương 2,4% xuống 66,74 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm gần 12% - tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2022. Giá dầu WTI giảm 13% - tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2022.

Giá dầu WTI trong tuần này giảm xuống dưới 70 USD/thùng – lần đầu tiên – kể từ tháng 12/2021, có thể thúc đẩy chính phủ Mỹ bắt đầu đổ đầy kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược và thúc đẩy nhu cầu.

Giá dầu giảm theo xu hướng thị trường chứng khoán giảm, do khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng và lo ngại về suy thoái kinh tế có thể xảy ra.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 3 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 7% xuống mức thấp nhất 3 tuần, do dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 17,6 US cent tương đương 7% xuống 2,338 USD/mmBTU. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm 3,2% sau khi giảm 19% trong tuần trước đó.

Giá vàng tiến gần ngưỡng 2.000 USD/ounce

Giá vàng tăng hơn 2%, do làn sóng khủng hoảng ngân hàng làm rung chuyển thị trường toàn cầu và đẩy giá vàng có tuần tăng mạnh nhất 3 năm, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ít tích cực hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 2,8% lên 1.971,95 USD/ounce - cao nhất kể từ tháng 4/2022. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 5,6% - tuần tăng mạnh nhát kể từ tháng 3/2020. Vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York tăng 2,6% lên 1.973,5 USD/ounce.

Đồng USD và thị trường chứng khoán giảm, khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn. Mặc dù, vàng được xem là công cụ chống lại những bất ổn kinh tế, song chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng khi lãi suất tăng.

Giá đồng tiếp đà tăng

Giá đồng tăng, song không đủ bù đắp mức giảm hồi đầu tuần, do cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng, làm tăng nguy cơ phá sản ngân hàng và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,8% lên 8.584,5 USD/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá đồng giảm hơn 3%.

Trong phiên ngày 15/3/2023, giá đồng giảm 3,7% do sự sụp đổ của 2 công ty cho vay cỡ trung bình của Mỹ, sau đó là cuộc khủng hoảng nhấn chìm Credit Suisse của Thụy Sĩ. Giá đồng chạm mức thấp nhất 10 tuần (8.442 USD/tấn) trong phiên trước đó.

Giá quặng sắt và thép cây tăng nhẹ

Giá quặng sắt tại Đại Liên và Singapore tăng nhẹ, do lo ngại về tình trạng khủng hoảng ngân hàng giảm bớt, song mức tăng bị hạn chế do khả năng hạn chế sản lượng thép tại Trung Quốc trong năm nay.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên tăng 0,4% lên 915 CNY (133,1 USD/tấn). Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá đồng giảm hơn 2% và có tuần giảm đầu tiên trong 6 tuần.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore tăng 0,5% lên 129,85 USD/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá quặng sắt chạm 126,85 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 9/3/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,2%, thép cuộn cán nóng tăng 0,1%, trong khi thép cuộn giảm 0,6%, thép không gỉ không thay đổi.

Giá cao su tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng song có tuần giảm, do các thương nhân vẫn thận trọng trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu thắt chặt và lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Osaka (OSE) tăng 0,6 JPY tương đương 0,3% lên 208,5 JPY (1,57 USD)/kg. Giá cao su trên sàn OSE tăng lần đầu tiên trong 11 phiên, song có tuần giảm 4,9% - tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 55 CNY xuống 11.675 CNY (1.699,49 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore tăng 0,5% lên 130,2 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE giảm 3,45 US cent tương đương 1,9% xuống 1,766 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 40 USD tương đương 1,9% xuống 2.064 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE giảm 0,09 US cent tương đương 0,4% xuống 20,67 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 0,5 USD tương đương 0,1% xuống 585,1 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì và ngô trên sàn Chicago có tuần tăng – lần đầu tiên – trong 5 tuần, do nhu cầu đối với xuất khẩu ngô Mỹ tăng và lo ngại về thỏa thuận gia hạn ngũ cốc tại Biển Đen.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 11-1/2 US cent lên 7,1-1/2 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá lúa mì có tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 1-1/2 US cent lên 6,34-1/4 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá ngô có tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 15 US cent xuống 14,76-1/2 USD/bushel và có tuần giảm thứ 5 liên tiếp.

Giá dầu cọ tuần giảm thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia có tuần giảm thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất 6 tuần, theo xu hướng giá dầu đậu tương suy giảm, song số liệu xuất khẩu tăng mạnh đã hạn chế đà suy giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 0,31% xuống 3.921 ringgit (874,64 USD)/tấn. Giá dầu cọ giảm 3 phiên liên tiếp và có tuần giảm 4,2%, trong bối cảnh lo ngại đóng cửa một số ngân hàng của Mỹ và trở ngại tại công ty cho vay Credit Suisse của Thụy Sĩ, sẽ thúc đẩy 1 cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu.

