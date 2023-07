Thị trường ngày 18/7: Giá dầu, đồng, sắt thép và đường đồng loạt giảm, khí tự nhiên thấp nhất 3 tuần

Giá dầu giảm hơn 1,5%

Giá dầu giảm hơn 1,5%, sau tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thấp hơn so với dự kiến, dấy lên mối hoài nghi về nhu cầu tại nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, và sự khởi động một phần sản lượng bị đình trệ của Libya cũng gây áp lực giá.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/7, dầu thô Brent giảm 1,37 USD tương đương 1,7% xuống 78,5 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,27 USD tương đương 1,7% xuống 74,15 USD/thùng. Đây là phiên giảm thứ 2 liên tiếp đối với cả hai loại dầu.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý 2/2023 tăng 6,3%, so với dự báo tăng 7,3% của các nhà phân tích, do sự hồi phục chậm sau đại dịch.

Giá dầu chịu áp lực giảm từ việc nối lại sản lượng tại 2 trong số 3 mỏ dầu của Libya bị đóng cửa vào tuần trước.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 3 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1% xuống mức thấp nhất 3 tuần, do sản lượng tăng và dự báo thời tiết trong 2 tuần tới ít nóng hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 2,7 US cent tương đương 1,1% xuống 2,512 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 20/6/2023 – phiên thứ 3 liên tiếp.

Giá vàng thay đổi nhẹ

Giá vàng thay đổi nhẹ, khi các thương nhân vẫn hoài nghi về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sớm đưa ra tín hiệu kết thúc lộ trình thắt chặt tiền tệ hay không?

Vàng giao ngay trên sàn LBMA duy trì vững ở mức 1.953,91 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 1.956,4 USD/ounce.

Đồng USD chạm gần mức thấp nhất hơn 1 năm, khiến vàng trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, sau số liệu kinh tế yếu kém từ nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – làm giảm kỳ vọng nhu cầu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 2,2% xuống 8.486,5 USD/tấn, sau khi tăng 3,6% trong tuần trước đó.

Số liệu quý 2/2023 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 0,8% so với quý trước đó, do nhu cầu trong và ngoài nước suy yếu.

Giá các kim loại cơ bản giảm bất chấp đồng USD chạm mức thấp nhất 15 tháng, sau tuần giảm mạnh nhất trong năm.

Giá quặng sắt rời khỏi mốc cao nhất nhiều tháng, thép, than luyện cốc và than cốc đều giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore đều rời khỏi mốc cao nhất nhiều tháng đạt được trong phiên trước đó, do các thương nhân cân nhắc gói dữ liệu kinh tế hỗn hợp từ Trung Quốc với kỳ vọng có thêm các biện pháp kích thích.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,9% xuống 832,5 CNY (116,05 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 4 tháng trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore giảm 1,7% xuống 112,3 USD/tấn, sau khi tăng 4 phiên liên tiếp lên mức cao nhất 3 tháng trong phiên trước đó.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,6%, thép cuộn cán nóng giảm 1,5%, thép cuộn giảm 2,1% và thép không gỉ giảm 1,5%.

Trên sàn Đại Liên, giá than luyện cốc và than cốc đều giảm 1,8% và 1,9% theo thứ tự lần lượt.

Trong tháng 6/2023, sản lượng công nghiệp Trung Quốc đứng đầu dự báo với mức tăng 4,4% so với cùng tháng năm ngoái. Sản lượng thép thô tăng 1,1% so với tháng trước đó và tăng 0,4% so với cùng tháng năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số bán bất động sản giảm mạnh so với tháng trước đó và giảm mạnh nhất trong năm nay, trong khi đầu tư giảm mạnh với 2 con số.

Đồng thời, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2023 giảm mạnh nhất trong 3 năm.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE giảm 5 US cent tương đương 3,1% xuống 1,558 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London tăng 12 USD tương đương 0,5% lên 2.552 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE giảm 0,52 US cent tương đương 2,1% xuống 23,8 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 2 tuần trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 16,3 USD tương đương 2,4% xuống 669,4 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô giảm, đậu tương tăng

Giá ngũ cốc tại Mỹ giảm, khi Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu tại Biển Đen.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì giảm 7-3/4 US cent xuống 6,53-3/4 USD/bushel và giá ngô giảm 7-3/4 US cent xuống 5,06 USD/bushel. Trong khi đó, giá đậu tương tăng 7-1/4 US cent lên 13,78 USD/bushel.

Giá lúa mì và ngô giảm sau khi tăng lên mức cao nhất 2 tuần trong đầu phiên giao dịch, khi Nga tuyên bố rời bỏ thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Nga từ lâu đã đe dọa từ bỏ cái được gọi là không đáp ứng yêu cầu nới lỏng các quy định đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, do xuất khẩu trong tháng 7/2023 tăng đã nâng đỡ thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 34 ringgit tương đương 0,87% lên 3.933 ringgit (866,87 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 18/7