Thị trường ngày 18/7: Giá dầu tăng mạnh 2%, vàng quay đầu giảm, quặng sắt thấp nhất 3 tuần

Giá dầu tăng 2%

Giá dầu tăng 2%, do tồn trữ dầu thô tại Mỹ thấp hơn nhiều so với dự kiến và đồng USD suy yếu, làm lu mờ các dấu hiệu tăng trưởng kinh tế yếu kém tại Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/7, dầu thô Brent tăng 1,35 USD tương đương 1,6% lên 85,08 USD/thùng và dầu WTI tăng 2,09 USD tương đương 2,6% lên 82,85 USD/thùng.

Trong phiên ngày 16/7/2024, giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14/6/2024 và dầu WTI chạm mức thấp nhất kể từ ngày 21/6/2024. Khoảng cách giữa giá dầu Brent và WTI thu hẹp còn 3,65 USD/thùng – thấp nhất kể từ tháng 10/2023.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc ngày 12/7/2024 công ty này đã lấy 4,9 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho dự trữ. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích giảm 30.000 thùng và giảm 4,4 triệu thùng báo cáo từ Viện Dầu mỏ Mỹ (EIA).

Đồng thời, đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá dầu, sau khi đồng USD chạm mức thấp nhất 17 tuần so với giỏ các đồng tiền chủ chốt khác.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 10 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 7% xuống mức thấp nhất 10 tuần, do dự báo thời tiết trong 2 tuần tới mát hơn so với dự kiến trước đó và lượng khí cấp cho các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm, bởi Freeport LNG tại Texas đóng cửa do cơn bão Beryl.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn New York giảm 15,3 US cent tương đương 7% xuống 2,035 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 2/5/2024.

Giá vàng quay đầu giảm

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên trước đó, do gia tăng lạc quan về việc cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tháng 9/2024 và đồng USD suy yếu thúc đẩy nhu cầu,

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,6% xuống 2.454,98 USD/ounce, do hoạt động bán ra chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục 2.482,29 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn New York giảm 0,3% xuống 2.459,9 USD/ounce.

Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng và gây áp lực đối với đồng USD, khiến vàng trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng USD giảm 0,5% xuống mức thấp nhất gần 4 tháng so với giỏ các đồng tiền chủ chốt.

Giá đồng giảm, chì cao nhất 1 tuần

Giá đồng giảm, do lo ngại nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu và tồn trữ tăng.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,4% xuống 9.627 USD/tấn, sau khi giảm 1,5% trong phiên ngày 16/7/2024.

Đồng USD suy yếu khiến hàng hóa được định giá bằng đồng USD rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá chì trên sàn London tăng 0,3% lên 2.189,5 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 2.224,5 USD/tấn – cao nhất 1 tuần, do tồn trữ giảm 18.675 tấn xuống mức thấp nhất 1 tháng.

Giá quặng sắt thấp nhất 3 tuần, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm xuống mức thấp nhất gần 3 tuần, được củng cố bởi nhu cầu mùa vụ tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – giảm và nguồn cung toàn cầu tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên giảm gần 2,7% xuống 805 CNY (110,78 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 26/6/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Singapore giảm 2,34% xuống 104,85 USD/tấn. Trong phiên có lúc chạm 104,3 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 28/6/2024.

Giá quặng sắt giảm trong bối cảnh lo ngại nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu, khi nguồn cung toàn cầu tăng, nhà phân tích ANZ cho biết.

Số liệu chính thức cho thấy, đầu tư bất động sản tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024 giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh số bán nhà tính theo diện tích sàn giảm 19%.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây và thép cuộn giảm 1,5%, thép cuộn cán nóng giảm 1,64%, thép không gỉ giảm 0,83%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, theo xu hướng giá cao su tổng hợp tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Osaka (OSE) tăng 4,2 JPY tương đương 1,32% lên 322,8 JPY (2,04 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 110 CNY tương đương 0,76% lên 14.520 CNY (1.997,66 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Singapore tăng 0,6% lên 162,3 US cent/kg.

Giá cà phê duy trì vững

Giá cà phê duy trì gần mức cao đỉnh điểm, được củng cố bởi nguồn cung tại các nước sản xuất hàng đầu – Brazil và Việt Nam – giảm.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London duy trì vững ở mức 4.570 USD/tấn, gần với mức cao kỷ lục 4.681 USD/tấn trong tuần trước đó.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn ICE giảm 0,45 US cent tương đương 0,2% xuống 2,4315 USD/lb. Trong tuần trước, giá cà phê đạt mức cao nhất 2,5 năm (2,553 USD/lb).

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE giảm 0,26 US cent tương đương 1,3% xuống 19,36 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London giảm 0,8% xuống 555,7 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương diễn biến trái chiều

Giá lúa mì tại Mỹ tăng 1,5%, do hoạt động mua vào kiếm lời sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2024 tăng 9-3/4 US cent lên 5,4-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống 5,25-1/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 11/3/2024. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 3-1/4 US cent lên 4,12 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 8/2024 tăng 5-1/2 US cent lên 10,96 USD/bushel, trong khi giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2024 giảm 1 US cent xuống 10,42-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được thúc đẩy bởi ước tính xuất khẩu từ nước sản xuất dầu cọ lớn thứ 2 thế giới tăng, song đà tăng bị hạn chế bởi đồng ringgit tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 9 ringgit tương đương 0,23% lên 3.934 ringgit (844,21 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 18/7