Thị trường ngày 2/9: Giá dầu cao nhất hơn 7 tháng, vàng, đồng, sắt thép và đường đồng loạt tăng

Ảnh minh họa

Giá dầu cao nhất hơn 7 tháng

Giá dầu tăng lên mức cao nhất hơn 7 tháng và rời khỏi chuỗi giảm 2 tuần liên tiếp, được thúc đẩy bởi dự kiến nguồn cung thắt chặt.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/9, dầu thô Brent tăng 1,66 USD tương đương 1,9% lên 88,49 USD/thùng, trước đó trong phiên tăng lên 88,75 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 27/1/2023 và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,39 USD tương đương 1,7% lên 85,02 USD/thùng, trước đó trong phiên đạt 85,81 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 16/11/2022. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 4,8% - tuần tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 7/20023. Giá dầu WTI tăng 7,2% - tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023.

Saudi Arabia dự kiến sẽ gia hạn việc cắt giảm dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày đến tháng 10/2023, kéo dài hạn chế nguồn cung do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+ đã hỗ trợ giá dầu.

Nga – nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới – đã đồng ý với các đối tác của OPEC+, về việc cắt giảm dầu xuất khẩu trong tháng tới, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết.

Giá khí tự nhiên thay đổi nhẹ

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thay đổi nhẹ, do sản lượng khí tự nhiên hàng ngày giảm và dự báo thời tiết tiếp tục nóng bù đắp dự kiến lượng khí đốt sử dụng trong tuần tới giảm, một phần do kỳ nghỉ lễ ngày Lao động kéo dài 3 ngày của Mỹ.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn New York giảm 0,3 US cent tương đương 0,1% xuống 2,765 USD/mmBTU. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng 9%, sau khi giảm 1% trong tuần trước đó.

Giá vàng tăng nhẹ, bạch kim giảm

Giá vàng cắt giảm mức tăng ban đầu, song vẫn có tuần tăng sau khi tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng, thúc đẩy đặt cược về việc tạm dừng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 1.940,94 USD/ounce, sau khi tăng 0,6% trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 1,4% sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng trong phiên ngày 31/8/2023 và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 0,1% lên 1.967,1 USD/ounce.

Hoạt động sản xuất của Mỹ giảm tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 8/2023, song tốc độ giảm chậm lại, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD xói mòn mức giảm ban đầu sau số liệu sản xuất, điều này gây áp lực đối với giá vàng không sinh lời.

Giá bạch kim giảm 0,6% xuống 961,58 USD/ounce, song có tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

Giá đồng cao nhất 4 tuần

Giá đồng đạt mức cao nhất 4 tuần, do lạc quan về sự hồi phục kinh tế tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, song mức tăng bị hạn chế sau khi đồng USD tăng mạnh bởi số liệu việc làm của Mỹ tăng.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,9% lên 8.502 USD/tấn, sau khi đạt 8.599 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 4/8/2023. Tính đến nay, giá đồng tăng 3,6% kể từ ngày 17/8/2023.

Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 8/2023 tăng 187.000 việc làm, vượt dự báo của các nhà phân tích là 170.0000 việc làm.

Chỉ số đồng USD tăng do thị trường lao động tăng mạnh, mặc dù có một số dấu hiệu suy giảm. Đồng USD tăng khiến hàng hóa được định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá quặng sắt có tuần tăng thứ 4 liên tiếp, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên có tuần tăng thứ 4 liên tiếp, được hỗ trợ bởi các biện pháp mới của Trung Quốc nhằm thúc đẩy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn và củng cố niềm tin, song tồn trữ ở mức cao và lo ngại về việc hạn chế sản lượng thép tại Trung Quốc đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 0,48% lên 845,5 CNY (116,4 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 3,2%.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Singapore giảm 0,33% xuống 115,95 USD/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá quặng sắt tăng 3,3%.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,29%, thép cuộn cán nóng tăng 2,05%, thép cuộn tăng 1,27% và thép không gỉ tăng 0,63%.

Tổng giám đốc Baoshan Iron & Steel 600019.SS thuộc sở hữu nhà nước cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục hạn chế sản lượng thép trong năm nay.

Tồn trữ quặng sắt tại Portside trong tuần tính đến ngày 1/9/2023 tăng 942.800 tấn lên 121,27 triệu tấn, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Giá thép tăng do chi phí nguyên vật liệu tăng cao và dự kiến nhu cầu trong tháng 9/2023 được cải thiện.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất gần 6 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất gần 6 tháng, sau các biện pháp bổ sung của Bắc Kinh nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang bị khủng hoảng, dấy lên kỳ vọng nhu cầu hồi phục và đẩy thị trường cao su tại Thượng Hải tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Osaka tăng 10 JPY tương đương 4,7% lên 224,2 JPY (1,5 USD)/kg – cao nhất kể từ ngày 7/3/2023. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 5,8% - tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 800 CNY lên 14.160 CNY (1.950 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 10/3/2022.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London giảm 7 USD tương đương 0,3% xuống 2.482 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE giảm 2,6 US cent tương đương 1,7% xuống 1,519 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn London tăng 12,8 USD tương đương 1,8% lên 728 USD/tấn, hướng tới mức cao nhất 12 năm (740,2 USD/tấn) đạt được hồi đầu tuần.

Đồng thời, giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE tăng 0,75 US cent tương đương 3% lên 25,81 US cent/lb.

Thị trường đường được hỗ trợ bởi lo ngại về sản lượng mía đường tại Ấn Độ và Thái Lan, do thời tiết khô đe dọa năng suất cây trồng.

Giá lúa mì giảm, đậu tương và ngô tăng

Giá lúa mì tại Mỹ giảm, do thị trường cân nhắc tồn trữ toàn cầu thắt chặt trước triển vọng sản lượng lúa mì tại Nga tăng mạnh và nỗ lực gia hạn thỏa thuận ngũ cốc tại Biển Đen.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì giảm 6-1/2 US cent xuống 5,95-1/2 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá lúa mì giảm 4,22% - tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Giá đậu tương tăng 1/2 US cent lên 13,69-1/4 USD/bushel, song có tuần giảm 1,33%. Giá ngô tăng 3-1/4 US cent lên 4,81-1/2 USD/bushel, song có tuần giảm 1,33%.

Giá dầu cọ tăng nhẹ

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, sau khi số liệu xuất khẩu được công bố.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 30 ringgit tương đương 0,75% lên 4.040 ringgit (869,75 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 2,12%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 2/9