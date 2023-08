Thị trường ngày 30/8: Giá dầu, vàng, đồng và cà phê đồng loạt tăng, ca cao cao nhất 46 năm

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng 1%

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng do đồng USD giảm, trong khi cung cầu năng lượng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Idalia đổ bộ vào Florida trong tuần này.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/8, dầu thô Brent tăng 1,07 USD tương đương 1,3% lên 85,49 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,06 USD tương đương 1,3% lên 81,86 USD/thùng.

Chỉ số đồng USD giảm, sau số liệu cho thấy rằng cơ hội việc làm tại Mỹ - thước đo nhu cầu lao động – giảm trong tháng 7/2023. Các chuyên gia cho biết, sự yếu kém trong thị trường lao động có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Đồng USD suy yếu khiến giá dầu trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn được hỗ trợ bởi tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần gần nhất giảm 3,3 triệu thùng.

Giá khí tự nhiên giảm 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%, do cơn bão lớn ảnh hưởng đến nhu cầu, dự báo thời tiết bớt nóng hơn và mức sử dụng khí đốt trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn New York giảm 2,3 US cent tương đương 0,9% xuống 2,556 USD/mmBTU. Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2023 thay đổi nhẹ ở mức 2,67 USD/mmBTU.

Giá vàng cao nhất 3 tuần, bạch kim cao nhất 1 tháng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất 3 tuần, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau chỉ số thị trường lao động suy yếu, làm dấy lên mối hoài nghi về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lần nữa.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,9% lên 1.936,84 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 0,9% lên 1.965,1 USD/ounce.

Đồng USD giảm so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, sau số liệu cho thấy rằng cơ hội việc làm tại Mỹ trong tháng 7/2023 giảm. Cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm cũng thúc đẩy giá vàng tăng.

Đồng thời, giá bạch kim tăng 1,5% lên 978,45 USD/ounce – cao nhất 1 tháng.

Giá đồng tăng , kẽm cao nhất 2 tuần

Giá đồng tăng, do đồng USD giảm và các quỹ giảm đặt cược vào giá thấp hơn, sau khi nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – chuyển sang thúc đẩy thị trường nhà ở và chứng khoán đang gặp khó khăn.

Giá đồng trên sàn London tăng 1,2% lên 8.453 USD/tấn.

Giá đồng tại châu Âu tăng sau khi chỉ số đồng USD giảm, do cơ hội việc làm tại Mỹ trong tháng 7/2023 giảm.

Đồng USD suy yếu khiến hàng hóa định giá bằng đồng USD rẻ hơn so với tiền tệ khác, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu.

Giá kẽm trên sàn London tăng lên 2.448 USD/tấn – cao nhất 2 tuần, do kỳ vọng nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng của Trung Quốc tăng mạnh, khi nước này bước vào thời kỳ cao điểm.

Giá quặng sắt và thép cây tiếp đà giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm tiếp, do các thương nhân thận trọng chờ đợi các dấu hiệu rõ ràng về nhu cầu thép hạ nguồn được cải thiện và biên lợi nhuận thép giảm, bất chấp 1 loạt các biện pháp kích thích được đưa ra vào cuối tuần nhằm vực dậy thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên giảm 1,04% xuống 810,5 CNY (111,22 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Singapore tăng 0,29% lên 112,6 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,41%, thép cuộn cán nóng giảm 0,98%, thép không gỉ giảm 0,88%, trong khi thép cuộn tăng 0,3%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 10 phiên liên tiếp, theo xu hướng giá cao su tại Thượng Hải giảm và nhà sản xuất ô tô hàng đầu - Toyota Motor – đình chỉ hoạt động tất cả 14 nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Osaka giảm 2,4 JPY tương đương 1,1% xuống 212,2 JPY (1,45 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 95 CNY xuống 13.180 CNY (1.807,76 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Singapore tăng 0,3% lên 134,8 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London tăng 12 USD tương đương 0,5% lên 2.449 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE tăng 0,35 US cent tương đương 0,2% lên 1,531 USD/lb.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1,2 triệu tấn, tương đương 20 triệu bao (60 kg).

Giá ca cao cao nhất 46 năm

Giá ca cao trên sàn London tăng lên mức cao nhất 46 năm, được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London tăng 90 GBP tương đương 3,2% lên 2.886 GBP/tấn, sau khi đạt 2.888 GBP/tấn – cao nhất 46 năm.

Đồng thời, giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 113 USD tương đương 3,3% lên 3.588 USD/tấn.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE giảm 0,12 US cent tương đương 0,5% xuống 25,45 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 2 tháng (25,68 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn London tăng 15,5 USD tương đương 2,2% lên 724,9 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương và ngô tại Chicago giảm, sau số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy rằng sự sụt giảm năng suất cây trồng thấp hơn so với dự kiến.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương giảm 13-1/2 US cent xuống 13,92-1/2 USD/bushel. Giá ngô giảm 9-1/2 US cent xuống 4,86-3/4 USD/bushel và giá lúa mì giảm 16-1/2 US cent xuống 6-1/2 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/8/2023.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, được hỗ trợ bởi đồng ringgit suy yếu, song lo ngại dư cung và giá dầu thực vật khác suy yếu đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 20 ringgit tương đương 0,51% lên 3.930 ringgit (846,44 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 30/8