Thị trường ngày 29/8: Giá dầu duy trì vững, vàng, đồng, đường, đậu tương và ngô đồng loạt tăng, cao su cao nhất 5,5 tháng

Giá dầu duy trì vững

Giá dầu duy trì vững, chịu áp lực bởi lo ngại việc Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất ảnh hưởng đến nhu cầu, song được hỗ trợ bởi khả năng gián đoạn nguồn cung do cơn bão nhiệt đới ngoài khơi bờ Vịnh Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/8, dầu thô Brent giảm 6 US cent xuống 84,42 USD/thùng, sau khi đạt mức cao hơn 85 USD/thùng trong đầu phiên giao dịch, trong khi dầu thô Tây Texas WTI tăng 27 US cent tương đương 0,3% lên 80,1 USD/thùng.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân – thước đo lạm phát ưa thích của Fed sẽ được đưa ra vào thứ năm và số liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ sáu.

Cơn bão nhiệt đới Idalia dự kiến sẽ mạnh lên thành bão lớn vào ngày thứ hai (28/8/2023) khi tiến vào bờ Vịnh Florida. Một số lo ngại cơn bão có thể ảnh hưởng đến phía đông nơi sản xuất dầu thô bờ Vịnh Mỹ.

Giá dầu vẫn duy trì ở mức trên 80 USD/thùng, được hỗ trợ bởi tồn trữ dầu giảm và việc cắt giảm nguồn cung từ nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC+. Đồng thời, các nhà phân tích cho biết, Saudi Arabia dự kiến sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày đến tháng 10/2023, khi vương quốc này tìm cách hỗ trợ thị trường.

Giá khí tự nhiên cao nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2% lên mức cao nhất 1 tuần, do dự báo thời tiết nóng hơn, nhu cầu trong tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó và giá khí đốt trên toàn cầu tăng do lo ngại công nhân có thể đình công tại nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Chevron của Mỹ tại Australia.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn New York tăng 3,9 US cent tương đương 1,5% lên 2,579 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 21/8/2023. Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2023 tăng 3 US cent lên 2,68 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng, được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi 1 loạt số liệu kinh tế Mỹ trong tuần này để có thêm manh mối về triển vọng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 1.919,41 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 0,4% lên 1.946,8 USD/ounce.

Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống dưới mức đỉnh gần đây.

Tập trung trong tuần này sẽ là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ và số liệu bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 8/2023 để hiểu rõ hơn về sức mạnh của nền kinh tế.

Giá đồng tại Thượng Hải tăng

Giá đồng tại Thượng Hải tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi các biện pháp mới nhất của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán, song lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất đã hạn chế đà tăng.

Giá đồng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 0,1% lên 68.900 CNY (9446,77 USD)/tấn, sau khi tăng 1,1% trong tuần trước đó.

Sở giao dịch Kim loại London đóng cửa nghỉ lễ Summer Bank.

Đồng USD tăng trong bối cảnh lo ngại việc tăng lãi suất, điều này cũng gây áp lực đối với giá đồng. Đồng USD tăng mạnh khiến hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn so với tiền tệ khác.

Tồn trữ đồng tại Thượng Hải trong tuần trước tăng 3,5%, trong khi vẫn ở mức thấp 10 tháng.

Giá quặng sắt và thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, khi các thương nhân chờ đợi sau đợt tăng giá vào tuần trước, được thúc đẩy bởi lạc quan về chính sách hỗ trợ của Trung Quốc đối với nền kinh tế yếu kém và triển vọng nhu cầu trong ngắn hạn đối với quặng sắt.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên giảm 1% xuống 811 CNY (111,27 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Singapore giảm 1,4% xuống 112,15 USD/tấn. Trong tuần trước, giá quặng sắt đạt 114,85 USD/tấn – cao nhất 4 tuần.

Các nhà phân tích cho biết, thị trường cũng chờ đợi số liệu hoạt động sản xuất trong tuần này, cũng như báo cáo thu nhập, đặc biệt từ các nhà phát triển bất động sản và các nhà sản xuất thép lớn tại Trung Quốc để có thêm thông tin.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,3%, thép cuộn cán nóng giảm 1,4%, thép cuộn giảm 0,9%, trong khi thép không gỉ tăng 0,1%.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 5,5 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 5,5 tháng, được củng cố bởi đồng JPY suy yếu, cùng với đó là các biện pháp hỗ trợ mới tại Trung Quốc cũng thúc đẩy thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Osaka tăng phiên thứ 10 liên tiếp, tăng 2,2 JPY tương đương 1% lên 214,6 JPY (1,47 USD)/kg. Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn OSE đã hết hiệu lực ở mức 211,5 JPY/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 50 CNY xuống 13.205 CNY (1.811,76 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Singapore tăng 1,4% lên 133,5 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE giảm 0,26% xuống 1,5275 USD/lb.

Giá đường cao nhất 2 tháng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng gần 3% lên mức cao nhất hơn 2 tháng, trong bối cảnh không chắc chắn về sản lượng và xuất khẩu từ châu Á.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE tăng 2,98% lên 25,57 US cent/lb, trong phiên có lúc đạt 25,64 US cent/lb – cao nhất kể từ cuối tháng 6/2023.

Giá đậu tương và ngô tăng, lúa mì giảm

Giá đậu tương và ngô tại Chicago tăng, sau dự báo của chính phủ cho thấy sản lượng cây trồng thấp hơn so với dự kiến trước đó, do thời tiết khô và nóng khu vực Trung Tây Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương tăng 18 US cent lên 14,05-3/4 USD/bushel, sau khi đạt 14,09-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 27/7/2023. Giá ngô tăng 8-1/4 US cent lên 4,96-1/4 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giảm 4-3/4 US cent xuống 6,17 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm hơn 1%, sau báo cáo xuất khẩu trong tháng này giảm, song sự gia tăng cạnh tranh về dầu ăn trên sàn Đại Liên đã hạn chế đà suy giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 51 ringgit tương đương 1,29% xuống 3.911 ringgit (840,71 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 29/8