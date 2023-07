Thị trường ngày 20/7: Giá dầu quay đầu giảm, vàng cao nhất gần 8 tuần

Giá dầu quay đầu giảm

Giá dầu giảm, do các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau khi giá tăng vào đầu phiên giao dịch, bởi nguồn cung dầu thô Mỹ thắt chặt và Trung Quốc cam kết khôi phục tăng trưởng kinh tế.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/7, dầu thô Brent giảm 17 US cent xuống 79,46 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 40 US cent xuống 75,35 USD/thùng.

Giá giảm vào cuối phiên giao dịch, sau khi cả hai loại dầu đều tăng hơn 1 USD/thùng. Những người tham gia thị trường đều tận dụng cơ hội giá tăng cao và chốt lời, Phil Flynn, nhà phân tích thuộc Price Futures Group cho biết.

Đồng thời, chỉ số đồng USD tăng mạnh cũng gây áp lực giá. Đồng bạc xanh tăng mạnh khiến dầu thô trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 6/2023 tăng ít hơn dự kiến, đã thúc đẩy quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ngừng tăng lãi suất. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay và có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu.

Tuy nhiên, mức giảm giá dầu được hạn chế bởi tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 708.000 thùng xuống 457,4 triệu thùng, so với dự kiến giảm 2,4 triệu thùng của các nhà phân tích, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết.

Nga dự kiến sẽ giảm xuất khẩu 2,1 triệu tấn dầu trong quý 3/2023, cùng với kế hoạch cắt giảm xuất khẩu tự nguyện 500.000 thùng/ngày trong tháng 8/2023, Bộ Năng lượng Nga cho biết.

Giá khí tự nhiên giảm 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%, do dự báo nhu cầu trong tuần này thấp hơn so với dự kiến trước đó và lượng khí đốt chảy đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ giảm, bởi công việc bảo trì đang diễn ra tại một số cơ sở.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 2,6 US cent tương đương 1% xuống 2,603 USD/mmBTU.

Giá khí tự nhiên giảm, ngay cả khi sản lượng giảm và dự báo thời tiết đến đầu tháng 8/2023 vẫn nóng hơn bình thường, đặc biệt tại bang Texas.

Giá vàng cao nhất gần 8 tuần

Giá vàng đạt mức cao nhất gần 8 tuần, sau số liệu kinh tế mới đây dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sớm tạm ngừng chu kỳ tăng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 1.977,25 USD/ounce, do đồng USD tăng từ mức thấp nhất 15 tháng và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York không thay đổi ở mức 1.980,8 USD/ounce.

Trong phiên trước đó, giá vàng đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/5/2023 (1.984,19 USD/ounce), trước khi tăng 1,2% do doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 6/2023 tăng ít hơn so với dự kiến.

Giá đồng giảm tiếp

Giá đồng trên sàn London giảm, chịu áp lực giảm bởi đồng USD hồi phục, lo ngại về việc thiếu các biện pháp kích thích lớn và nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới – Trung Quốc – giảm, cùng với đó là sản lượng nội địa tăng.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,6% xuống 8.422 USD/tấn.

Giá đồng trên sàn London dự kiến sẽ tăng nhẹ vào cuối năm nay lên 8.500 USD/tấn.

Chỉ số đồng USD hồi phục, khiến hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác.

Nhu cầu từ ngành điện của Trung Quốc – nước tiêu thụ đồng chủ yếu – dự kiến sẽ tăng chậm hơn trong nửa cuối năm nay, sau khi tăng mạnh trong quý 2/2023, CITIC Futures cho biết.

Tiêu thụ đồng của Trung Quốc sẽ tăng 3,9%, trong khi sản lượng đồng tinh chế sẽ tăng 8% với các dự án mới đi vào hoạt động. Sản lượng đồng tinh chế của Trung Quốc trong tháng 6/2023 tăng 13,6% so với cùng tháng năm ngoái lên mức cao kỷ lục.

Giá than luyện cốc cao nhất gần 3 tháng, quặng sắt giảm, thép cây tăng

Giá than luyện cốc trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất gần 3 tháng, do việc đình chỉ khai thác tại tỉnh Sơn Tây – Trung Quốc, dấy lên mối lo ngại về nguồn cung than luyện cốc.

Giá than luyện cốc kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 3,1% lên 1.487 CNY (206,11 USD)/tấn, trước đó trong phiên giá than luyện cốc đạt 1.488,5 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 25/4/2023.

Đồng thời, giá than cốc kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 2,2% lên mức cao nhất kể từ ngày 24/4/2023.

Hai mỏ than đá tại tỉnh Sơn Tây – trung tâm khai thác than đá lớn của Trung Quốc – đã được ra lệnh tạm dừng sản xuất để “khắc phục sự cố an toàn”, Huatai Futures cho biết.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,6% xuống 834 CNY (115,6 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Singapore giảm 1% xuống 110,5 USD/tấn.

Giá quặng sắt giảm do các thương nhân đánh giá triển vọng nhu cầu, trong bối cảnh nền kinh tế tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc hồi phục chậm, trong khi chờ đợi các biện pháp chính sách của Bắc Kinh để thúc đẩy hoạt động.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,5%, thép cuộn cán nóng tăng 0,4%, thép cuộn giảm 0,5%, thép không gỉ tăng 0,8%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải tăng, sau cam kết của chính phủ về các chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu thụ tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc, trong khi đồng JPY suy yếu cũng hỗ trợ thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Osaka tăng 0,6 JPY tương đương 0,3% lên 202,9 JPY (1,46 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 65 CNY lên 12.200 CNY (1.691 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 128,6 US cent/kg.

Cuộc khảo sát của Tankan Reuters cho thấy, niềm tin vào các nhà sản xuất Nhật Bản trong tháng 7/2023 giảm – lần đầu tiên – trong 6 tháng, một dấu hiệu cho thấy các nhà xuất khẩu ngày càng gia tăng lo ngại về nhu cầu nước ngoài suy yếu.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE giảm 0,5% xuống 1,555 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London tăng 2,8% lên 2.604 USD/tấn.

Giá đường tiếp đà tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE tăng 0,35 US cent tương đương 1,5% lên 24,21 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn London tăng 1,5% lên 675,8 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ tăng 8,5% - phiên tăng mạnh nhất kể từ sau xung đột Nga – Ukraine, đã làm chậm các lô hàng xuất khẩu ngũ cốc từ nước cung cấp lớn trên toàn cầu.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 9/2023 tăng 57 US cent lên 7,27-3/4 USD/bushel, sau khi tăng lên mức cao 7,3-3/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 18-1/2 US cent lên 5,53 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 27/6/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 13-1/2 US cent lên 14,08-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 16/6/2023. Như vậy, giá đậu tương đã tăng 5 phiên liên tiếp – chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2022.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 20/7