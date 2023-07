Thị trường ngày 19/7: Giá dầu, sắt thép, đường, ngô, đậu tương và lúa mì tăng trở lại, vàng cao nhất hơn 1 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng hơn 1%, sau khi Trung Quốc cho biết sẽ hành động để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ngừng tăng lãi suất sớm và dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/7, dầu thô Brent tăng 1,13 USD tương đương 1,4% lên 79,63 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,6 USD tương đương 2,2% lên 75,75 USD/thùng. Đây là mức chênh lệch giữa 2 loại dầu chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5/2023.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay và có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu. Trong khi đó, nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc cam kết sẽ đưa ra các chính sách để “khôi phục và mở rộng” tiêu thụ ngay lập tức, sau khi công bố số liệu tổng sản phẩm quốc nội giảm vào đầu tuần.

Các thương nhân năng lượng dự kiến “thị trường dầu sẽ vẫn thắt chặt, khi xuất khẩu của Nga giảm và Trung Quốc chuẩn bị cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho các hộ gia đình”, Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao thuộc công ty phân tích và dữ liệu OANDA cho biết.

Về nguồn cung, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ trong tháng 8/2023 sẽ giảm – lần đầu tiên – kể từ tháng 12/2022, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết. Trong khi đó, các nhà phân tích dự báo tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 14/7/2023 sẽ giảm 2,4 triệu thùng.

Giá khí tự nhiên tăng 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 5%, do dự báo thời tiết đến đầu tháng 8/2023 sẽ vẫn nóng hơn bình thường, đặc biệt tại bang Texas.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 11,7 US cent tương đương 4,7% lên 2,629 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20/6/2023 – phiên thứ 3 liên tiếp.

Giá vàng cao nhất hơn 1 tháng

Giá vàng tăng 1% lên mức cao nhất hơn 1 tháng, được thúc đẩy bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ tạo cơ sở cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tạm ngừng tăng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,1% lên 1.975,49 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2023 và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 1,2% lên 1.980,8 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD chạm gần mức thấp nhất hơn 1 năm, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá đồng tiếp đà giảm

Giá đồng trên sàn London giảm, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động của tăng trưởng kinh tế chậm lại tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,3% xuống 8.468,5 USD/tấn. Trong phiên có lúc giảm 2,1% - mức giảm mạnh nhất hơn 3 tuần, sau khi tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc (GDP) trong quý 2/2023 chỉ tăng 0,8%.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore đều tăng, được thúc đẩy bởi gia tăng kỳ vọng các biện pháp kích thích hơn nữa từ Trung Quốc, sau số liệu kinh tế thấp hơn so với dự kiến.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 0,66% lên 845 CNY (117,83 USD)/tấn, sau khi giảm trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore tăng 0,98% lên 113,6 USD/tấn.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng 6,3% trong quý 2/2023, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 7,3%, Tổng cục Thống kê Quốc gia cho biết. Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản – ngành tiêu thụ thép lớn nhất của Trung Quốc – vẫn duy trì xu hướng giảm trong quý.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,62%, thép cuộn cán nóng tăng 0,73%, thép cuộn tăng 0,12% và thép không gỉ tăng 0,74%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, do các thương nhân dõi theo xu hướng giảm tại thị trường Thượng Hải, trong khi nhu cầu tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – thấp hơn so với dự kiến cũng gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Osaka giảm 2,9 JPY tương đương 1,4% xuống 202,3 JPY (1,46 USD)/kg, rời bỏ chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 120 CNY xuống 12.160 CNY (1.695 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore không thay đổi ở mức 129,2 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE tăng 0,1% lên 1,5595 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London giảm 0,5% xuống 2.542 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE tăng 0,6% lên 23,92 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn London tăng 0,3% lên 671,7 USD/tấn.

Giá đậu tương cao nhất 1 tháng, lúa mì và ngô tăng

Giá đậu tương tại Mỹ đạt mức cao nhất 1 tháng, do lo ngại về nguy cơ nguồn cung của Mỹ thắt chặt và thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương tăng 17-1/4 US cent lên 13,95-1/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 16/6/2023. Giá lúa mì tăng 17 US cent lên 6,7-3/4 USD/bushel và giá ngô tăng 28-1/2 US cent lên 5,34-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 29/6/2023.

Giá dầu cọ rời khỏi chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, kết thúc chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp do nhu cầu giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 36 ringgit tương đương 0,92% xuống 3.894 ringgit (857,71 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 19/ 7