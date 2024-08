Thị trường ngày 20/8: Giá dầu giảm mạnh hơn 2 USD/thùng, nhôm cao nhất 1 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng

Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng, do triển vọng đàm phán hòa bình ở Trung Đông thành công làm giảm rủi ro nguồn cung, cùng với đó là nền kinh tế của nước nhập khẩu dầu hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu, đã hạn chế nhu cầu dầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/8, dầu thô Brent giảm 2,02 USD tương đương 2,5% xuống 77,66 USD/thùng và dầu WTI giảm 2,28 USD tương đương 3% xuống 74,37 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu đều giảm gần 2%, do các nhà đầu tư hạ thấp kỳ vọng về tăng trưởng nhu cầu dầu Trung Quốc, song kết thúc tuần hầu như không thay đổi sau số liệu của Mỹ cho thấy lạm phát giảm bất chấp chi tiêu bán lẻ tăng mạnh.

Đồng thời, các vấn đề kinh tế của Trung Quốc cũng gây áp lực đối với giá dầu, với số liệu tuần trước cho thấy giá nhà ở mới giảm mạnh nhất trong 9 năm. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc trong tháng trước đã cắt giảm tỉ lệ chế biến dầu thô để phù hợp với nhu cầu nhiên liệu suy yếu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất 4 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 5% lên mức cao nhất 4 tuần, do sản lượng giảm và dự báo thời tiết trong tuần tới nóng hơn so với dự kiến trước đó, điều này đã làm tăng lượng máy phát điện chạy bằng khí đốt, để duy trì hoạt động của máy điều hòa không khí.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn New York tăng 11,2 US cent tương đương 5,3% lên 2,235 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 22/7/2024.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm sau khi cán ngưỡng 2.500 USD/ounce trong phiên trước đó, do các nhà đầu tư bán ra chốt lời và chờ thêm tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và diễn biến tại Trung Đông.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,2% xuống 2.501,74 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.509,65 USD/ounce trong phiên trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 0,1% lên 2.541,3 USD/ounce.

Giá vàng có thể giảm xuống 2.479-2.487 USD/ounce, sau khi không phá vỡ ngưỡng kháng cự 2.507 USD/ounce, nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao cho biết.

Trọng tâm sẽ chuyển sang biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất của Fed vào ngày 21/8/2024 và bài phát biểu của chủ tịch Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế ở Jackson Hole hôm 23/8/2024.

Giá đồng cao nhất 2,5 tuần, nhôm cao nhất 1 tháng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 2,5 tuần, do hoạt động đẩy mạnh mua vào bởi các dấu hiệu nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – được cải thiện và đồng USD suy giảm do gia tăng kỳ vọng Mỹ sắp cắt giảm lãi suất.

Giá đồng trên sàn London tăng 1,5% lên 9.255 USD/tấn, sau khi đạt 9.277 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 1/8/2024.

Nhu cầu đồng Trung Quốc hồi phục, khiến tồn trữ đồng tại Thượng Hải chạm mức thấp nhất 5 tháng (262.206 tấn).

Đồng thời, giá nhôm trên sàn London tăng 2,9% lên 2.434 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất 1 tháng (2.449,5 USD/tấn), do tồn trữ tại London giảm và giá alumina tăng.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên đảo chiều tăng, do giá thép tăng và kỳ vọng các biện pháp kích thích kinh tế tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – đã hỗ trợ xu hướng thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên tăng 0,71% lên 712 CNY (99,7 USD)/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá quặng sắt chạm 688,5 CNY/tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Singapore tăng 3,14% lên 94,9 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cuộn tăng 1,5%, thép cây tăng 1,4%, thép không gỉ tăng 0,6%, song thép cuộn cán nóng giảm 1,3%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, bởi lo ngại về triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc và đồng JPY tăng mạnh, song giá cao su tổng hợp ở mức cao đã hạn chế đà suy giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 2,4 JPY tương đương 0,73% xuống 326,5 JPY (2,25 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 60 CNY tương đương 0,37% lên 16.155 CNY (2.261,43 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Singapore tăng 0,8% lên 174,3 US cent/kg.

Đồng USD giảm mạnh so với đồng JPY, giảm hơn 1% xuống 146,01 JPY/USD.

Đồng JPY tăng mạnh khiến tài sản được định giá bằng đồng JPY rẻ hơn đối với khách hàng nước ngoài.

Giá cà phê robusta cao nhất 4 tuần

Giá cà phê robusta tăng lên mức cao nhất 4 tuần, do xuất khẩu từ Việt Nam giảm dẫn đến nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 0,7% lên 4.476 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 4 tuần (4.535 USD/tấn).

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE thay đổi nhẹ ở mức 2,4435 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất 5 tuần (2,482 USD/lb).

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE thay đổi nhẹ ở mức 18,02 US cent/lb.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn London giảm 0,6% xuống 513,7 USD/tấn.

Giá đậu tương và ngô tăng, lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng từ mức thấp nhất gần 4 năm, do nguồn cung thắt chặt.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương tăng 13 US cent lên 9,7 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Giá ngô tăng 6-1/2 US cent lên 3,99 USD/bushel sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020 trong phiên trước đó. Giá lúa mì giảm 1/2 US cent xuống 5,52 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, sau khi giảm trong phiên trước đó do hoạt động mua vào kiếm lời.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 40 ringgit tương đương 1,09% lên 3.721 ringgit (849,93 USD)/tấn. Tuần trước, giá dầu cọ giảm 1,79% - tuần giảm thứ 4 liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 20/8