Thị trường ngày 22/11: Giá dầu và vàng tăng, cà phê cao nhất 13 năm

Dầu tăng 2%

Giá dầu tăng gần 2% vào thứ Năm do căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng nhanh chóng khiến thị trường lo ngại về nguồn cung dầu thô nếu xung đột lan rộng.

Giá dầu thô Brent tăng 1,42 USD, tương đương 1,95%, lên 74,23 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI tăng 1,35 USD, tương đương 2%, lên 70,10 USD.

Nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê Út, do đó, sự gián đoạn lớn có thể ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.

Ngoài ra, có tin OPEC+ có thể sẽ hoãn việc tăng sản lượng khi nhóm họp vào ngày 1 tháng 12 do nhu cầu dầu toàn cầu yếu.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee hôm thứ Năm đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với việc cắt giảm lãi suất thêm nữa nhưng cũng sẵn sàng giảm tốc độ hạ lãi suất.

Vàng tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần

Giá vàng tăng phiên thứ tư liên tiếp lên mức cao nhất hơn một tuần do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng vọt sau dự báo doanh thu ảm đạm của Nvidia, công ty dẫn đầu về AI và căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 2.670,49 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 0,9% lên 2.674,90 USD.

Với việc Mỹ phủ quyết nghị quyết ngừng bắn của Liên hợp quốc tại Gaza và căng thẳng Nga-Ukraine tái diễn, giá vàng đang được kéo tăng trở lại.

Động thái giá cổ phiếu của Nvidia giảm sau khi hãng này công bố kết quả doanh thu cũng hỗ trợ kim loại quý tăng giá vàng.

Các nhà giao dịch lo ngại mức thuế mà Tổng thống đắc cử Trump đề xuất sẽ thúc đẩy sự biến động của thị trường toàn cầu và lạm phát, hạn chế khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Quặng sắt tăng

Hợp đồng quặng sắt phiên thứ Năm đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần khi các nhà đầu tư và nhà giao dịch đánh giá nhu cầu trong ngắn hạn vững chắc là yếu tố tác động mạnh hơn so với lượng hàng tồn kho cao ở cảng, trong khi chờ đợi manh mối mới về triển vọng tiêu thụ của Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên tăng 0,39% lên 777,5 nhân dân tệ (107,38 USD) một tấn. Trước đó, giá đã đạt 782,5 nhân dân tệ, mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 11.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,74% ở mức 101,85 USD/tấn.

Trung Quốc sẽ công bố chương trình phát triển kinh tế của đất nước tại một cuộc họp vào tháng 12. Do đó, trong ngắn hạn, thị trường sẽ chú trọng hơn đến các yếu tố kinh tế.

Đồng giảm

Giá đồng giảm do lo ngại về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng USD mạnh lên và lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc.

Đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,9% xuống còn 9.008 USD/tấn.

Giá đồng đã giảm 11% kể từ khi đạt mức cao nhất 4 tháng vào ngày 30 tháng 9 do lo ngại về nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới và đồng USD mạnh sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Cà phê Arabica cao nhất 13 năm

Giá cà phê arabica đạt mức cao mới trong 13 năm khi thị trường vẫn lo ngại về Luật phá rừng của EU và mức độ phục hồi của vụ mùa ở Brazil.

Hợp đồng cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 trên sàn giao dịch ICE, được sử dụng để thiết lập giá cà phê thực tế trên toàn thế giới, kết thúc phiên tăng 3,2 US cent, hay 1,1%, lên 2,957 USD/lb, sau khi trước đó có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2011 là 2,9750 USD.

Hợp đồng cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025 giảm 0,2% xuống còn 4.787 USD/tấn.

Cao su cao nhất 2 tuần

Giá cao su tăng vào thứ Năm do giá dầu tăng, nhưng mức tăng bị hạn chế bởi đồng yên mạnh lên và thị trường tập trung chú ý tới các biện pháp kích thích tài khóa dự kiến Trung Quốc sẽ áp dụng.

Hợp đồng cao su giao tháng 4 của Sàn giao dịch Osaka (OSE) kết thúc phiên tăng 3,1 yên, hay 0,85%, lên 367,4 yên (2,37 USD)/kg, mức cao nhất trong vòng 2 tuần.

Hợp đồng cao su giao tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) lúc đóng cửa tăng 125 nhân dân tệ, tương đương 0,71%, lên 17.720 nhân dân tệ (2.447,45 USD)/tấn.

Các cố vấn của chính phủ Trung Quốc đang khuyến nghị rằng Bắc Kinh nên duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5,0% cho năm tới, thúc đẩy các biện pháp kích thích tài khóa mạnh mẽ hơn để giảm thiểu tác động của việc tăng thuế quan mà Mỹ dự kiến áp dụng đối với xuất khẩu của nước này.

Ngô, đậu tương và lúa mì giảm

Giá ngô suy yếu vào thứ Năm trong khi đậu tương chạm mức thấp mới.

Giá lúa mì cũng giảm mặc dù lo ngại cuộc chiến tranh leo thang ở khu vực vựa lúa mì Biển Đen.

Hợp đồng lúa mì giao dịch tích cực nhất trên sàn Chicago (CBOT) giảm 2 US cent xuống còn 5,70-1/4 USD/bushel; đậu tương giảm 10-1/2 US cent xuống còn 9,80 USD/bushel, trong khi ngô giảm 3-1/2 US cent xuống còn 4,26-3/4 USD/bushel.

