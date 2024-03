Thị trường ngày 22/3: Giá dầu và vàng quay đầu giảm, nhôm cao nhất 11 tuần

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm, chịu áp lực bởi số liệu nhu cầu xăng của Mỹ suy yếu và báo cáo về dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/3, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 17 US cent tương đương 0,2% xuống 85,78 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 20 US cent tương đương 0,3% xuống 81,07 USD/thùng, sau khi giảm 1,8% trong phiên trước đó.

Giá dầu chịu áp lực giảm, bất chấp Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, tồn trữ dầu thô tại Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới – trong tuần trước bất ngờ giảm. Đồng thời, tồn trữ xăng giảm tuần thứ 7 liên tiếp, giảm 3,3 triệu thùng xuống 230,8 triệu thùng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%, do dự báo nhu cầu trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó và tồn trữ cao hơn so với dự kiến.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York giảm 1,6 US cent tương đương 0,9% xuống 1,683 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, sau khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell cho biết, Ngân hàng Trung ương đang chuẩn bị thực hiện cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm 2024.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,3% xuống 2.180,49 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.222,39 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York tăng 1,1% lên 2.184,7 USD/ounce.

Ngoài ra, giá vàng chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng trở lại 0,8%, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua vàng nước ngoài.

Giá nhôm cao nhất 11 tuần

Giá nhôm tăng lên mức cao nhất 11 tuần, do sức mua tăng cùng với triển vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – được cải thiện.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,3% lên 2.301,5 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 2.313,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 4/1/2024.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 720.000 tấn nhôm chưa gia công và các sản phẩm, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được thúc đẩy bởi những kỳ vọng mới về việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – và lợi nhuận của các nhà sản xuất thép được cải thiện.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên tăng 2,72% lên 849,5 CNY (118,0 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 11/3/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Singapore tăng 3,81% lên 109,75 USD/tấn, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì việc cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay. Trong phiên có lúc đạt 110,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 11/3/2024.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,03%, thép cuộn cán nóng tăng 0,79%, thép cuộn tăng 0,26%, trong khi thép không gỉ thay đổi nhẹ.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được thúc đẩy bởi chỉ số Nikkei tăng mạnh đã củng cố niềm tin các nhà đầu tư, cùng với đó là lạc quan về sự phục hồi nền kinh tế của nước này cũng hỗ trợ giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Osaka (OSE) tăng 2,8 JPY tương đương 0,81% lên 349,3 JPY (2,31 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 485 CNY xuống 14.940 CNY (2.075,29 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Singapore giảm 2,56% xuống 167,5 US cent/kg.

Giá cà phê tăng tại Việt Nam và London, không thay đổi tại Indonesia

Giá cà phê tại Việt Nam – thị trường sản xuất cà phê robusta chủ yếu trên thế giới – cán mốc lịch sử 100.000 đ/kg, do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu tăng mạnh.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức cộng 550-650 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 93.000-94.200 VND (3,75-3,8 USD)/kg, tăng so với 90.400-92.000 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 820 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn London, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 thay đổi nhẹ ở mức 1,824 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 70 USD tương đương 2,1% lên 3.385 USD/tấn, được thúc đẩy bởi nguồn cung tại nước sản xuất cà phê robusta hàng đầu – Việt Nam – thắt chặt.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE tăng 0,29 US cent tương đương 1,3% lên 22,06 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London tăng 1,8% lên 640 USD/tấn.

Giá đậu tương cao nhất 2 tháng, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 2 tháng, do lo ngại thời tiết bất lợi tại Argentina đã thúc đẩy hoạt động mua vào.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 2-1/2 US cent lên 12,12 USD/bushel, sau khi tăng lên 12,26-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 26/1/2024. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 1-3/4 US cent lên 4,4-3/4 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 1-3/4 US cent lên 5,46-3/4 USD/bushel.

Giá gạo giảm tại Ấn Độ và Thái Lan, tăng tại Việt Nam

Giá xuất khẩu gạo Ấn Độ giảm tuần thứ 2 liên tiếp, do nhu cầu tại châu Phi giảm, trong khi giá gạo tại Việt Nam tăng do giá thầu từ Indonesia tăng.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 543-550 USD/tấn, so với 548-555 USD/tấn 1 tuần trước đó và đạt mức cao kỷ lục 560 USD/tấn vào đầu tháng này.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 590-595 USD/tấn, tăng so với 585 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm vẫn ở mức 598 USD/tấn, giảm so với 615 USD/tấn 1 tuần trước đó, do đồng baht giảm 0,5% so với đồng USD.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, xói mòn mức tăng trong đầu phiên giao dịch, trong bối cảnh không chắc chắn về tăng trưởng sản lượng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 0,54% xuống 4.249 ringgit (901,55 USD)/tấn, sau khi tăng 0,96% trong đầu phiên giao dịch.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 22/3