Thị trường ngày 23/02: Dầu tăng, vàng giảm, cao su cao nhất 7 năm

Dầu tăng cao do áp lực gia tăng ở Trung Đông

Giá dầu kỳ hạn tăng cao khi chiến sự tiếp tục leo thang ở Biển Đỏ với việc Houthi liên kết với Iran tăng cường các cuộc tấn công gần Yemen, nhưng mức tăng bị hạn chế do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 64 cent hay 0,77% lên 83,67 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate kỳ hạn của Mỹ tăng 70 cent hay 0,9% lên 78,61 USD/thùng..

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 3,5 triệu thùng lên 442,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 16/2/2024, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết hôm thứ Năm, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là tăng 3,9 triệu thùng.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng trong bối cảnh ngừng hoạt động tại các nhà máy lọc dầu lớn khiến tỷ lệ sử dụng ở mức thấp nhất trong hai năm, mặc dù các nhà máy sẽ sớm nối lại sản lượng.

Vàng trượt dốc sau khi dữ liệu của Mỹ báo hiệu nền kinh tế mạnh

Giá vàng giảm khỏi mức cao nhất gần hai tuần sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp cho thấy nền kinh tế mạnh mẽ, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế để dự đoán lập trường lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 2.022,74 USD/ounce vào lúc 18:42 GMT, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 9/2 là 2034,69 USD trước đó trong phiên.

Giá vàng kỳ hạn giảm 0,2% xuống 2030,7 USD.Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khiến vàng thỏi trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed được công bố hôm thứ Tư cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương lo ngại về rủi ro cắt giảm lãi suất quá sớm.

Trong các kim loại quý khác, bạch kim giao ngay tăng 1,9% lên 899,60 USD/ounce, palladium tăng 2% lên 968,40 USD và bạc mất 0,3% lên 22,80 USD.

Quặng sắt tiếp tục giảm do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc

Giá quặng sắt giao sau tại Đại Liên giảm phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu thép tại Trung Quốc, trong khi giá tại Singapore tăng do đồng đô la giảm.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên giảm 1,49% xuống mức 893,5 nhân dân tệ (124,28 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt chuẩn tháng 3/2024 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,15% lên 119,25 USD/tấn.

Giá than cốc và than luyện cốc lần lượt tăng 4,12% và 2,98%, do lo lắng về nguồn cung sau khi khu vực sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc là Sơn Tây ra lệnh cho các công ty khai thác hạn chế sản xuất quá mức.

Tại Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, giá thép thanh tăng 0,24% và thép không gỉ tăng 1,17%, trong khi thép thanh và thép cuộn cán nóng giảm 0,15%.

Niken cao nhất 14 tuần do bán khống trước các lệnh trừng phạt Nga

Giá niken đã tăng lên mức cao nhất trong 14 tuần do lo ngại về việc mở rộng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga đã kích hoạt hoạt động mua vào.

Giá niken kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London tăng 2,8% lên 17.395 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 16/11/2023 là 17.415 USD và vượt qua mức trung bình động 100 ngày là 17.054 USD.

Nhôm của LME giảm 1,0% xuống 2.196,5 USD/tấn sau khi gói trừng phạt mới của Anh đối với Nga không ảnh hưởng gì tới thị trường.

Đồng tăng 0,4% lên 8.580 USD, kẽm mất 0,4% xuống 2.386 USD, chì tăng 0,5% lên 2.088,5 USD và thiếc giảm 0,5% xuống 26.160 USD.

Ngô, đậu nành Mỹ thấp nhất 3 năm khi lo ngại nguồn cung của Mỹ suy yếu

Giá ngô và đậu tương kỳ hạn của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm do kỳ vọng thu hoạch dồi dào ở Nam Mỹ và lo lắng về nhu cầu, các nhà phân tích cho biết.

Giá lúa mì kỳ hạn trái chiều trong giao dịch ảm đạm, kỳ vọng về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với nhà xuất khẩu lúa mì hàng đầu toàn cầu Nga cũng như sự lan rộng giữa các thị trường đối với ngô và đậu tương.

Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 tại Chicago giảm 4-1/2 cent xuống 4,06-1/2 USD/bushel sau khi trượt xuống 4,04-1/4 USD, thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 12-1/2 cent xuống 11,48-1/4 USD/bushel sau khi chạm 11,47-3/4 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 3/4 cent lên 5,78-3/4 USD/bushel.

Giá ngô và đậu tương tại CBOT đã tăng tốc giảm kể từ đầu năm 2024 khi triển vọng thu hoạch ở Nam Mỹ được cải thiện, bất chấp thời tiết căng thẳng.

Lượng mưa dự kiến trong vài ngày tới ở khu vực Pampas của Argentina có thể sẽ thúc đẩy vụ đậu tương và ngô niên vụ 2023/24 ở đó, sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết trong một báo cáo trong tuần này.

Sau vụ thu hoạch ngô lớn kỷ lục của Mỹ vào năm 2023, triển vọng dự trữ ngũ cốc tăng và nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc giảm đã thúc đẩy các nhà đầu cơ xây dựng các vị thế bán ròng lớn đối với ngô và đậu tương kỳ hạn.

Cà phê Việt Nam tăng giá do nhu cầu cao, nguồn cung thấp

Giá cà phê Việt Nam tăng trong tuần này do nhu cầu xuất khẩu cao hơn sau Tết Nguyên đán, nhưng một số nông dân vẫn đang giữ hạt cà phê với hy vọng giá cao hơn.

Nông dân ở Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất Việt Nam, đang bán hạt với giá 81.600-82.500 đồng (3,32-36 USD) mỗi kg, tăng từ 78.900-79.200 đồng tuần trước.

Tình hình có thể kéo dài đến tháng 4 khi nông dân Indonesia bắt đầu bán cà phê.

Một thương nhân khác cho biết thời tiết hiện tại thuận lợi cho cây.

Việt Nam đã xuất khẩu 238.266 tấn cà phê trong tháng Giêng, tăng 67,4% so với một năm trước đó và 14,8% so với tháng trước, dữ liệu hải quan cho thấy. Doanh thu đạt 726,6 triệu USD, tăng 133,7% so với tháng 1/2023.

Phí bảo hiểm cho hạt cà phê robusta Sumatra ở Lampung của Indonesia đã tăng vọt so với tuần trước, các thương nhân cho biết, do nhu cầu tăng trong khi nông dân vẫn đang chờ đợi vụ thu hoạch cà phê.

Một vụ thu hoạch cà phê nhỏ ở tỉnh Lampung và khu vực xung quanh ở các khu vực phía nam Sumatra thường bắt đầu vào tháng Ba hoặc tháng Tư, và vụ thu hoạch chính thường bắt đầu vào khoảng tháng Sáu.

Tại New York, cà phê robusta giảm 2% xuống 3.113 USD/tấn và cà phê Arabica giảm 2,6% xuống 1,8315 USD/lb.

Ca cao chạm đỉnh mới do triển vọng sản xuất ảm đạm

Giá ca cao nguyên liệu làm sô cô la đã tăng lên mức cao mới, tăng trên 10% chỉ trong tuần này, do triển vọng sản xuất tiêu cực tại nước trồng lớn thứ hai thế giới.

Giá ca cao kỳ hạn London trên sàn giao dịch ICE đã vượt qua rào cản tâm lý 5.000 bảng Anh trong khi ca cao New York phá vỡ mốc 6.000 USD, khi nguồn cung thắt chặt đẩy cả hai thị trường lên mức cao kỷ lục mới.

Giá ca cao tại London đóng cửa tăng 1,7% lên 5.062 pound/tấn, sau khi trước đó đạt đỉnh 5.100 pound. Giá giao sau tại New York kết thúc ít thay đổi ở mức 5.860 USD/tấn, sau khi đạt kỷ lục 6.020 USD/tấn.

Các nhà phân tích tin rằng giá ca cao London đã tăng 70% vào năm ngoái và tăng 50% từ đầu năm tới nay - sẽ bắt đầu tác động đến nhu cầu khi các nhà sản xuất sô cô la có kế hoạch tăng giá cho các sản phẩm của họ để trang trải chi phí nguyên liệu thô cao hơn.

Giá đường thô tăng 0,26% lên 22,83 cent/lb sau khi chạm mức thấp nhất hơn 1 tháng là 22,11 cent. Đường tinh luyện London giảm 0,92% xuống 619,70 USD/tấn.

Gạo Ấn Độ cao kỷ lục, gạo Việt Nam giảm

Giá gạo đồ xuất khẩu từ Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong tuần này do nguồn cung hạn chế và nhu cầu cải thiện nhẹ, trong khi giá Việt Nam giảm do tồn kho tăng.

Gạo đồ 5% vỡ của Ấn Độ được báo giá ở mức kỷ lục 546 - 554 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 542 - 550 USD của tuần trước.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 625 - 630 USD/tấn, giảm so với mức 637 - 640 USD một tuần trước.

"Nguồn cung đang tích tụ trong bối cảnh vụ đông xuân thu hoạch, vụ thu hoạch lớn nhất trong năm", một thương nhân có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Một số thương lái cho biết họ đang giảm tốc độ mua gạo từ nông dân với dự đoán giá trong nước sẽ tiếp tục giảm.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 615 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 610 USD/tấn của tuần trước.

Các nhà giao dịch cho rằng việc tăng giá là do sự biến động của đồng nội tệ, trong khi tình hình nhu cầu vẫn mỏng và không có giao dịch lớn nào diễn ra. Họ cũng lưu ý rằng nguồn cung mới dự kiến sẽ dần gia nhập thị trường vào tháng tới.

Trong khi đó, Bangladesh có thể nhập khẩu 500.000 tấn gạo trong năm tính đến tháng 6 để hạ nhiệt giá ngũ cốc trong nước, các quan chức cho biết. Đầu tháng này, chính phủ đã cắt giảm thuế nhập khẩu gạo từ 63% xuống 15%.

Cao su Nhật Bản cao nhất 7 năm do Nikkei phá kỷ lục, dầu tăng

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất 7 năm sau hai ngày sụt giảm, được nâng đỡ bởi thị trường chứng khoán trong nước tăng vọt và kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục trong năm nay, và giá dầu cao hơn.

Giá cao su giao tháng 7/2024 đóng cửa tăng 7,6 yên, tương đương 2,57%, lên 303,6 yên (2,02 USD)/kg, cao nhất kể từ ngày 17/2/2017. Mức cao nhất trong ngày là 307,5 yên, tăng 3,89% so với đóng cửa trước đó.

Giá cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giao tháng 5/2024 tăng 225 nhân dân tệ lên 13.760 nhân dân tệ (1.913,61 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 23/02/2024