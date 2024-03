Thị trường ngày 23/3: Giá dầu, vàng, đồng, cao su, cà phê và đường đồng loạt giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu tiếp đà giảm

Giá dầu giảm và có tuần không thay đổi, do khả năng ngừng bắn tại Gaza làm suy yếu giá dầu thô, cùng với đó là xung đột tại châu Âu và số lượng giàn khoan tại Mỹ giảm cũng ảnh hưởng tới giá dầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/3, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 35 US cent xuống 85,43 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 44 US cent xuống 80,63 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều giảm ít hơn 1%.

Ngoài ra, đồng USD tăng cũng gây áp lực giá dầu, đồng USD có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ bất ngờ cắt giảm lãi suất, thúc đẩy nguy cơ rủi ro toàn cầu. Đồng USD tăng mạnh khiến dầu trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác và làm giảm nhu cầu dầu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do dự báo thời tiết trong 2 tuần tới ôn hòa hơn so với dự kiến trước đó, nguồn cung khí đốt dồi dào và dự kiến dòng chảy khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ vẫn ở mức thấp đến tháng 5/2024, do nhà máy Freeport LNG tại bang Texas ngừng hoạt động.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York giảm 2,4 US cent tương đương 1,4% xuống 1,659 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 15/3/2024. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng ít hơn 1% sau khi giảm 8% trong tuần trước đó.

Giá vàng giảm từ mức cao kỷ lục

Giá vàng giảm do đồng USD tăng mạnh, song có tuần tăng sau khi tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên trước đó, sau kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,9% xuống 2.160,63 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 0,2%. Vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York giảm 1,1% xuống 2.160 USD/ounce.

Đồng USD đạt mức cao nhất hơn 1 tháng, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm do đồng USD tăng mạnh và các nhà đầu tư bán ra chốt lời.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,1% xuống 8.855,5 USD/tấn.

Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 2/2024 đến nay giá đồng tăng 13% và đạt mức cao kỷ lục 11 tháng (9.025,5 USD/tấn) trong phiên ngày 18/3/2024.

Chỉ số đồng USD tăng sau 1 tuần ngân hàng trung ương công bố, khiến hàng hóa được định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá quặng sắt và thép cây tiếp đà tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng và có tuần tăng, do nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng, trong bối cảnh tiêu thụ thép có dấu hiệu cải thiện.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,5% lên 844 CNY (116,79 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 6,1%.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Singapore giảm 1,07% xuống 108,6 USD/tấn, chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,7%, thép cuộn cán nóng tăng 0,53%, thép cuộn thay đổi nhẹ, trong khi thép không gỉ giảm 0,18%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm 6%

Giá cao su tại Nhật Bản giảm 6% - phiên giảm mạnh nhất trong hơn 3 năm, sau đợt tăng giá mạnh vào tuần trước, trong khi giá dầu thô suy yếu và lo ngại thiếu hụt nguồn cung giảm bớt cũng gây áp lực giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 21,5 JPY tương đương 6,16% xuống 327,8 JPY (2,16 USD)/kg – phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 23/12/2020. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 6,87%, sau khi tăng 12,46% trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 695 CNY tương đương 4,57% xuống 14.510 CNY (2.007,89 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Singapore giảm 3,45% xuống 162,3 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London giảm 27 USD tương đương 0,8% xuống 3.358 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá cà phê tăng 2%.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE giảm 0,5% xuống 1,8485 USD/lb. Tính chung cả tuần, giá cà phê tăng 1%.

Giá ca cao đạt mức cao kỷ lục mới

Giá ca cao kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn London tăng 306 GBP tương đương 4,7% lên 6.818 GBP/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục (6.843 GBP/tấn). Tính chung cả tuần, giá ca cao tăng 18%.

Đồng thời, giá ca cao kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn New York tăng 4,5% lên 8.372 USD/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục 8.382 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá ca cao tăng 16%.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE giảm 0,21 US cent tương đương 1% xuống 21,85 US cent/lb. Tính chung cả tuần, giá đường giảm 1,2%.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London giảm 0,2% xuống 638,9 USD/tấn.

Giá đậu tương và ngô giảm, lúa mì tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm hơn 1% xuống dưới 12 USD/bushel, do hoạt động bán ra chốt lời sau khi giá tăng lên mức cao nhất gần 2 tháng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 19-1/2 US cent xuống 11,92-1/2 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 1-1/2 US cent xuống 4,39-1/4 USD/bushel, trong khi giá lúa mì đỏ mềm vụ đông kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 8 US cent lên 5,54-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tiếp đà giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm và có tuần giảm đầu tiên trong 5 tuần, cùng với đó là giá dầu thực vật khác và dầu thô giảm cũng gây áp lực giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 62 ringgit tương đương 1,46% xuống 4.187 ringgit (884,27 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 13/3/2024. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ giảm 2,33% - tuần giảm đầu tiên kể từ ngày 23/2/2024.

