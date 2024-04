Thị trường ngày 23/4: Giá dầu và vàng quay đầu giảm, thiếc cao nhất 22 tháng

Ảnh minh họa.

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm, khi các thương nhân chuyển tập trung sang các yếu tố cơ bản của thị trường, rủi ro trong ngắn hạn ít và xung đột ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/4, dầu thô Brent giảm 29 US cent tương đương 0,33% xuống 87 USD/thùng và dầu Tây Texas WTI giảm 29 US cent tương đương 0,35% xuống 82,85 USD/thùng.

Phil Flynn thuộc Price Futures Group cho biết, cân bằng cung cầu sẽ thắt chặt trong những tháng tới.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng hơn 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng hơn 2%, do lượng khí đốt chuyển vào nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng Freeport tăng và sản lượng giảm làm lu mờ dự báo nhu cầu trong tuần tới giảm và triển vọng thời tiết ôn hòa.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn New York tăng 3,9 US cent tương đương 2,2% lên 1,791 USD/mmBTU.

Giá vàng thấp nhất 1 tuần, bạc giảm

Giá vàng giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do lo ngại xung đột Trung Đông giảm, khiến các nhà đầu tư giảm bớt giao dịch tài sản trú ẩn an toàn sang tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 2,5% xuống 2.330,51 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York giảm 2,8% xuống 2.346,4 USD/ounce.

Căng thẳng địa chính trị cùng với hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương tăng mạnh, đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục 2.431,29 USD/ounce hôm 12/4/2024.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào thứ Sáu để thấy được dấu hiệu cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Giá bạc giao ngay giảm 5% xuống 27,22 USD/ounce – phiên giảm mạnh nhất trong hơn 3 năm.

Giá thiếc cao nhất 22 tháng

Giá thiếc tăng lên mức cao nhất 22 tháng, khi thị trường lo ngại về nguồn cung từ Indonesia và tồn trữ tại London giảm.

Giá thiếc trên sàn London giảm 3,5% xuống 34.365 USD/tấn, trong đầu phiên giao dịch giá thiếc đạt 36.050 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Mối lo ngại về xuất khẩu từ Indonesia – chiếm 18% nguồn cung thiếc toàn cầu và gián đoạn tại Myanmar – nước sản xuất thiếc khai thác lớn thứ 2 thế giới, đã đẩy giá thiếc tăng vọt.

Tồn trữ thiếc tại London giảm gần 50% xuống còn 4.190 tấn kể từ tháng 12/2023 và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023, điều này cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, chịu áp lực bởi giảm bớt kỳ vọng về các biện pháp kích thích tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, tồn trữ tại cảng tăng cao và rủi ro về sự can thiệp của chính phủ sau khi tăng giá vào tuần trước.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên giảm 0,06% xuống 866,5 CNY (119,63 USD)/tấn, sau khi tăng hơn 5% trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Singapore giảm 0,34% xuống 116,05 USD/tấn.

Tồn trữ quặng sắt tại các cảng lớn trong tuần tính đến ngày 19/4/2024 tăng 0,5% so với tuần trước đó lên 145,59 triệu tấn, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,22%, thép cuộn cán nóng giảm 0,65%, thép cuộn giảm 0,83% và thép không gỉ giảm 0,21%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 2 liên tiếp, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, cùng với đó là thị trường chứng khoán nội địa tăng mạnh và đồng JPY suy yếu kéo dài cũng hỗ trợ giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Osaka (OSE) tăng 6,2 JPY tương đương 1,99% lên 317 JPY (2,05 USD)/kg – cao nhất kể từ ngày 12/4/2024.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 160 CNY xuống 14.415 CNY (1.990,31 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Singapore giảm 0,56% xuống 160,9 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn London tăng 53 USD tương đương 1,3% lên 4.133 USD/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục (4.292 USD/tấn) trong tuần trước đó.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE giảm 1,8% xuống 2,2765 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE tăng 0,07 US cent tương đương 0,4% lên 19,8 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London tăng 1,2% lên 570,4 USD/tấn.

Giá lúa mì cao nhất hơn 2 tháng, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ tăng lên mức cao nhất hơn 2 tháng, do lo ngại thời tiết ảnh hưởng đến năng suất cây trồng tại Bắc bán cầu, cùng với hoạt động mua bù thiếu đã hỗ trợ giá.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 20-3/4 US cent lên 5,87-1/2 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 14/2/2024 trong đầu phiên giao dịch. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 6-3/4 US cent lên 4,49-3/4 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 10-3/4 US cent lên 11,76-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ rời khỏi chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng và rời khỏi chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp, theo xu hướng giá dầu đậu tương tăng, song kỳ vọng sản lượng dầu cọ tăng cao, giá dầu giảm và đồng ringgit tăng mạnh đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 14 ringgit tương đương 0,36% lên 3.940 ringgit (819,53 USD)/tấn – kết thúc chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 9/2023.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 23/ 4