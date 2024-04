Thị trường ngày 24/4: Giá dầu tăng trở lại, khí tự nhiên, đồng, thiếc, sắt thép, cao su và cà phê đồng loạt giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, do chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 tuần và các nhà đầu tư chuyển tập trung từ căng thẳng tại Trung Đông sang tình trạng kinh tế toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, dầu thô Brent tăng 1,42 USD tương đương 1,6% lên 88,42 USD/thùng và dầu Tây Texas WTI tăng 1,46 USD tương đương 1,8% lên 83,36 USD/thùng.

Chỉ số đồng USD suy yếu sau số liệu của S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 4/2024 giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, do nhu cầu yếu. Đồng bạc xanh rẻ hơn thường nâng đỡ nhu cầu dầu mua bằng đồng USD từ các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn được hỗ trợ từ số liệu khu vực đồng euro cho thấy hoạt động kinh doanh trong tháng 4/2024 tăng mạnh nhất trong gần 1 năm.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm, chịu áp lực bởi dự báo thời tiết ôn hòa, dẫn đến nhu cầu sưởi ấm giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn New York giảm 2,1 US cent tương đương 1,2% xuống 1,81 USD/mmBTU.

Giá vàng duy trì vững

Giá vàng duy tri vững sau khi chạm mức thấp nhất hơn 2 tuần, do giảm bớt lo ngại về căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu kinh tế quan trọng, để biết rõ hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA thay đổi nhẹ ở mức 2.325,8 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/4/2024. Tính từ tháng 3 đến tháng 4/2024, giá vàng thỏi đã tăng gần 400 USD/ounce lên mức cao kỷ lục 2.431,29 USD/ounce hôm 12/4/2024. Vàng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York giảm 0,2% xuống 2.342,1 USD/ounce.

Giá đồng rời khỏi mức cao nhất 2 năm, giá thiếc giảm

Giá đồng giảm, do hoạt động bán ra chốt lời khi giá đồng tăng lên mức cao nhất 2 năm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 2% xuống 9.627 USD/tấn. Tuy nhiên, tính từ đầu tháng đến nay, giá đồng tăng 9%.

Giá thiếc trên sàn London giảm 8,9% xuống 31.400 USD/tấn – mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2022. Giá thiếc đạt mức cao nhất 22 tháng trong phiên ngày 22/4/2024.

Giá quặng sắt thấp nhất gần 1 tuần, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm phiên thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất gần 1 tuần, do các dấu hiệu thị trường thép giảm bởi nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên giảm 1,91% xuống 849 CNY (117,17 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 17/4/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Singapore giảm 2,88% xuống 112,85 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 17/4/2024.

Tiêu thụ thép tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới kể từ đầu tháng 4/2024 giảm, sau khi một số khu vực phía nam Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi những trận mưa sớm hơn dự kiến.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,84%, thép cuộn cán nóng và thép cuộn giảm 0,68%, thép không gỉ giảm 2,28%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp, do cuộc chiến giá ô tô và nguồn cung ô tô dư thừa gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 5,6 JPY tương đương 1,77% xuống 311,4 JPY (2,01 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 275 CNY xuống 14.280 CNY (1.970,85 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Singapore giảm 0,06% xuống 160,6 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn London giảm 0,4% xuống 4.117 USD/tấn.

Các chuyên gia cho biết, sản lượng vụ thu hoạch cà phê robusta của Brazil năm 2024 thấp hơn so với dự kiến.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE giảm 5,8 US cent tương đương 2,5% xuống 2,2185 USD/lb.

Giá đường tiếp đà tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE tăng 0,11 US cent tương đương 0,6% lên 19,91 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London tăng 0,5% lên 573,2 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ tăng lên mức cao nhất 2 tháng, do điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến năng suất cây trồng lúa mì vụ đông tại Mỹ. Đồng thời, giá ngô và đậu tương cũng tăng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 15-1/4 US cent lên 6,02-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 12/2/2024. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 2-3/4 US cent lên 4,52-1/2 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 5-1/2 US cent lên 11,82 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, trong bối cảnh thời tiết nóng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng dầu cọ tại nước sản xuất chủ yếu – Malaysia, cùng với số liệu xuất khẩu tăng và giá dầu thực vật khác tăng đã hỗ trợ giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 25 ringgit tương đương 0,63% lên 3.960 ringgit (830,68 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24/4