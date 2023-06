Thị trường ngày 24/6: Giá dầu, đồng, nhôm và cao su đồng loạt giảm, cà phê arabica thấp nhất 6 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm và có tuần giảm, do các thương nhân lo ngại việc tăng lãi suất có thể làm giảm nhu cầu, bất chấp các dấu hiệu nguồn cung thắt chặt hơn bao gồm cả tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/6, dầu thô Brent giảm 29 US cent tương đương 0,4% xuống 73,85 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 35 US cent tương đương 0,5% xuống 69,16 USD/thùng. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp cả hai loại dầu đều giảm. Trong phiên trước đó, giá dầu Brent giảm 3 USD/thùng sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất hơn nửa phần trăm so với dự kiến. Ngân hàng Na uy và Thụy Sĩ cũng tăng lãi suất. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều giảm hơn 3,5%.

Hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 6/2023 giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng, do tăng trưởng dịch vụ giảm – lần đầu tiên – trong năm nay và lĩnh vực sản xuất giảm.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co BKR.O cho biết, các công ty năng lượng của Mỹ trong tuần này cắt giảm số lượng các giàn khoan dầu hoạt động tuần thứ 8 liên tiếp. Số lượng các giàn khoan dầu của Mỹ trong tuần này giảm 6 xuống 546 – thấp nhất kể từ tháng 4/2022. Tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần này giảm 3,8 triệu thùng.

Đồng thời, nguồn cung dầu thắt chặt do Saudi Arabia cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2023, cùng với đó là thỏa thuận của OPEC+ nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024.

Giá khí tự nhiên tăng 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 5% lên mức cao nhất 16 tuần, do sản lượng tại Mỹ trong mấy tuần gần đây giảm và dự báo thời tiết vẫn nóng đến đầu tháng 7/2023, đặc biệt tại bang Texas.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn New York tăng 12,1 US cent tương đương 4,6% lên 2,729 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 3/3/2023. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng 4% - tuần tăng thứ 3 liên tiếp – lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023.

Giá vàng và bạc tăng , bạch kim giảm, palađi không đổi

Giá vàng tăng song có tuần giảm mạnh nhất trong hơn 4 tháng, chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh và bình luận của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 1.919,99 USD/ounce, sau khi tăng 1,2% do lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 0,3% lên 1.929,6 USD/ounce. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá vàng giảm gần 2% và giảm hơn 150 USD/ounce kể từ mức cao nhất hơn 2.000 USD/ounce vào đầu tháng 5/2023.

Chỉ số đồng USD tăng 0,5% lên mức cao nhất 1 tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá bạc tăng 0,5% lên 22,34 USD/ounce, song có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2022. Giá bạch kim giảm 0,6% xuống 917,34 USD/ounce và có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2022.

Giá palađi ở mức 1.283,18 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2019 trong phiên trước đó.

Giá đồng và nhôm giảm , nickel tăng

Giá đồng có tuần giảm sau 3 tuần tăng liên tiếp, do lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau khi lãi suất tăng làm lu mờ sự hỗ trợ từ tồn trữ đồng tại London giảm.

Giá đồng trên sàn London giảm 2,2% xuống 8.389,5 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đồng giảm 2%.

Tồn trữ đồng tại London giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng (79.300 tấn).

Giá nhôm trên sàn London giảm 1,1% xuống 2.176 USD/tấn và có tuần giảm mạnh nhất kể từ ngày 10/2/2023.

Giá nickel trên sàn London tăng 0,5% lên 21.285 USD/tấn, song có tuần giảm mạnh nhất kể từ ngày 12/5/2023.

Giá cao su có tuần thấp nhất gần 3 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản có tuần thấp nhất kể từ ngày 7/4/2023, do nhu cầu của Trung Quốc giảm và hoạt động sản xuất nội địa giảm khiến các thương nhân bi quan về nền kinh tế.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Osaka giảm 0,5 JPY tương đương 0,2% xuống 206 JPY (1,44 USD)/kg. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp và có chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 3/2023. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 2,5%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore giảm 0,1% xuống 132,5 US cent/kg.

Hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 6/2023 giảm và tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ chậm lại – lần đầu tiên – trong 7 tháng.

Giá cà phê arabica thấp nhất 6 tháng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng và kết thúc tuần giảm 8,8%, do giảm bớt lo ngại nguồn cung.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE giảm 5,4 US cent tương đương 3,2% xuống 1,6485 USD/lb – thấp nhất kể từ tháng 1/2023 (1,6405 USD/lb).

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London giảm 73 USD tương đương 2,7% xuống 2.676 USD/tấn.

Sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 (từ tháng 10/2023-9/2024) dự kiến sẽ tăng 4,3 triệu bao (60 kg) so với niên vụ 2022/23 lên 174,3 triệu bao, do sản lượng tại Brazil và Việt Nam tăng, bù đắp sản lượng cà phê tại Indonesia giảm, USDA cho biết.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,75 US cent tương đương 3% xuống 24,18 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 2 tháng (24,13 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá đường giảm 8,5%.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 16,6 USD tương đương 2,5% xuống 657,3 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đường trắng giảm 6,4%.

Giá ngô , đậu tương và lúa mì đều giảm

Giá ngô và đậu tương trên sàn Chicago giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần, chịu áp lực giảm bởi dự báo mưa tại khu vực trung tây Mỹ thúc đẩy năng suất cây trồng.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 32-3/4 US cent xuống 5,88 USD/bushel và giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 29-1/2 US cent xuống 13,1 USD/bushel.

Giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 6-1/2 US cent xuống 7,46-1/2 USD/bushel. Tính chung trong 5 tuần qua, giá lúa mì tăng 21%.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng sau khi giảm 3 phiên liên tiếp, do giá dầu thực vật khác tăng như dầu đậu tương, song có tuần giảm 3,18%.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 1,74% lên 3.624 ringgit (775,35 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24 / 6