Thị trường ngày 25/5: Giá dầu tăng mạnh, vàng quay đầu giảm, đồng dưới ngưỡng 8.000 USD/tấn

Giá dầu tăng 2%



Giá dầu tăng 2%, sau khi tồn trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm mạnh và cảnh báo từ Bộ trưởng Năng lượng Saudi, làm gia tăng triển vọng cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/5, dầu thô Brent tăng 1,52 USD tương đương 2% lên 78,36 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,43 USD tương đương 2% lên 74,34 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết, tồn trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm 12,5 triệu thùng xuống 455,2 triệu thùng do nhập khẩu giảm, trong khi các nhà phân tích dự kiến tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng 800.000 thùng.

Đồng thời, EIA cho biết tồn trữ xăng của Mỹ trong tuần giảm 2,1 triệu thùng xuống 216,3 triệu thùng, tồn trữ sản phẩm chưng cất giảm 600.000 thùng xuống 105,7 triệu thùng.

Giá khí tự nhiên tăng 3%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3%, do dự báo thời tiết trong tuần này mát hơn và thời tiết trong tuần tới ấm hơn đã thúc đẩy nhu cầu đến đầu tháng 6/2023 cao hơn so với dự kiến.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York tăng 7,7 US cent tương đương 3,3% lên 2,398 USD/mmBTU, trong phiên trước đó giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12/5/2023.

Giá vàng giảm, palađi thấp nhất gần 2 tháng

Giá vàng giảm do đồng USD tăng, làm giảm dòng chảy vàng thỏi là tài sản trú ẩn an toàn trước nguy cơ vỡ nợ sắp xảy ra của Mỹ, trong khi các nhà đầu tư đã nắm bắt được biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,6% xuống 1.962,92 USD/ounce, sau khi tăng 0,5% trong đầu phiên giao dịch và vàng kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 1.964,6 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đạt mức cao mới 2 tháng, gây áp lực đối với nhu cầu vàng thỏi được định giá bằng đồng bạc xanh.

Giá palađi giảm 2,6% xuống mức thấp nhất gần 2 tháng (1.408 USD/ounce).

Giá đồng dưới ngưỡng 8.000 USD/tấn, nickel thấp nhất gần 9 tháng, kẽm thấp nhất 2,5 năm

Giá đồng giảm xuống dưới ngưỡng 8.000 USD/tấn – lần đầu tiên – kể từ ngày 29/11/2022, do nhu cầu của Trung Quốc giảm và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu mà các nhà phân tích cho rằng sẽ ảnh hưởng đến giá đồng trong những ngày tới.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 2,6% xuống 7.890,5 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất gần 6 tháng (7.867 USD/tấn).

Giá đồng đạt mức cao nhất 7 tháng (9.550,5 USD/tấn) trong tháng 1/2023, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế Covid-19.

Ngoài ra, giá đồng chịu áp lực giảm bởi tồn trữ tại London tăng, nhà phân tích Sudakshina Unnikrishnan thuộc Standard Chartered cho biết.

Giá nhôm trên sàn London giảm 0,7% xuống 2.212 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 31/10/2022 (2.190 USD/tấn).

Giá nickel trên sàn London giảm 1,6% xuống 20.710 USD/tấn, sau khi chạm 20.700 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 2/9/2022. Đồng thời, giá kẽm trên sàn London giảm 2,9% xuống 2.303 USD/tấn, sau khi giảm xuống 2.295,5 USD/tấn – thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Giá quặng sắt thấp nhất gần 3 tuần, thép cây thấp nhất 6 tháng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore tiếp đà giảm xuống dưới 100 USD/tấn, do giá thép tại Trung Quốc giảm bởi lo ngại về sự phục hồi kinh tế.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên giảm 4,6% xuống 682,5 CNY (98,74 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 5/5/2023 (682 CNY/tấn).

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Singapore giảm 4,7% xuống 95,25 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 5/5/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây kỳ hạn tháng 10/2023 giảm 3,6% xuống 3.462 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 3/11/2022. Giá thép cuộn cán nóng giảm 3,1%, thép cuộn giảm 1,9% và thép không gỉ giảm 0,8%.

Đồng CNY của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất gần 6 tháng so với đồng USD và giảm so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, trong bối cảnh căng thẳng mới trong quan hệ Mỹ - Trung.

Các nhà phân tích thuộc Sinosteel Futures cho biết, đồng CNY suy yếu làm gia tăng lo ngại kéo dài về sự phục hồi kinh tế đối với nước sản xuất thép và tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc.

Giá cao su thấp nhất 1 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 24/4/2023, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm, mặc dù hoạt động sản xuất trong nước từ Nhật Bản trong tuần này lạc quan.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Osaka giảm 2,6 JPY tương đương 1,2% xuống 206,3 JPY (1,53 USD)/kg, giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 305 CNY xuống 11.800 CNY (1.707,15 USD)/tấn – chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp và có phiên giảm mạnh nhất trong hơn 2 tháng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Singapore giảm 1,9% xuống 133 US cent/kg.

Giá cà phê robusta vẫn cao nhất 15 năm

Giá cà phê robusta trên sàn London tăng, trở lại mức cao nhất 15 năm trong phiên trước đó, do vụ thu hoạch hiện tại của nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới – Brazil – sẽ không đủ để giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London tăng 16 USD tương đương 0,6% lên 2.573 USD/tấn, sau khi tăng lên mức cao 2.675 USD/tấn trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 0,55 US cent tương đương 0,3% lên 1,88 USD/lb.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,32 US cent tương đương 1,2% xuống 25,49 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 5,4 USD tương đương 0,8% xuống 708 USD/tấn.

Giá lúa mì giảm, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ giảm, do hoạt động bán ra chốt lời khi các thương nhân cho biết thị trường thiếu các yếu tố cơ bản đầu vào để đẩy giá lên cao hơn, sau khi tăng mạnh bởi lo ngại mới về thỏa thuận Biển Đen.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 16 US cent xuống 6,06-1/4 USD/bushel. Trong khi đó, giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 9-3/4 US cent lên 5,87-1/4 USD/bushel. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 2 US cent lên 13,24-1/2 USD/bushel, giá đậu tương vụ mới kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 2-3/4 US cent xuống 11,85 USD/bushel.

Giá dầu cọ rời khỏi chuỗi giảm 2 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, do đồng ringgit suy yếu và giá dầu thô tăng mạnh đã hỗ trợ thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 28 ringgit tương đương 0,83% lên 3.406 ringgit (767,98 USD)/tấn.

Giá dầu cọ tăng, do giá dầu đậu tương và giá dầu thực vật trên sàn Đại Liên tăng, cùng với đó là đồng ringgit suy yếu, thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết.

