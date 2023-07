Thị trường ngày 25/7: Giá dầu lên mức cao nhất trong gần 3 tháng, lúa mì tăng tối đa, đồng, quặng sắt, cà phê đồng loạt tăng

Dầu tăng 2% lên mức cao nhất trong gần 3 tháng

Giá dầu tăng khoảng 2% lên gần mức cao nhất trong 3 tháng do nguồn cung hạn hẹp, nhu cầu xăng tại Mỹ đang tăng, hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc và việc mua vào theo yếu tố kỹ thuật.

Chốt phiên 24/7, dầu Brent tăng 1,67 USD hay 2,1% lên 82,74 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 1,67 USD hay 2,1% lên 78,74 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất đối với dầu Brent kể từ ngày 19/4 và đối với dầu WTI kể từ ngày 24/4, do cả hai hợp đồng bị đẩy vào vùng mua quá mức về mặt kỹ thuật.

Cả hai loại dầu thô này đã tăng trong 4 tuần liên tiếp với nguồn cung dự kiến thắt chặt do việc cắt giảm sản lượng của Tổ chức OPEC và các đồng minh được gọi là OPEC+.

Nhu cầu mạnh và lo lắng về vấn đề nguồn cung đã đẩy giá xăng kỳ hạn của Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2022.

Tại khu vực đồng euro, hoạt động kinh doanh giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 7 do nhu cầu trong lĩnh vực dịch vụ của khối đã giảm trong khi sản xuất công nghiệp giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ bắt đầu Covid-19.

Tại Mỹ, hoạt động kinh doanh chậm lại xuống mức thấp nhất 5 tháng trong tháng 7, bởi tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ giảm, nhưng giá đầu vào đang giảm và việc tuyển dụng chậm lại cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể đạt được tiến bộ trong nỗ lực giảm lạm phát.

Các nhà đầu tư đã định giá Fed và ECB tăng lãi suất 1/4 điểm trong tuần này vì thế sự tập trung sẽ là những gì Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói về tăng lãi suất trong tương lai. Lãi suất tăng làm tăng chi phí vay mượn và có thể làm chậm sự tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai, các nhà lãnh đạo đã cam kết tăng cường chính sách hỗ trợ nền kinh tế này trong bối cảnh sự phục hồi hậu Covid là chưa rõ ràng, tập trung vào việc thúc đẩy nhu cầu trong nước, báo hiệu thêm các bước kích thích.

Vàng biến động trong biên độ hẹp

Giá vàng giao dịch trong biên độ hẹp do các nhà đầu tư chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất được dự đoán rộng rãi cùng với manh mối những manh mối về chính sách tiền tệ tương lai từ Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này.

Vàng giao ngay hầu như không đổi tại 1.959,000 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 0,2% xuống 1.962,2 USD/ounce.

Vàng có thể tìm thấy một số nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi Nga phá hủy các kho ngũ cốc của Ukraine trên tuyến đường xuất khẩu cho Kyiv sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào tuần trước.

Vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất do làm tăng chi phí giữ vàng.

Chỉ số USD tăng 0,2% đã hạn chế đà tăng của vàng, khiến nó đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Đồng tăng

Giá đồng tại London tăng do sự tập trung chuyển sang quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này sau khi Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới cam kết giải quyết sự phục hồi yếu thời kỳ hậu Covid.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,9% lên 8.529,35 USD/tấn, vượt mức trung bình 200 ngày tại 8.492 USD. Giá đồng đã giảm 2,6% trong tuần trước – tuần giảm giá mạnh nhất kể từ giữa tháng 5 – do các biện pháp kích thích khiêm tốn của Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ tối ưu hóa chính sách tài sản, mở rộng nhu cầu trong nước, tăng tốc phát hành trái phiếu đặc biệt địa phương cũng như thúc đẩy nhu cầu với ô tô.

Bắc Kinh đã không đưa ra bất kỳ biện pháp cụ thể nào.

Quặng sắt Đại Liên tăng nhẹ

Giá quặng sắt Đại Liên đóng cửa gần như không đổi do lo ngại về lĩnh vực bất động sản đã xóa sạch mức tăng trước đó, trong khi quặng sắt tại Singapore giảm.

Quặng sắt giao tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 0,1% lên 845 CNY (117,45 USD)/tấn.

Tại Singapore, quặng sắt giao tháng 8 giảm 0,8% xuống 112,7 USD/tấn, giảm từ mức cao nhất 3 tháng trong phiên trước đó.

Cơ quan hoạch định Trung Quốc đã tiết lộ các biện pháp khuyến khích và thúc đẩy đầu tư tư nhân trong một số lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đồng thời bổ sung rằng sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho các dự án tư nhân.

Về phía sản xuất tổng cộng 13 lò cao tại tỉnh Đường Sơn, Trung Quốc sẽ bảo dưỡng từ ngày 21/7 tới 31/7 (chiếm khoảng 58.000 tấn).

Giá thép tại Thượng Hải tăng. Hợp đồng thép cây tăng 0,4%, thép cuộn cán nóng tăng 0,5%, thép cuộn tăng 1,8% và thép không gỉ tăng 1,2%.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang vật lộn để khôi phục đầu tư nước ngoài vào các tỉnh và thành phố đang gặp khó khăn về tài chính.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm, đảo chiều tăng trước đó do lo ngại nhu cầu mờ nhạt làm lu mờ thông báo hỗ trợ thêm cho lĩnh vực tư nhân trước đó tại Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 12 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,1 JPY hay 0,1% xuống 201,9 JPY (1,43 USD)/kg, tuy nhiên dao động quanh mức đáy hai năm.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 9 giảm 75 CNY xuống 12.050 CNY (1.674,73 USD)/tấn.

Hoạt động sản xuất của Nhật Bản tiếp tục giảm trong tháng 7, trong khi tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ chậm lại, do nhu cầu yếu và niềm tin suy giảm đè nặng lên hoạt động kinh doanh của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Tồn kho cao su tại các kho do sàn Thượng Hải giám sát tăng 0,5% so với một tuần trước.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa giảm 0,09 US cent hay 0,4% xuống 24,92 US cent/lb sau khi lên mức cao nhất kể từ ngày 22/6 tại 25,3 US cent.

Các đại lý cho biết nguồn cung hiện nay là hạn hẹp, đồng thời có những lo ngại về gió mùa tại Ấn Độ và khả năng những cơn mưa sớm ảnh hưởng tới sản lượng của Brazil. Nhiệt độ cao ở Châu Âu cũng đang được theo dõi do có thể ảnh hưởng tới cây củ cải đường.

Cơ quan theo dõi mùa vụ ở EU đã giảm dự báo sản lượng củ cải đường năm 2023 xuống 73,3 tấn/ha từ 75,9 tấn, do thời tiết khô.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 giảm 2,3 USD hay 0,3% xuống 699,3 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 1,15 US cent hay 0,7% lên 1,63 USD/lb.

Ngân hàng Citi cho biết xuất khẩu arabica từ Brazil giảm 8% so với năm trước do nông dân đang tích trữ với dự đoán giá tăng. Giá hiện nay đang thấp hơn hay gần với chi phí sản xuất tại các quốc giá sản xuất chính.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 47 USD hay 1,8% lên 2.649 USD/tấn.

Lúa mì tăng ở mức tối đa trong ngày, ngô tăng 6%

Lúa mì Chicago tăng 8,6%, tăng ở mức tối đa trong ngày sau khi Nga tấn công các cảng của Ukraine và cơ sở hạ tầng ngũ cốc. Ngô Chicago tăng 6% và thiết lập cao nhất một tháng.

Hợp đồng lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 60 US cent lên 7,57-1/2 USD/bushel, cao nhất một tháng.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 9 tăng 33-1/2 US cent lên 5,60-1/2 USD/bushel.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 8 tăng 22-1/4 US cent lên 15,23-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 25/7