Thị trường ngày 27/01: Giá dầu ngày càng gần mốc 90 USD/thùng, arabica tăng gần 3%, vàng giảm

Dầu tăng gần 2%

Giá dầu tăng khoảng 2% do dự đoán nhu cầu toàn cầu sẽ mạnh lên khi Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế của họ và do số liệu kinh tế Mỹ tích cực.

Chốt phiên 26/1, dầu thô Brent tăng 1,35 USD hay 1,6% lên 87,47 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 86 US cent hay 1,1% lên 81,01 USD/thùng.

Nền kinh tế Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến trong quý 4/2022, nhưng một thước đo nhu cầu trong nước tăng với tốc độ chậm nhất trong 2,5 năm phản ánh chi phí vay mượn cao hơn.

Tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 533.000 thùng lên 448,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20/1, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA. Số liệu này thấp hơn dự báo tăng 1 triệu thùng, mặc dù EIA cho biết dự trữ dầu thô ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.

Trung Quốc đang nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt Covid-19 trong tháng này, Bắc Kinh mở lại biên giới lần đầu tiên trong 3 năm.

Hội đồng bộ trưởng OPEC+ nhóm họp vào ngày 1/2 có thể đề xuất mức sản lượng hiện nay của tổ chức này.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ khó vượt 2% trong năm nay, theo một thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế, cho thấy khả năng có thể hạ hơn nữa. Điều đó trái với sự lạc quan lan rộng trên các thị trường kể từ đầu năm nay.

Vàng giảm

Giá vàng giảm do USD tăng và số liệu kinh tế của Mỹ mạnh điều đó có thể thúc đẩy Cục dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian dài hơn.

Vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 1.931,37 USD/ounce, sau khi giảm xuống 1.918,49 USD. Giá cũng đạt cao nhất kể từ tháng 4/2022 tại 1.949,09 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch này.

Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2 đóng cửa giảm 0,7% xuống 1.930 USD/ounce.

Kinh tế Mỹ duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh trong quý 4/2022 do người tiêu dùng tăng cường chi tiêu cho hàng hóa, nhưng đà tăng đã chậm lại đáng kể vào cuối năm.

Chỉ số USD tăng 0,2% khiến vàng kém thu hút cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng giảm nhiều hơn dự kiến, báo hiệu một thị trường lao động tốt hơn.

Đồng tăng nhẹ

Giá đồng tăng do lo ngại về nguồn cung nhưng đà tăng bị hạn chế bởi kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần tại Trung Quốc, làm giảm hoạt động của thị trường và nhu cầu kim loại.

USD yếu và hy vọng nhu cầu của Trung Quốc mạnh lên sau khi quốc gia này bỏ chính sách zero Covid đã đẩy giá đồng tăng hơn 20% kể từ tháng 11, nhưng giá hầu như tăng không đáng kể kể từ khi các thị trường Trung Quốc đóng cửa.

Đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,5% lên 9.358 USD/tấn. Giao dịch là yếu khi các thị trường tại Ấn Độ và Australia cũng như Trung Quốc đóng cửa.

Lo sợ gián đoạn nguồn cung tại nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới Chile và Peru đã bỏ sung những lo ngại rằng nhu cầu tăng thêm từ việc mở cửa trở lại của Trung Quốc có thể gây căng thẳng cho thị trường vốn đã thắt chặt.

Freeport-McMoRan Inc điều hành 7 mỏ tại Mỹ cũng cảnh báo rằng việc khó khăn tìm công nhân đang hạn chế sản lượng đồng.

Tuy nhiên, công ty Cochilco của Chile dự đoán toàn cầu dư thừa 160.000 tấn đồng trong năm 2023 và 360.000 tấn trong năm 2024 trong khi nâng dự báo giá đồng của họ trong năm 2023 lên 3,85 USD/lb (khoảng 8.490 USD/tấn).

Cao su Nhật Bản tiếp tục tăng

Giá cao su Nhật Bản tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng, do hy vọng sự phục hồi kinh tế tại Trung Quốc.

Tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn thấp do Trung Quốc nghỉ Tết.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1 JPY hay 0,4% lên 236 JPY (1,82 USD)/kg, đạt cao nhất kể từ ngày 11/10/2022.

Nhật Bản cắt giảm quan điểm về kinh tế tổng thể lần đầu tiên trong 11 tháng vào tháng 1, do sự lây nhiễm Covid-19 của Trung Quốc và nhu cầu công nghệ và bán dẫn chậm lại đã gây ảnh hưởng tới xuất khẩu đặc biệt sang Châu Á.

Giá gạo Ấn Độ cạnh tranh kích thích nhu cầu

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ giữ ở mức cao nhất trong gần hai năm trong tuần thứ hai liên tiếp, bởi nhu cầu mạnh khi các đại lý địa phương tiếp tục cung cấp gạo ở mức giá cạnh tranh hơn so với các trung tâm Châu Á khác.

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 387 tới 395 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Mumbai cho biết khách hàng đang tìm kiếm gạo Ấn Độ rẻ hơn so với các nước khác mặc dù giá tăng gần đây.

Nguồn cung cấp tại Ấn Độ cũng đang khan hiếm sau khi New Delhi quyết định kết thúc chương trình thực phẩm miễn phí trong thời kỳ Covid và thay thế bằng một chương trình rẻ hơn.

Tại Thái Lan giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 500 USD/tấn, cũng tương tự giá trong tuần trước và cao nhất kể từ tháng 3/2021. Các thương nhân cho rằng giá gạo tăng do đồng baht mạnh. Tuần trước Hiệp hội nhà xuất khẩu gạo Thái Lan giảm mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2023 xuống 7,5 triệu tấn từ 8 triệu tấn do đồng baht mạnh lên.

Các thị trường tại Việt Nam vẫn đóng cửa nghỉ Tết trong tuần này. Tuần trước, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 445 – 450 USD/tấn.

Đường lên cao nhất một tháng

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,57 US cent hay 2,8% lên 20,68 US cent/lb, giá đã tăng lên 20,85 US cent trong phiên này.

Các đại lý lưu ý ít người muốn bán ra và với giá đường đóng cửa trên 20 US cent trong ngày 25/1, động lực kỹ thuật sẽ đẩy giá tăng trong ngắn hạn.

Đường cũng được hỗ trợ bởi dự đoán rộng rãi rằng chính phủ Ấn Độ sẽ xác nhận một lệnh cấm xuất khẩu thêm đường trong niên vụ này.

Lượng mía đường sản xuất tại trung nam Brazil đạt tổng cộng chỉ 440.000 tấn trong nửa đầu tháng 1, do chỉ một số ít nhà máy tiếp tục hoạt động trong giai đoạn giữa vụ thu hoạch.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 tăng 8 USD hay 1,5% lên 555 USD/tấn.

Cà phê arabica tăng gần 3%

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 4,7 US cent hay 2,9% lên 1,6715 USD/lb, giá đã chạm đỉnh 3 tuần tại 1,6775 USD.

Giá đã trở lại tăng trong vài tuần vừa qua sau khi chạm mức thấp nhất 1,5 năm tại 1,4305 USD vào ngày 11/1.

Dự trữ cà phê được chứng nhận ICE tăng nhẹ lên 870.722 bao.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 tăng 23 USD hay 1,2% lên 1.962 USD/tấn.

Ngô tăng 1,1%, đậu tương cao nhất một tuần

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tăng, do xuất khẩu của Mỹ mạnh và lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 3 trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa tăng 7-3/4 US cent lên 6,82-1/2 USD/bushel.

Đậu tương tăng 1,4% lên mức cao nhất một tuần do báo cáo xuất khẩu mạnh.

Khô đậu tương và dầu đậu tương cũng tăng, với dầu đậu tương phục hồi từ mức thấp nhất 6 tuần.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 21 US cent lên 15,23-1/2 USD/bushel, tăng trên mức trung bình trong 10 ngày.

Lúa mì tăng được hỗ trợ bởi dấu hiệu nhu cầu xuất khẩu đường biển tăng và lo ngại tình trạng thiếu hụt do xung đột Nga – Ukraine.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông trên sàn giao dịch Chicago tăng 11-1/4 US cent lên 7,52-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/1