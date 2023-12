Thị trường ngày 27/12: Giá dầu, vàng, kẽm, sắt thép và cao su đồng loạt tăng, đường thô thấp nhất 9 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng 2%

Giá dầu tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong tháng này, do các cuộc tấn công vào tàu tại Biển Đỏ, dấy lên mối lo ngại về sự gián đoạn vận chuyển và kỳ vọng lãi suất cắt giảm có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/12, dầu thô Brent tăng 2 USD tương đương 2,5% lên 81,07 USD/thùng, sau khi tăng mạnh 3,4% trong phiên và dầu thô Tây Texas WTI tăng 2,01 USD tương đương 2,7% lên 75,57 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch trầm lắng khi một số thị trường đóng cửa nghỉ lễ, bổ sung vào mức tăng 3% trong tuần trước, sau các cuộc tấn công của Houthi vào tàu khiến các nhà đầu tư lo ngại và bạo lực tại Gaza không có dấu hiệu giảm bớt.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các thương nhân đặt cược ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 3/2024 ở mức 86%, so với khoảng 21% trong tháng 11/2023.

Tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần đến ngày 22/12/2023 dự kiến sẽ giảm khoảng 2,6 triệu thùng, trong khi tồn trữ sản phẩm chưng cất và xăng có thể tăng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm hơn 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm hơn 2% trong phiên giao dịch trầm lắng, chịu áp lực bởi sản lượng khí đốt đạt mức cao kỷ lục và triển vọng thời tiết trong ngắn hạn ôn hòa hạn chế nhu cầu sưởi ấm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn New York giảm 6,1 US cent tương đương 2,3% xuống 2,55 USD/mmBTU. Trong đầu phiên giao dịch, giá khí tự nhiên giảm 6%.

Giá vàng tăng, palađi thấp nhất 1 tuần

Giá vàng tăng phiên thứ 3 liên tiếp, do đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chậm lại trong tuần cuối cùng của năm, khi các thương nhân dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 2.059,79 USD/ounce, gần mức cao nhất hơn 2 tuần (2.070,39 USD/ounce). Vàng kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn New York không thay đổi ở mức 2.069,8 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD dao động gần mức thấp nhất 5 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm.

Giá palađi giảm 1,9% xuống mức thấp nhất 1 tuần (1.179,6 USD/ounce).

Giá bạch kim tăng 0,6% lên 976,75 USD/ounce – gần mức cao nhất kể từ ngày 1/9/2023 và tăng phiên thứ 6 liên tiếp.

Giá kẽm cao nhất hơn 1 tháng

Giá kẽm trên sàn Thượng Hải tăng phiên thứ 8 liên tiếp, do tồn trữ giảm và lo ngại về nguồn cung.

Giá kẽm kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 0,5% lên 21.440 CNY (3.000,32 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá kẽm đạt 21.480 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 17/11/2023.

Tồn trữ kẽm tại Thượng Hải giảm gần 80% so với mức cao nhất trong năm nay đạt được trong tháng 3/2023 xuống 25.440 tấn.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được thúc đẩy bởi kỳ vọng các biện pháp kích thích, nhằm củng cố nền kinh tế Trung Quốc và dự đoán nhu cầu tăng mạnh.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,3% lên 980,5 CNY (137,22 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Singapore tăng 1,2% lên 138,7 USD/tấn, tăng phiên thứ 3 liên tiếp.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,7% và thép cuộn cán nóng tăng 0,3%, trong khi thép cuộn giảm 0,6% và thép không gỉ giảm 0,5%.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 3 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 3 tuần, được thúc đẩy bởi lạc quan về các biện pháp kích thích tại Trung Quốc và lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung từ nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Osaka tăng 1,6 JPY tương đương 0,7% lên 249,6 JPY (1,75 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 65 CNY tương đương 0,5% xuống 13.900 CNY (1.945,96 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Singapore tăng 0,7% lên 148,6 US cent/kg.

Một số tỉnh phía nam Thái Lan bị lũ lụt nghiêm trọng sau vài ngày mưa lớn, ảnh hưởng đến nguồn cung cao su tự nhiên.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 1,55 US cent tương đương 0,8% lên 1,9435 USD/lb – cao nhất kể từ tháng 4/2023.

Thị trường vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung cà phê hạn chế, tồn trữ thấp, cùng với đó là các vấn đề liên quan đến thời tiết tại các quốc gia sản xuất châu Á, Nam và Trung Mỹ.

Giá đường thô thấp nhất 9 tháng

Giá đường thô trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2023 trong phiên giao dịch trầm lắng.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 0,09 US cent tương đương 0,4% xuống 20,53 US cent/lb, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2023 (20,03 US cent/lb).

Giá lúa mì, đậu tương và ngô tăng

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng hơn 3% - phiên tăng mạnh nhất trong hơn 5 tuần, do thị trường phản ứng với các vấn đề về tuyến đường vận chuyển tại Biển Đen, sau khi Ukraine xung đột với 1 tàu lớn của Nga tại Crimea.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì tăng 20 US cent tương đương 3,25% lên 6,36-1/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 7/12/2023 và có phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 17/11/2023. Giá đậu tương tăng 12-3/4 US cent lên 13,19 USD/bushel và giá ngô tăng 7-1/4 US cent lên 4,8-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, theo xu hướng giá dầu thực vật trên sàn Đại Liên tăng đã củng cố thị trường, song khối lượng giao dịch thấp đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 26 ringgit tương đương 0,7% lên 3.764 ringgit (812,26 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/ 12