Thị trường ngày 27/4: Giá dầu giảm gần 4%, vàng, cao su, đường, ngũ cốc đồng loạt giảm

Dầu giảm gần 4%

Giá dầu giảm gần 4% ngay cả sau một báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, khi mối lo sợ suy thoái gia tăng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chốt phiên 26/4, dầu thô Brent giảm 3,08 USD hay 3,8% xuống 77,69 USD/thùng. Dầu WTI giảm 2,77 USD hay 3,6% xuống 74,30 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,1 triệu thùng trong tuần trước xuống 460,9 triệu thùng đã hạn chế đà giảm của giá dầu, trong khi các nhà phân tích trong thăm dò của Reuters dự báo chỉ giảm 1,5 triệu thùng.

Dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất cũng giảm lần lượt 2,4 triệu xuống 221,1 triệu thùng và gần 600.000 thùng xuống 111,5 triệu thùng.

Giá dầu đã xóa đi tất cả mức tăng của nó kể từ khi tổ chức OPEC và các đồng minh thông báo trong đầu tháng 4 sẽ cắt giảm thêm sản lượng cho tới cuối năm nay.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết OPEC+ vẫn là một công cụ điều phối hiệu quả.

Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên trước đó do lo ngại về kinh tế kéo dài và dự đoán lãi suất tiếp tục tăng có thể kìm hãm tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu.

Các nhà đầu tư cũng lo ngại khả năng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương để chống lại lạm phát có thể làm tăng trưởng kinh tế chậm lại và làm giảm nhu cầu năng lượng tại Mỹ, Anh và Liên minh Châu Âu.

Vàng giảm trở lại

Giá vàng giảm trở lại sau khi lợi suất trái phiếu tăng với trọng tâm quay sang số liệu kinh tế sắp tới, sau khi một thời gian ngắn vượt 2.000 USD/ounce bởi những lo ngại mới về bất ổn ngân hàng Mỹ.

Vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 1.985,8 USD/ounce (lúc 16:25 GMT) sau khi tăng tới 2.009,32 USD trước đó. Giá vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 đóng cửa giảm 8,5 USD hay 0,4% xuống 1.996 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ phục hồi từ mức thấp nhất trong gần hai tuần làm tăng chi phí cho việc giữ vàng.

Đồng phục hồi do USD yếu

Giá đồng tại London tăng bởi hỗ trợ từ đồng USD yếu, ngăn chặn đà sụt giảm kéo dài 5 phiên.

Đồng LME tăng 0,3% lên 8.553 USD/tấn.

Kim loại này đã giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần trong ngày 25/4, thử mức hỗ trợ gần 8.500 USD/tấn do nhu cầu yếu từ Trung Quốc.

Mối lo ngại cũng gia tăng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau khi niềm tin của người tiêu dùng Mỹ sụt giảm.

Nội các Trung Quốc trong ngày 25/3 đã ban hành kế hoạch ổn định lĩnh vực thương mại khi nhu cầu toàn cầu suy yếu đe dọa triển vọng xuất khẩu của nước này.

Quặng sắt Singapore tăng nhưng tại Đại Liên giảm

Giá quặng sắt diễn biến trái chiều, tại Singapore phục hồi nhẹ trong khi giá tại Đại Liên tiếp tục giảm sau khi một tập đoàn công nghiệp thép Trung Quốc kêu gọi các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng để duy trì hoạt động.

Giá thép tại Trung Quốc giảm trong bối cảnh tốc độ phục hồi nhu cầu thất vọng, là thách thức cho ngành công nghiệp này, theo Hiệp hội Thép và Quặng sắt Trung Quốc (CISA).

Hơn 30 nhà máy thép công bố kế hoạch bảo dưỡng tính tới ngày 25/4, theo công ty từ vấn và cung cấp số liệu Mysteel.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 tại Singapore tăng 1,2% lên 103,65 USD/tấn. Tuy nhiên giá đã giảm hơn 20% kể từ mức đỉnh 132 USD trong ngày 15/3.

Ngược lại, quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tại Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 0,4% xuống 716,5 CNY (103,52 USD)/tấn. Trong phiên có lúc giá đã xuống 698 CNY/tấn, thấp nhất kể từ ngày 8/12/2022.

Các nhà phân tích tại Huatai Futures cho biết ngay cả khi nhu cầu các sản phẩm thép của Trung Quốc cải thiện trong năm nay, quặng sắt sẽ vẫn yếu trong một thời gian dài vì chính sách hạn chế sản lượng của chính phủ.

Trung Quốc đang xem xét hạn chế sản lượng thép trong năm nay, gia hạn chính sách kéo hai năm nhằm hạn chế khí thải của nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới này.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong quý 1 tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 261,56 triệu tấn, trong khi tiêu thụ thép tăng 1,9% lên 243,42 triệu tấn.

Tại Thượng Hải, thép thanh và thép không gỉ ổn định, trong khi thép cuộn cán nóng giảm 0,4%, thép cuộn tăng 0,9%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản thoái lui do nhu cầu yếu trong bối cảnh lo lắng suy thoái, nhưng lo ngại về nguồn cung khan hiếm hơn tại Trung Quốc đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,6 JPY hay 0,3% xuống 211,4 JPY (1,58 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 35 CNY xuống 12.005 CNY (1.734,68 USD)/tấn.

Trong đầu phiên cao su tăng do những báo cáo cây cao su ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi bệnh phấn trắng, nhưng thị trường này vẫn giảm nhẹ và các nhà đầu tư sẽ phải tiếp tục theo dõi.

Đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 0,14 US cent hay 0,5% xuống 26,51 US cent/lb sau khi thiết lập mức cao nhất 11 năm tại 27,07 US cent.

Các đại lý cho biết thị trường là mua quá mức về mặt kỹ thuật và vì thế không ngạc nhiên khi thỉnh thoảng có đợt giảm giá mặc dù tâm lý vẫn lạc quan.

Sản lượng thấp hơn dự kiến tại Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc đã làm khan hiếm nguồn cung, trong các nguồn cung cấp từ vụ thu hoạch ở Trung Nam Brazil bị trì hoãn vì mưa.

EarthDaily Analytics ước tính khu vực Trung Nam Brazil sẽ mất tới 7 ngày không thu hoạch được mía trong tháng 4 vì mưa.

Khả năng hiện tượng El Nino hạn chế sản lượng trong tương lai tại Châu Á và những lo ngại liên tục về sản lượng thấp tại Liên minh Châu Âu là những yếu tố hỗ trợ.

Đường trắng kỳ hạn tháng 8 giảm 10 USD hay 1,4% xuống 695,1 USD/tấn sau khi thiết lập mức cao nhất 11 năm tại 711,8 USD/tấn.

Cà phê trái chiều

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 đóng cửa giảm 6 USD hay 0,2% xuống 2.413 USD/tấn sau khi lên 2.489 USD/tấn, cao nhất trong gần 12 năm.

Thị trường này được hỗ trợ bởi nhu cầu phục hồi, với một số nhà rang xay tăng tỷ lệ robusta trong hỗn hợp pha trộn bởi arabica đắt đỏ hơn.

Nông dân tại Việt Nam hiện nay không còn nhiều robusta để bán và tập trung chuyển sang vụ thu hoạch robusta đang diễn ra tại Brazil. Sản lượng vụ thu hoạch dự kiến lớn ở Brazil nhưng xuất khẩu có thể bị hạn chế bởi nhu cầu trong nước mạnh.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 3,2 US cent hay 1,7% lên 1,916 USD/lb.

Lúa mì, đậu tương, ngô giảm

Lúa mì giảm do nguồn cung toàn cầu dồi dào trong ngắn hạn bất chấp nguy cơ thỏa thuận cho phép xuất khẩu từ Ukraine có thể kết thúc vào tháng tới. Nông dân Canada dự định trồng 27 triệu mẫu lúa mì, cao nhất trong 22 năm.

Ngô và đậu tương kỳ hạn gần giảm do các nhà đầu tư theo dõi triến bộ trong trồng trọt của Mỹ và cạnh tranh xuất khẩu giá rẻ của Brazil.

Lúa mì CBOT giảm 11 US cent đóng cửa tại 6,43 USD/bushel.

Ngô CBOT giảm 6-3/4 US cent xuống 6,01 USD/bushel và đậu tương giảm 2-3/4 US cent xuống 14,14-3/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/4: